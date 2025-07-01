1 de julio de 2025
Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a una presión cada vez mayor para mover grandes volúmenes de datos de forma rápida, segura y fiable. Ya sea para dar soporte a equipos distribuidos, permitir la colaboración remota o automatizar transferencias de archivos urgentes, la necesidad de un traslado eficiente de datos nunca ha sido tan importante.
Pero no todas las organizaciones están listas para comenzar con una implementación empresarial a gran escala desde el primer día. Muchos departamentos de grandes empresas, así como pequeñas y medianas empresas (pymes), buscan una forma más sencilla y rentable de empezar. Tanto si se trata de un equipo de medios que comparte activos de alta resolución, una unidad de investigación que mueve conjuntos de datos o una pyme que intenta agilizar los flujos de trabajo básicos, estos equipos necesitan una solución que les satisfaga donde están, sin comprometer la velocidad ni la seguridad.
Aspera Lite es una solución de transferencia de archivos on-premises basada en suscripción, diseñada específicamente para implementaciones básicas y específicas. Ofrece la potencia de la tecnología patentada FASP de IBM Aspera, que garantiza transferencias de archivos rápidas, seguras y predecibles, en un paquete diseñado para equipos pequeños, departamentos u organizaciones que están dando sus primeros pasos hacia flujos de trabajo de datos más avanzados.
Con Aspera Lite, puede:
Tanto si es un departamento dentro de una gran empresa como una pyme con recursos de TI limitados, Aspera Lite le ofrece una forma rápida, segura y escalable de modernizar las transferencias de archivos, según sus condiciones.
Muchas organizaciones necesitan transferencias de archivos seguras y de alta velocidad, pero es posible que no necesiten o no estén preparadas para modelos de implementación a gran escala. IBM Aspera Lite da respuesta a esta necesidad con una oferta escalable que admite:
IBM Aspera Lite incluye una colección seleccionada de componentes de software, cuidadosamente elegidos para permitir una transferencia y un intercambio de archivos rápido y seguro:
Se puede elegir entre tres opciones de ancho de banda (100 Mbps, 500 Mbps o 1 Gbps ) en función de sus necesidades de rendimiento. Todos los niveles incluyen un volumen de transferencia de datos ilimitado y se licencian mediante suscripciones anuales de duración determinada.
IBM Aspera Lite lleva la potencia de la tecnología de transferencia de archivos a alta velocidad de Aspera a nuevos segmentos y casos de uso. Ofrece un punto de entrada estratégico que puede escalar a implementaciones más amplias y ecosistemas de partners colaborativos con el tiempo.
Al abordar las necesidades de las organizaciones con cargas de trabajo más pequeñas y presupuestos más ajustados, Aspera Lite complementa el portfolio más amplio de IBM Aspera.
¿Listo para simplificar sus transferencias de archivos? IBM Aspera Lite ya está disponible como solución global basada en suscripción para la transferencia rápida y segura de datos. Los detalles par realizar pedidos, la documentación y los recursos de soporte están disponibles en la documentación de IBM.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de IBM o visite la página del producto IBM Aspera.