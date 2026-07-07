IBM COBOL Elevate for z/OS: una nueva era de optimización y modernización de aplicaciones COBOL

IBM presenta IBM COBOL Elevate para z/OS, una solución integral diseñada para ayudar a las organizaciones a modernizar aplicaciones COBOL críticas para el negocio mediante optimización automatizada del rendimiento, actualizaciones aceleradas del compilador y perspectivas de rendimiento que se pueden ejecutar.
Las aplicaciones COBOL siguen siendo fundamentales para muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo. A medida que las organizaciones continúan modernizando sus entornos de TI, enfrentan una presión creciente para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, mantener los niveles de software soportados y reducir la dependencia de habilidades especializadas, al tiempo que continúan ofreciendo operaciones empresariales ininterrumpidas.
IBM COBOL Elevate for z/OS ayuda a abordar estos desafíos al reunir capacidades de automatización, análisis y asistidas por IA en una única solución. Diseñado para organizaciones que ejecutan aplicaciones COBOL en IBM Z, ayuda a simplificar los esfuerzos de modernización y tiene como objetivo mejorar la calidad de las aplicaciones, la productividad de los desarrolladores y la eficiencia operativa.
IBM z17 es la plataforma líder del sector para aplicaciones COBOL críticas para el negocio, que reúne hardware especializado y un compilador COBOL de próxima generación para ofrecer un rendimiento, resiliencia y eficiencia inigualables. Explore IBM COBOL Elevate con el nuevo z17 de bastidor único y montaje en bastidor para maximizar el valor de la inversión existente y aproveche las nuevas capacidades de COBOL para acelerar el proceso de modernización.
Lea la carta de presentación del modelo z17 de bastidor único y montaje en rack.
IBM COBOL Elevate for z/OS está diseñado para reunir tres capacidades complementarias para ayudar a las organizaciones a optimizar, actualizar y agilizar el rendimiento de las aplicaciones COBOL.
IBM COBOL Elevate for z/OS realiza un análisis de rendimiento inicial para determinar qué programas COBOL requieren optimización. Está diseñado para identificar programas COBOL que requieren optimización a través de una configuración simple y única y ayudar con el proceso de optimización. Las aplicaciones COBOL identificadas se optimizan sin cambios en el código fuente, necesidad de recompilación ni actividades exhaustivas de análisis de rendimiento.
IBM COBOL Elevate se creó para reducir el esfuerzo de pruebas previas a la implementación de los módulos COBOL optimizados, lo que permite a las organizaciones desbloquear un valor adicional de las aplicaciones COBOL existentes.
La capacidad Simplify Compiler Upgrades está diseñada para ayudar a las organizaciones a acelerar la actualización a los niveles de compilador Enterprise COBOL compatibles.
Mediante análisis automatizados de inventario, evaluaciones de preparación, corrección asistida por IA y flujos de trabajo guiados, los equipos pueden comprender mejor las dependencias de la aplicación, identificar requisitos de actualización y predecir el riesgo del proyecto. Esto ayuda a las organizaciones a mantenerse al día y, al mismo tiempo, a aprovechar las últimas innovaciones de Enterprise COBOL e IBM Z.
Las perspectivas de rendimiento ayudan a las organizaciones a identificar y priorizar los posibles problemas de rendimiento directamente en el código fuente de COBOL. Utilizando análisis estáticos y dinámicos junto con datos reales de ejecución, IBM COBOL Elevate ofrece recomendaciones que se pueden ejecutar que ayudan a los desarrolladores a centrarse en los problemas identificados con mayor impacto. Al conectar el análisis directamente con el código fuente, las organizaciones pueden pasar rápidamente de la identificación a la corrección.
Las organizaciones buscan formas prácticas de modernizar las aplicaciones existentes y, al mismo tiempo, mantener la fiabilidad y la resiliencia de las que dependen sus empresas.
IBM COBOL Elevate for z/OS está diseñado para ayudar a abordar los principales retos de modernización de aplicaciones COBOL mediante:
En conjunto, estas capacidades están diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizarse con mayor rapidez, al tiempo que continúan aprovechando la lógica de negocio y la estabilidad operativa integradas en sus aplicaciones COBOL.
Está previsto que IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 esté disponible a partir del 18 de septiembre de 2026. Para obtener información adicional sobre IBM COBOL Elevate for z/OS, póngase en contacto con su representante de IBM o con un IBM Business Partner.