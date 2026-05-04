A medida que los pagos digitales continúan creciendo, también lo hace la escala y la sofisticación del fraude. Las instituciones financieras han logrado avances significativos en la detección del fraude, pero muchas todavía están limitadas por lo que sucederá a continuación.

Hoy en día, los equipos de lucha contra el fraude suelen tener que navegar por varios sistemas desconectados, recopilar datos manualmente y reunir información antes de poder tomar una decisión. Este proceso puede llevar días o incluso semanas, lo que retrasa los tiempos de respuesta, aumenta los costes operativos y deja a las organizaciones expuestas a un riesgo continuo.

En IBM, vemos la oportunidad de cambiar esto radicalmente. IBM Cyber Fraud reúne datos de todos los sistemas de fraude, pago y seguridad en una experiencia de investigación unificada. Al automatizar la recogida de datos, orquestar flujos de trabajo y permitir el análisis basado en lenguaje natural, permite a los investigadores centrarse en lo que más importa: tomar decisiones informadas.

En lugar de cambiar entre herramientas y unir manualmente el contexto, los equipos pueden trabajar desde un único espacio de trabajo de investigación, acelerando la resolución y mejorando la consistencia entre casos.