IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

Los equipos de mantenimiento suelen navegar por procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información sobre fallos. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.

Estas ofertas de servicios están diseñadas para implementar rápidamente la IA para las capacidades de Maximo donde más importa para mejorar la fiabilidad del activo y los informes, reducir el desperdicio de esfuerzos mediante la automatización y agilizar los procesos. Estas capacidades reducen los costes, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. El uso de Maximo AI Discovery Workshop ayudará a las organizaciones a clarificar las necesidades empresariales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos e identifica los casos de uso de la IA que pueden abordarlos.

El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la fiabilidad y apoyar ganancias medibles.