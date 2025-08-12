Los agentes de IA están diseñados para interpretar los objetivos de los usuarios y decidir de forma autónoma qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Esta autonomía es poderosa, ya que permite a los agentes adaptarse en función del contexto, los datos e incluso el razonamiento probabilístico. Pero cuando hay mucho en juego, como transformar datos confidenciales, proceso de datos o coordinar entre sistemas, no podemos dejar los resultados al azar. Por eso watsonx Orchestrate utiliza flujos para guiar el comportamiento de los agentes, garantizando que las acciones sean inteligentes y fiables.

Los flujos aportan determinismo a la ejecución agéntica. Definen exactamente qué herramientas utilizar, en qué orden y bajo qué condiciones. Cuando un agente llama a un flujo, no está improvisando, sino siguiendo una ruta intencionalmente diseñada, bien definida y reutilizable. Eso significa menos sorpresas, más coherencia y mayor confianza en cada resultado.

Cuando un agente invoca un flujo:

La cadena de herramientas está predefinida .

. La lógica de ejecución es fija (por ejemplo, condicionales, reintentar, ramificación).

(por ejemplo, condicionales, reintentar, ramificación). La gestión de datos es explícita, incluida la forma en que las entradas se asignan, transforman y pasan entre pasos.

Esto hace que los flujos sean ideales para: