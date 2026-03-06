Introducción de IA agéntica para la gestión de pedidos con IBM® Sterling OMS

La próxima introducción de capacidades de IA agéntica en IBM Sterling Order Management System (OMS) aportará una IA agéntica de vanguardia a la plataforma IBM Sterling OMS, integrando la inteligencia de manera fluida en todo el ciclo de vida del pedido, al mismo tiempo que aprovecha la sólida base del sistema existente.

Con el nuevo IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, los usuarios pueden mejorar la precisión del cumplimiento, agilizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. El kit de herramientas incluye agentes para la información de pedidos, la aplicación de cupones, las anulaciones de pedidos, la segmentación de inventarios y la evaluación de riesgos de contratos, cada uno de los cuales proporciona inteligencia específica para reducir errores, optimizar decisiones y proteger los ingresos.

Nota: La disponibilidad general de las nuevas capacidades de IA agéntica en IBM Sterling Order Management System (OMS) está prevista para el 6 de marzo de 2026, lo que llevará la toma de decisiones y la automatización avanzadas impulsadas por IA directamente a la plataforma OMS.