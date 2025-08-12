12 de agosto de 2025
Nos complace anunciar una nueva y potente característica en watsonx Orchestrate: Flows, una forma estructurada y fiable de guiar a los agentes de IA a través de procesos complejos de varios pasos con precisión y control.
A medida que las empresas adoptan la IA agéntica para automatizar tareas más sofisticadas, la necesidad de previsibilidad, precisión y repetibilidad se vuelve crítico. Eso es exactamente lo que los flujos están diseñados para ofrecer.
Los agentes de IA están diseñados para interpretar los objetivos de los usuarios y decidir de forma autónoma qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Esta autonomía es poderosa, ya que permite a los agentes adaptarse en función del contexto, los datos e incluso el razonamiento probabilístico. Pero cuando hay mucho en juego, como transformar datos confidenciales, proceso de datos o coordinar entre sistemas, no podemos dejar los resultados al azar. Por eso watsonx Orchestrate utiliza flujos para guiar el comportamiento de los agentes, garantizando que las acciones sean inteligentes y fiables.
Los flujos aportan determinismo a la ejecución agéntica. Definen exactamente qué herramientas utilizar, en qué orden y bajo qué condiciones. Cuando un agente llama a un flujo, no está improvisando, sino siguiendo una ruta intencionalmente diseñada, bien definida y reutilizable. Eso significa menos sorpresas, más coherencia y mayor confianza en cada resultado.
Cuando un agente invoca un flujo:
Esto hace que los flujos sean ideales para:
Muchos procesos empresariales requieren más de una persona. Los flujos facilitan la creación de experiencias multiusuario en una interfaz de un solo agente: pausar para aprobaciones, notificar a las partes interesadas o enrutar tareas a la persona adecuada en el momento adecuado.
Y aunque los agentes pueden guiarse con lenguaje natural, los flujos ofrecen una alternativa más fiable cuando la precisión es esencial. Combinan herramientas en una unidad única y estructurada que garantiza que el proceso se ejecute correctamente en todo momento. Hoy en día, watsonx Orchestrate permite a las personas automatizar tareas sin esfuerzo. A finales de este año, iremos un paso más allá: introduciremos la colaboración multiusuario para desbloquear nuevos niveles de productividad del equipo y automatización compartida.
Los flujos son especialmente valiosos en sectores en los que la precisión y el cumplimiento no son negociables.
En los servicios financieros, por ejemplo, los flujos pueden automatizar el proceso integral de incorporación de un nuevo cliente, verificación de identidad, recopilación de documentación, realización de evaluaciones de riesgo y activación de comprobaciones de conformidad, todo ello garantizando que cada paso siga las directrices normativas.
En el sector sanitario, los flujos pueden respaldar la admisión de pacientes extrayendo datos de formularios, validando los detalles del seguro y enrutando la información a los sistemas o al personal adecuados, reduciendo los errores manuales y mejorando el tiempo de respuesta.
En venta minorista y el comercio electrónico, los flujos pueden optimizar las actualizaciones de inventario, sincronizar los datos de los productos en todas las plataformas y activar alertas cuando los niveles de inventario caen por debajo de los umbrales, lo que garantiza la eficiencia operativa y mejores experiencias del cliente.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo los flujos ayudan a las organizaciones a mover de la automatización reactiva a la orquestación proactiva.
Este lanzamiento marca un gran paso adelante en la forma en la que los agentes y los flujos trabajan juntos en watsonx Orchestrate, combinando la flexibilidad de los agentes con la fiabilidad de los flujos para ofrecer una automatización inteligente y escalable.
Para obtener más información sobre los flujos de agencia en watsonx Orchestrate, visite la página web de watsonx Orchestrate o inicie su prueba sin coste de 30 días.