A medida que el fraude crece en escala y complejidad, las organizaciones necesitan un nuevo enfoque de investigación. IBM Cyber Fraud aporta inteligencia asistida por IA para ayudar a los equipos a moverse más rápido y actuar con confianza.
En IBM Think 2026, anunciamos una vista previa privada para IBM Cyber Fraud, una nueva solución de investigación de fraudes asistida por IA diseñada para ayudar a las organizaciones a pasar de investigaciones manuales y fragmentadas a operaciones más rápidas e inteligentes.
A medida que los pagos digitales continúan creciendo, también lo hace la escala y la sofisticación del fraude. Las instituciones financieras han logrado avances significativos en la detección del fraude, pero muchas todavía están limitadas por lo que sucederá a continuación.
Hoy en día, los equipos de lucha contra el fraude suelen tener que navegar por varios sistemas desconectados, recopilar datos manualmente y reunir información antes de poder tomar una decisión. Este proceso puede llevar días o incluso semanas, lo que retrasa los tiempos de respuesta, aumenta los costes operativos y deja a las organizaciones expuestas a un riesgo continuo.
En IBM, vemos la oportunidad de cambiar esto radicalmente. IBM Cyber Fraud reúne datos de todos los sistemas de fraude, pago y seguridad en una experiencia de investigación unificada. Al automatizar la recogida de datos, orquestar flujos de trabajo y permitir el análisis basado en lenguaje natural, permite a los investigadores centrarse en lo que más importa: tomar decisiones informadas.
En lugar de cambiar entre herramientas y unir manualmente el contexto, los equipos pueden trabajar desde un único espacio de trabajo de investigación, acelerando la resolución y mejorando la consistencia entre casos.
Con IBM Cyber Fraud, las organizaciones pueden reducir el tiempo de investigación hasta en un 90 %1 al tiempo que mejoran la calidad y la coherencia de las decisiones. Investigaciones más rápidas significan respuesta más rápida. Y una respuesta más rápida significa una reducción de las pérdidas por fraude, una mejora de la experiencia del cliente y un uso más eficaz de los recursos.
Al reducir el esfuerzo manual necesario para recopilar y correlacionar datos, Cyber Fraud permite a los investigadores centrarse en análisis de mayor valor en lugar de tareas repetitivas. Este cambio no solo aumenta la productividad, sino que también ayuda a las organizaciones a escalar de forma más eficaz, gestionando volúmenes crecientes de alertas sin un aumento proporcional del personal.
Igual de importante es que el fraude cibernético está diseñado para funcionar en los entornos existentes. Actúa como una capa de investigación asistida por IA que se integra con los sistemas actuales de gestión de casos y detección del fraude, eliminando la necesidad de costosos enfoques de reemplazo y copia.
IBM Cyber Fraud representa los próximos pasos en la evolución de las operaciones de fraude, donde la IA no solo detecta el riesgo, sino que apoya activamente cómo las organizaciones investigan y responden a él. Estamos entusiasmados de llevar esta capacidad al mercado y colaborar con los clientes a medida que continuamos dando forma al futuro de la investigación del fraude.
Explore el acceso anticipado a la próxima vista previa privada.
1 Basado en los primeros comentarios de los participantes en la vista previa privada