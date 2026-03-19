Presentamos IBM Cloud Key Protect Dedicated: diseñado para cargas de trabajo en la nube de alta seguridad

Con la creciente presión en torno a la soberanía de datos, la auditabilidad y el cumplimiento regional, los líderes de seguridad necesitan una confianza absoluta de que sus claves de cifrado son únicamente suyas, inaccesibles para el proveedor de servicios en la nube ni para cualquier tercero.

IBM® Cloud Key Protect Dedicated ofrece exactamente eso: un modelo Keep Your Own Key de un solo inquilino, una implementación centrada en el aislamiento del servicio de gestión de claves nativo de la nube de IBM con dominios HSM dedicados y un modelo de confianza estricto propiedad del cliente.

Key Protect Dedicated proporciona una alta garantía técnica al aislar criptográficamente las claves de los operadores de la nube mediante HSM dedicados y acceso controlado por el cliente. Este diseño asegura la separación de funciones y garantiza que sólo el cliente pueda acceder o manejar sus claves de cifrado.