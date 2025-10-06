Los equipos de ingeniería están experimentando una transformación digital de gran alcance en la ingeniería compleja y la gestión del ciclo de vida de los productos, y la IA generativa puede ayudar. Sin embargo, en los ámbitos de la ingeniería en los que la precisión y el cumplimiento no son negociables, y los resultados deben ser correctos, la aplicación de la IA generativa no puede hacerse de forma ingenua.
Incluso un único requisito incontrolable puede dar lugar a costosas modificaciones, retrasos en la programación y resultados de baja calidad que pueden poner en riesgo la viabilidad del producto y, a veces, de la empresa. Esto es especialmente vital para los sectores críticos para la seguridad, como la automoción, el aeroespacial o los dispositivos médicos, donde los errores pueden afectar al éxito del producto y del negocio. Las aplicaciones de IA que carecen de rigor de nivel empresarial o que omiten salvaguardas críticas pueden socavar la promesa de velocidad y automatización que pretenden ofrecer.
Hacerlo bien puede conducir a una mayor velocidad, claridad y generar confianza para sus equipos de ingeniería y partes interesadas.
Un patrón prometedor para la IA en ingeniería es aplicar automatizaciones de IA a nivel de tarea impulsadas por agentes creados específicamente para cumplir con estas tareas. Esto permite nuevos tipos de automatizaciones mientras aborda parte del riesgo de errores derivados de consultas generales a modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).
Hemos adoptado este enfoque en el próximo producto IBM® Engineering AI Hub v1.0. Es un complemento de IBM Engineering Lifecycle Management, que proporcionará agentes que aparecerán ante los usuarios como nuevas características "inteligentes" en sus herramientas existentes.
La primera versión, con disponibilidad prevista a partir del 14 de octubre de 2025, incluye agentes diseñados para estos casos de uso:
Los ingenieros podrán acceder a estos resultados con IA en una experiencia integrada de usuario cuando utilicen la aplicación de ingeniería de requisitos DOORS Next y la aplicación de seguimiento y planificación de flujo de trabajo de gestión.
Los agentes son prometedores, pero no son una panacea. Nuestros principios de diseño incluyen mantener a los humanos al mando (piense: la IA recomienda, el humano decide), establecer expectativas realistas con los usuarios y recopilar pruebas mediante la verificación y validación de que las automatizaciones a nivel de tarea demuestran un nivel suficiente de precisión, fiabilidad y utilidad.
A medida que los productos y sistemas se vuelven cada vez más "definidos por software" y a medida que crece la complejidad, la necesidad de herramientas más inteligentes y automatizadas nunca ha sido mayor. IBM Engineering AI Hub está diseñado para ser un paso en esta dirección.
Más información sobre IBM Engineering AI Hub
Hable con un experto hoy mismo para explorar cómo puede prepararse para cuando esté disponible este mes