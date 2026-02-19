Presentamos un nuevo agente de IA en IBM® Engineering AI Hub 1.2: elementos de trabajo de mayor calidad, ejecución más rápida

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) pronto ampliará sus capacidades de automatización para impulsar la calidad y la coherencia en la gestión del flujo de trabajo de ingeniería.
IBM Engineering AI Hub 1.2 se está preparando para lanzar un nuevo agente de composición de elementos de trabajo, diseñado para crear borradores bien estructurados y de alta calidad para épicas, características e historias de usuario, directamente dentro de la interfaz de IBM Engineering Workflow Management.
Ayuda a reducir la autoría manual y a mejorar la calidad básica de la creación de elementos de trabajo, lo que permite a los ingenieros dedicar menos tiempo a aclarar la intención y más tiempo a entregar los resultados deseados y el valor para el cliente.
Con una disponibilidad general prevista para el 26 de marzo de 2026, el próximo lanzamiento refuerza el compromiso de IBM de ofrecer soluciones modernas y fáciles de usar que ayuden a las organizaciones a maximizar el valor de sus datos de ingeniería y mejorar la productividad en todo el ciclo de vida del desarrollo.
El nuevo agente de composición de elementos de trabajo minimiza el esfuerzo manual y repetitivo que supone la redacción de épicas, características e historias de usuario, al ayudar en el proceso de creación de puntos de partida estructurados y de alta calidad. Esto reduce el tiempo dedicado a tareas de creación repetitivas y garantiza que cada elemento de trabajo comience con una base clara y coherente.
Al aplicar una estructura y un lenguaje uniformes, el agente mejora la claridad entre equipos, ayudando a que los stakeholders de producto, ingeniería y calidad se mantengan alineados desde el principio, y reduciendo malentendidos que suelen ralentizar a los equipos.
Al disponer de borradores bien redactados desde el principio, los equipos pueden iniciar los ciclos de planificación con mayor confianza y eficiencia. El agente de composición de elementos de trabajo proporciona elementos de trabajo que ya capturan el contexto y la intención esenciales, lo que conduce a sesiones de preparación más rápidas, una estimación más precisa y una planificación de sprints y lanzamientos más fluida. Como los trabajos comienzan con detalles más completos, la reestructuración posterior causada por información poco clara o faltante se reduce significativamente, ayudando a los equipos a evitar retrasos, reducir los tiempos de espera y ofrecer valor al cliente más rápido.
Este nuevo agente de IA se sitúa en el centro de la próxima versión de IBM Engineering AI Hub V1.2, ampliando el creciente conjunto de agentes de IA y creado para ayudar a los equipos a crear rápidamente características, historias de usuario y tareas de alta calidad, directamente dentro de Engineering Workflow Management de ELM. Está diseñado para mejorar la agilidad, acelerar la planificación y aumentar la alineación, la coherencia y la claridad en equipos, proyectos, programas y líneas de productos.
La innovación en ingeniería respaldada por esta nueva automatización basada en IA se integra así en el proceso de planificación, lo que permite una iteración más rápida y reduce los gastos generales evitables del proceso.
Junto con el agente de composición de elementos de trabajo, la V1.2 trae nuevos avances: un nuevo cliente basado en web para administradores, que permite configurar Engineering IA Hub y los agentes que gestiona; y la mejora del análisis de calidad que permite a los profesionales descartar puntuaciones desalineadas con su experiencia.
IBM Engineering AI Hub permite a los equipos gestionar programas complejos, centrándose en la escala empresarial, ayudando a automatizar el trabajo de ingeniería repetitivo o que consume mucho tiempo a lo largo del ciclo de vida, lo que permite a los expertos moverse más rápido, manteniendo el rigor para la misión y la seguridad. entrega crítica.
Además del agente de composición de elementos de trabajo, el IBM Engineering AI Hub incluye agentes para el análisis de calidad (que mejoran la claridad y la precisión), un asistente de ingeniería (para consultas conversacionales, búsqueda de temas o traducción), descubrimiento de caso de uso (que conecta los requisitos del lenguaje natural a los modelos del sistema) y la sinopsis del elemento de trabajo (que resume trabajos complejos o defectos).
Juntos, estos agentes refuerzan la continuidad digital y la trazabilidad, desde los requisitos hasta la planificación y la ejecución, de modo que las organizaciones de ingeniería pueden ampliar la entrega sin sacrificar la calidad, la alineación o la visibilidad.
Regístrese para el webinar de lanzamiento el 26 de marzo de 2026