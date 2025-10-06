Los equipos de ingeniería están experimentando una transformación digital de gran alcance en la ingeniería compleja y la gestión del ciclo de vida de los productos, y la IA generativa puede ayudar. Sin embargo, en los ámbitos de la ingeniería en los que la precisión y el cumplimiento no son negociables, y los resultados deben ser correctos, la aplicación de la IA generativa no puede hacerse de forma ingenua.

Incluso un único requisito incontrolable puede dar lugar a costosas modificaciones, retrasos en la programación y resultados de baja calidad que pueden poner en riesgo la viabilidad del producto y, a veces, de la empresa. Esto es especialmente vital para los sectores críticos para la seguridad, como la automoción, el aeroespacial o los dispositivos médicos, donde los errores pueden afectar al éxito del producto y del negocio. Las aplicaciones de IA que carecen de rigor de nivel empresarial o que omiten salvaguardas críticas pueden socavar la promesa de velocidad y automatización que pretenden ofrecer.

Hacerlo bien puede conducir a una mayor velocidad, claridad y generar confianza para sus equipos de ingeniería y partes interesadas.