Presentamos IBM® Aspera Lite: transferencia rápida de archivos para casos de uso específicos y escalable

Middleware Computación y servidores

1 de julio de 2025

 

Autor

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a una presión cada vez mayor para mover grandes volúmenes de datos de forma rápida, segura y fiable. Ya sea para dar soporte a equipos distribuidos, permitir la colaboración remota o automatizar transferencias de archivos urgentes, la necesidad de un traslado eficiente de datos nunca ha sido tan importante.

Pero no todas las organizaciones están listas para comenzar con una implementación empresarial a gran escala desde el primer día. Muchos departamentos de grandes empresas, así como pequeñas y medianas empresas (pymes), buscan una forma más sencilla y rentable de empezar. Tanto si se trata de un equipo de medios que comparte activos de alta resolución, una unidad de investigación que mueve conjuntos de datos o una pyme que intenta agilizar los flujos de trabajo básicos, estos equipos necesitan una solución que les satisfaga donde están, sin comprometer la velocidad ni la seguridad.

Ahí es donde entra en juego IBM Aspera Lite

Aspera Lite es una solución de transferencia de archivos on-premises basada en suscripción, diseñada específicamente para implementaciones básicas y específicas. Ofrece la potencia de la tecnología patentada FASP de IBM Aspera, que garantiza transferencias de archivos rápidas, seguras y predecibles, en un paquete diseñado para equipos pequeños, departamentos u organizaciones que están dando sus primeros pasos hacia flujos de trabajo de datos más avanzados.

Con Aspera Lite, puede:

  • Compartir y recibir rápidamente archivos de gran tamaño sin limitaciones de tamaño o distancia
  • Automatizar las transferencias rutinarias para reducir el esfuerzo manual
  • Habilitar la colaboración de alta velocidad entre usuarios distribuidos
  • Empezar poco a poco y escalar a medida que evolucionen sus necesidades de transferencia de datos

Tanto si es un departamento dentro de una gran empresa como una pyme con recursos de TI limitados, Aspera Lite le ofrece una forma rápida, segura y escalable de modernizar las transferencias de archivos, según sus condiciones.

Creado para equipos con crecientes necesidades en materia de datos

Muchas organizaciones necesitan transferencias de archivos seguras y de alta velocidad, pero es posible que no necesiten o no estén preparadas para modelos de implementación a gran escala. IBM Aspera Lite da respuesta a esta necesidad con una oferta escalable que admite:

  • Colaboración básica y uso compartido de datos desde centros de datos locales
  • Automatización sencilla para transferir datos entre ubicaciones on-premises y con partners
  • Fácil implementación y gestión por parte de equipos de TI eficientes
  • Rendimiento de alta velocidad que supera a las herramientas MFT tradicionales

Empaquetado simplificado

IBM Aspera Lite incluye una colección seleccionada de componentes de software, cuidadosamente elegidos para permitir una transferencia y un intercambio de archivos rápido y seguro:

  • IBM® Aspera High-Speed Transfer Endpoint: el motor central que permite transferencias seguras y de alta velocidad entre endpoints con la tecnología FASP
  • IBM® Aspera Faspex: facilita el intercambio seguro de archivos basado en paquetes con una interfaz web intuitiva y flujos de trabajo tipo correo electrónico
  • IBM® Aspera Shares : permite a los usuarios navegar, acceder y compartir archivos a través del almacenamiento distribuido mediante una sencilla interfaz web
  • IBM® Aspera Console: proporciona monitorización, automatización y control centralizados en todas las transferencias
  • IBM® Aspera Proxy: permite transferencias seguras de archivos a través de firewalls enmascarando las IP internas y aplicando el control de acceso
  • IBM® Aspera HTTP Gateway: admite transferencias HTTPS basadas en navegador para usuarios en entornos restringidos o sin software instalado

Se puede elegir entre tres opciones de ancho de banda (100 Mbps, 500 Mbps o 1 Gbps ) en función de sus necesidades de rendimiento. Todos los niveles incluyen un volumen de transferencia de datos ilimitado y se licencian mediante suscripciones anuales de duración determinada.

3 impactos empresariales clave

  1. Colaboración acelerada: permite a los equipos y partners intercambiar archivos de gran tamaño de forma rápida y fiable, acortando los plazos de los proyectos
  2. Reducción de los gastos generales operativos: simplifica la gestión y la automatización, lo que facilita la implementación y el uso incluso con recursos técnicos limitados
  3. Previsibilidad y flexibilidad de costes: ofrece precios a plazo fijo con transferencia de datos ilimitada, eliminando las tarifas de uso variables y ayudando a gestionar los presupuestos con confianza

Ampliación del alcance de IBM Aspera

IBM Aspera Lite lleva la potencia de la tecnología de transferencia de archivos a alta velocidad de Aspera a nuevos segmentos y casos de uso. Ofrece un punto de entrada estratégico que puede escalar a implementaciones más amplias y ecosistemas de partners colaborativos con el tiempo.

Al abordar las necesidades de las organizaciones con cargas de trabajo más pequeñas y presupuestos más ajustados, Aspera Lite complementa el portfolio más amplio de IBM Aspera.

Primeros pasos con IBM Aspera Lite

¿Listo para simplificar sus transferencias de archivos? IBM Aspera Lite ya está disponible como solución global basada en suscripción para la transferencia rápida y segura de datos. Los detalles par realizar pedidos, la documentación y los recursos de soporte están disponibles en la documentación de IBM.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de IBM o visite la página del producto IBM Aspera.

Más información Aborde los retos del movimiento de big data con IBM Aspera Explore IBM Aspera Lite aquí