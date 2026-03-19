Presentamos IBM Cloud Key Protect Dedicated: diseñado para cargas de trabajo en la nube de alta seguridad

Aislamiento criptográfico y control propiedad del cliente, por diseño.
Con la creciente presión en torno a la soberanía de datos, la auditabilidad y el cumplimiento regional, los líderes de seguridad necesitan una confianza absoluta de que sus claves de cifrado son únicamente suyas, inaccesibles para el proveedor de servicios en la nube ni para cualquier tercero.
IBM® Cloud Key Protect Dedicated ofrece exactamente eso: un modelo Keep Your Own Key de un solo inquilino, una implementación centrada en el aislamiento del servicio de gestión de claves nativo de la nube de IBM con dominios HSM dedicados y un modelo de confianza estricto propiedad del cliente.
Key Protect Dedicated proporciona una alta garantía técnica al aislar criptográficamente las claves de los operadores de la nube mediante HSM dedicados y acceso controlado por el cliente. Este diseño asegura la separación de funciones y garantiza que sólo el cliente pueda acceder o manejar sus claves de cifrado.
IBM Cloud Key Protect Dedicated ofrece una verdadera propiedad y aislamiento de las claves para las cargas de trabajo en la nube más delicadas y cumple con la normativa. Así es como se creó para lograr una alta seguridad a escala.
Hemos recopilado los patrones más habituales que observamos entre los clientes sujetos a regulación. Utilice estos como puntos de partida para sus programas y arquitecturas de referencia.
Los bancos y los proveedores de servicios de pago se enfrentan a controles clave fragmentados, amenazas internas y relacionadas con la infraestructura, así como a obligaciones regionales, como DORA, C5, ISMAP y otras. Gracias a los dominios KYOK de un solo inquilino y a los dominios HSM dedicados, puede centralizar la gestión de los procesos de pago, negociación y análisis, tendiendo un puente entre los sistemas heredados y la nube, al mismo tiempo que se ajusta a los requisitos de FS Cloud y PCI.
El resultado: un control más estricto, auditorías más limpias, una modernización más segura.
Los proveedores necesitan un cifrado uniforme en los sistemas de historias clínicas electrónicas, de imágenes, de telesalud y de inteligencia artificial clínica, además de registros precisos para las auditorías de la HIPAA y HITRUST. Key Protect Dedicated ofrece implementaciones dedicadas por región, aislamiento de claves de un solo inquilino e información de registro unificado para que siempre sepa quién puede acceder a qué y puede demostrarlo.
El resultado: un cumplimiento simplificado, menos problemas con las auditorías, un despliegue más rápido de los servicios de salud digitales.
Los pipelines de IA generativa abarcan data lakes, almacenes de vectores y repositorios de modelos, a menudo con cifrado inconsistente y sin un solo propietario. Aplique BYOK/KYOK en los activos de watsonx.ai y watsonx.data con claves dedicadas respaldadas por HSM para reforzar el linaje y la residencia y, al mismo tiempo, acelerar la postura de RAG previamente aprobada.
El resultado: una IA gobernada con menos transferencias de seguridad y pruebas más claras.
AIX, DB2, SAP y las copias de seguridad suelen mezclar métodos sin un propietario claro. Con KYOK de un solo inquilino y dominios HSM dedicados, proteja las migraciones de LPAR, el traslado de SAP a la nube y las operaciones de DR/copia de seguridad, manteniendo las claves en la región que necesite.
El resultado: una adopción más rápida de PowerVS con control y gobierno verificables.
Utilice Key Protect Dedicated para estandarizar el cifrado en bases de datos, almacenamiento de objetos y contenedores, con doble protección de autorización para acciones sensibles como la eliminación de claves o ceremonias maestras de llaves. Resultado: menos errores de configuración, auditorías más claras y tiempos de lanzamiento que pasan de semanas a días.
Key Protect Dedicated ofrece a las organizaciones la libertad de actuar con rapidez en la nube, sin renunciar al control de sus claves, sus límites ni su confianza.