Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a una presión cada vez mayor para mover grandes volúmenes de datos de forma rápida, segura y fiable. Ya sea para dar soporte a equipos distribuidos, permitir la colaboración remota o automatizar transferencias de archivos urgentes, la necesidad de un traslado eficiente de datos nunca ha sido tan importante.

Pero no todas las organizaciones están listas para comenzar con una implementación empresarial a gran escala desde el primer día. Muchos departamentos de grandes empresas, así como pequeñas y medianas empresas (pymes), buscan una forma más sencilla y rentable de empezar. Tanto si se trata de un equipo de medios que comparte activos de alta resolución, una unidad de investigación que mueve conjuntos de datos o una pyme que intenta agilizar los flujos de trabajo básicos, estos equipos necesitan una solución que les satisfaga donde están, sin comprometer la velocidad ni la seguridad.