Presentamos HCP Terraform impulsado por Infragraph: ahora en versión preliminar pública

Se suponía que la migración a la nube facilitaría el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura. Para muchas empresas, la realidad es más complicada. Surgieron nuevos puntos de dolor que socavan la velocidad, la seguridad y la escala de la nube.

Tomemos el estado "normal" de las organizaciones ahora: datos de infraestructura almacenados en silos. Como resultado, rara vez existe una visión unificada de lo que ocurre en entornos híbridos y multinube. En cambio, los equipos de plataforma lo montan ellos mismos o acaban comprando herramientas diferentes para ayudar, creando aún más dispersión. Les cuesta rastrear quién posee y es responsable de los diferentes recursos. La aplicación de parches de seguridad y la mitigación de riesgos se vuelven más difíciles, la complejidad crece y los costes aumentan.

Aquí es donde HCP Terraform powered by Infragraph ayuda. Infragraph, un gráfico de conocimiento centralizado y basado en eventos, proporciona la visibilidad unificada que mantiene el enfoque donde pertenece: capacitar a las organizaciones para proteger y optimizar la infraestructura. Las perspectivas estáticas se sustituyen por actualizaciones dinámicas, alimentadas por datos procedentes de todo el patrimonio de la organización. En el futuro, esto proporcionará la base que las empresas necesitan para utilizar la IA con el fin de automatizar los flujos de trabajo clave.

En IBM Think, nos complace anunciar que HCP Terraform con tecnología Infragraph estará disponible para los clientes cualificados de HCP Terraform en versión preliminar pública. En este blog, explicaremos por qué Infragraph es un recurso imprescindible para los equipos de plataformas mientras afrontan los crecientes desafíos de gestionar infraestructuras complejas en la era de la IA. También detallaremos cómo los clientes de HCP Terraform pueden empezar a utilizar esta funcionalidad ahora.