Presentamos HCP Terraform impulsado por Infragraph: ahora en versión preliminar pública

Los estados híbridos y multinube crean silos de datos. HCP Terraform, con tecnología de Infragraph, proporciona una única fuente fiable que ayuda a optimizar y proteger la infraestructura.
Se suponía que la migración a la nube facilitaría el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura. Para muchas empresas, la realidad es más complicada. Surgieron nuevos puntos de dolor que socavan la velocidad, la seguridad y la escala de la nube.
Tomemos el estado "normal" de las organizaciones ahora: datos de infraestructura almacenados en silos. Como resultado, rara vez existe una visión unificada de lo que ocurre en entornos híbridos y multinube. En cambio, los equipos de plataforma lo montan ellos mismos o acaban comprando herramientas diferentes para ayudar, creando aún más dispersión. Les cuesta rastrear quién posee y es responsable de los diferentes recursos. La aplicación de parches de seguridad y la mitigación de riesgos se vuelven más difíciles, la complejidad crece y los costes aumentan.
Aquí es donde HCP Terraform powered by Infragraph ayuda. Infragraph, un gráfico de conocimiento centralizado y basado en eventos, proporciona la visibilidad unificada que mantiene el enfoque donde pertenece: capacitar a las organizaciones para proteger y optimizar la infraestructura. Las perspectivas estáticas se sustituyen por actualizaciones dinámicas, alimentadas por datos procedentes de todo el patrimonio de la organización. En el futuro, esto proporcionará la base que las empresas necesitan para utilizar la IA con el fin de automatizar los flujos de trabajo clave.
En IBM Think, nos complace anunciar que HCP Terraform con tecnología Infragraph estará disponible para los clientes cualificados de HCP Terraform en versión preliminar pública. En este blog, explicaremos por qué Infragraph es un recurso imprescindible para los equipos de plataformas mientras afrontan los crecientes desafíos de gestionar infraestructuras complejas en la era de la IA. También detallaremos cómo los clientes de HCP Terraform pueden empezar a utilizar esta funcionalidad ahora.
Para los equipos de las plataformas, la verdad ha sido esquiva durante mucho tiempo. En promedio, la mayoría de las empresas utilizan cinco o más servicios para gestionar su panorama en la nube, según una investigación de HashiCorp..
Intentar obtener una instantánea precisa requiere consolidar datos de todos los diferentes ecosistemas, flujos de trabajo y aplicaciones, a menudo mediante procesos manuales y engorrosos. Cuando está listo para el análisis, los datos ya están desactualizados. Esta visión estática ralentiza los tiempos de respuesta y provoca gastos inesperados. El problema no mejora, especialmente porque los cambios en la infraestructura ocurren con más frecuencia, las vulnerabilidades se explotan más rápido y los costes se descontrolan más rápido.
Por ejemplo, cuando la IA permite a los hackers atacar las vulnerabilidades con una velocidad y precisión notables, cualquier fallo de seguridad debe descubrirse y parchearse en tiempo real. O para mantener un límite en los costes, los equipos de plataforma deben investigar picos inesperados de consumo antes de inflar la factura. Pero en lugar de alertas proactivas, los enfoques heredados de la gestión híbrida y multinube suelen dejar a las organizaciones con los llamados "datos sucios", es decir, información obsoleta de servidores, máquinas virtuales y sistemas en la nube.
Con Infragraph, los activos se actualizan regularmente mediante conexiones directas a cada ecosistema, estando Terraform Search también disponible para flujos de datos más profundos o personalizados. A medida que los datos llegan a AWS, Azure, GCP o en las instalaciones, Infragraph puede actualizarse, ofreciendo finalmente a los equipos de plataforma la verdad unificada de infraestructura que tanto buscaban.
La aplicación de parches en la nube, la gestión de desviaciones, el cumplimiento normativo, la elaboración de informes y las auditorías; en muchas organizaciones, estos procesos fundamentales siguen siendo puntuales, manuales y excesivamente costosos. El tiempo que debería dedicarse a detectar problemas de forma proactiva se dedica a navegar por los silos de datos.
Incluso con capacidades de seguridad y datos más potentes, si los datos se dispersan, la empresa seguirá operando desde atrás a la hora de identificar, remediar y prevenir problemas. Al igual que los humanos, sin abordar la fragmentación de datos subyacente, los agentes de IA se esfuerzan por sortear los silos en entornos híbridos o multinube.
Infragraph proporciona una visión más clara de la asignación y propiedad de los recursos para ayudar a optimizar el gasto en infraestructuras. Los equipos de CloudOps, plataforma y seguridad pueden obtener perspectivas a través de consultas en lenguaje natural. Y a medida que más empresas busquen adoptar la IA, Infragraph servirá como base de conocimiento unificada para impulsar flujos de trabajo automatizados y de confianza.
Como se anunció en IBM Think 2026, si ya es cliente de HCP Terraform, a partir del 8 de mayo de 2026 podrá acceder a la vista previa pública de Terraform powered by Infragraph.
Primeros pasos con Infragraph iniciando sesión en su organizaciónde HCP y luego haga clic en la casilla Infragraph para configurar conexiones, configurar consultas y añadir usuarios.