IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

IBM Expert Labs se complace en anunciar una serie de servicios de IA para Maximo Application Suite de IBM que proporcionarán un enfoque unificado para ayudar a las organizaciones que comienzan a adentrarse en el campo de la IA dentro de la suite.

Publicado el 2 de febrero de 2026
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs ayudará a los equipos a centrarse en resultados empresariales claros mediante la identificación de los retos de mantenimiento prioritarios y la preparación de Maximo Application Suite para abordarlos.

El recorrido y las ofertas de servicios de Expert Labs y Maximo AI

Nuestro enfoque estructurado, desde el descubrimiento hasta la implementación, garantiza una transformación rápida y escalable en cuanto al tiempo de obtención de valor:

Expert Labs ofrece servicios clave diseñados como puntos de entrada de valor rápido, adaptados a su etapa en el viaje de Maximo AI. Estas ofertas ayudan a definir una hoja de ruta estratégica, configurar Maximo AI e implementar casos de uso predefinidos.

  • Maximo AI Discovery Workshop: un compromiso colaborativo para evaluar sus necesidades empresariales y técnicas y definir una arquitectura estratégica y una hoja de ruta para acelerar los resultados con Maximo AI
  • Configure y habilite Maximo AI: configure Maximo AI con el asistente de Maximo AI para implementar nuevos casos de uso, impulsando la productividad y el crecimiento.
  • Configure y cree casos de uso: implemente los casos de uso definidos durante el taller o implemente rápidamente nuestros casos de uso predefinidos, aprovechando las capacidades de Maximo AI listas para usar, para ofrecer soluciones rápidamente y permitir que los stakeholders las escalen en toda la organización.

Abordar los retos de mantenimiento en todas las operaciones con uso intensivo de activos

Los equipos de mantenimiento suelen navegar por procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información sobre fallos. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.

Estas ofertas de servicios están diseñadas para implementar rápidamente la IA para las capacidades de Maximo donde más importa para mejorar la fiabilidad del activo y los informes, reducir el desperdicio de esfuerzos mediante la automatización y agilizar los procesos. Estas capacidades reducen los costes, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. El uso de Maximo AI Discovery Workshop ayudará a las organizaciones a clarificar las necesidades empresariales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos e identifica los casos de uso de la IA que pueden abordarlos.

El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la fiabilidad y apoyar ganancias medibles.

3 casos de uso de la nueva funcionalidad de IA

Una vez configurado el servicio Maximo AI, las organizaciones pueden implementar capacidades de IA específicas que dan soporte a funciones de mantenimiento concretas. Algunos de los casos de uso listos para implementar de IBM ayudan a los equipos a implementar rápidamente soluciones y obtener valor.

Casos de uso listos para implementar de Expert Labs:

  • Implementar la valoración de órdenes de trabajo mejorada por IA con Maximo Assistant: mejora la calidad de las órdenes de trabajo de revisión agilizando la recuperación de información, validando los detalles de la orden de trabajo y guiando las acciones de seguimiento necesarias.
  • Implementar la detección y resolución de órdenes de trabajo duplicadas con Maximo AI Service: reduce el esfuerzo desperdiciado y la asignación de recursos al identificar y resolver varias órdenes de trabajo creadas para el mismo problema de activo.
  • Implementar los códigos de error que faltan recomendados con Maximo AI Service: mejora la fiabilidad a largo plazo analizando las órdenes de trabajo completadas y recomendando códigos de error precisos que refuerzan los informes y la planificación del mantenimiento futuro.

Comience hoy mismo

Dé sus primeros pasos con Maximo Application Suite AI Discovery Workshop de IBM para explorar cómo la IA e IBM Maximo pueden avanzar en su enfoque de gestión de activos en mantenimiento, fiabilidad, operaciones y sostenibilidad.

