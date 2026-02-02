IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

IBM Expert Labs se complace en anunciar una serie de servicios de IA para Maximo Application Suite de IBM que proporcionarán un enfoque unificado para ayudar a las organizaciones que comienzan a adentrarse en el campo de la IA dentro de la suite.
IBM Expert Labs ayudará a los equipos a centrarse en resultados empresariales claros mediante la identificación de los retos de mantenimiento prioritarios y la preparación de Maximo Application Suite para abordarlos.
Nuestro enfoque estructurado, desde el descubrimiento hasta la implementación, garantiza una transformación rápida y escalable en cuanto al tiempo de obtención de valor:
Los equipos de mantenimiento suelen navegar por procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información sobre fallos. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.
Estas ofertas de servicios están diseñadas para implementar rápidamente la IA para las capacidades de Maximo donde más importa para mejorar la fiabilidad del activo y los informes, reducir el desperdicio de esfuerzos mediante la automatización y agilizar los procesos. Estas capacidades reducen los costes, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. El uso de Maximo AI Discovery Workshop ayudará a las organizaciones a clarificar las necesidades empresariales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos e identifica los casos de uso de la IA que pueden abordarlos.
El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la fiabilidad y apoyar ganancias medibles.
Una vez configurado el servicio Maximo AI, las organizaciones pueden implementar capacidades de IA específicas que dan soporte a funciones de mantenimiento concretas. Algunos de los casos de uso listos para implementar de IBM ayudan a los equipos a implementar rápidamente soluciones y obtener valor.
Casos de uso listos para implementar de Expert Labs:
Dé sus primeros pasos con Maximo Application Suite AI Discovery Workshop de IBM para explorar cómo la IA e IBM Maximo pueden avanzar en su enfoque de gestión de activos en mantenimiento, fiabilidad, operaciones y sostenibilidad.