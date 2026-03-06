Introducción de IA agéntica para la gestión de pedidos con IBM® Sterling OMS

Al integrar la IA avanzada en los sistemas de gestión de pedidos (OMS) existentes, las empresas pueden mejorar la toma de decisiones, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad general, sin necesidad de una revisión completa del sistema.
La próxima introducción de capacidades de IA agéntica en IBM Sterling Order Management System (OMS) aportará una IA agéntica de vanguardia a la plataforma IBM Sterling OMS, integrando la inteligencia de manera fluida en todo el ciclo de vida del pedido, al mismo tiempo que aprovecha la sólida base del sistema existente.
Con el nuevo IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, los usuarios pueden mejorar la precisión del cumplimiento, agilizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. El kit de herramientas incluye agentes para la información de pedidos, la aplicación de cupones, las anulaciones de pedidos, la segmentación de inventarios y la evaluación de riesgos de contratos, cada uno de los cuales proporciona inteligencia específica para reducir errores, optimizar decisiones y proteger los ingresos.
Nota: La disponibilidad general de las nuevas capacidades de IA agéntica en IBM Sterling Order Management System (OMS) está prevista para el 6 de marzo de 2026, lo que llevará la toma de decisiones y la automatización avanzadas impulsadas por IA directamente a la plataforma OMS.
Un valor clave impulsado por IA que proporciona IBM Sterling OMS es la capacidad de control predictivo a lo largo de todo el ciclo de vida del pedido. Las capacidades predictivas impulsadas por la IA permiten a su equipo anticipar y abordar los posibles cuellos de botella antes de que se produzcan, lo que mejora la velocidad y la precisión de la tramitación de los pedidos.
Ya sea para predecir posibles retrasos en la cadena de suministro, detectar problemas de inventario o prever picos en la demanda de los clientes, las capacidades de la inteligencia artificial permiten a los usuarios tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos con mayor rapidez y seguridad. El análisis predictivo no solo aumenta la eficacia operativa, sino que también permite un servicio de atención al cliente proactivo, ayudando a las empresas a satisfacer las expectativas de los clientes y reduciendo al mismo tiempo los riesgos de errores costosos.
La automatización es otra piedra angular de la integración de la IA agéntica. Con esta versión, los usuarios de IBM Sterling OMS tendrán la capacidad de automatizar tareas rutinarias y repetitivas que tradicionalmente consumían valiosos recursos humanos.
Al automatizar estos procesos, las empresas pueden liberar a los empleados para que se centren en tareas de mayor valor, impulsando la innovación y mejorando la experiencia del cliente. Esto supone tanto ahorro de tiempo como reducción de costes, ya que la IA se encarga de tareas que consumen mucho tiempo, permitiendo que su equipo escale sin necesidad de más recursos.
Imagine un pedido que debe dirigirse a un almacén específico en función de los niveles de inventario, la proximidad y los costes de envío. Con las capacidades habilitadas para la IA, este proceso de enrutamiento se automatizará, lo que garantizará que el pedido se gestione de forma rápida y eficiente, al mismo tiempo que se reducen los errores humanos y se optimizan los costes de envío.
Una preocupación común con la IA es la falta de transparencia, especialmente en los procesos críticos de toma de decisiones. Con la IA agéntica, IBM Sterling OMS aborda este desafío ofreciendo una toma de decisiones explicable. Esta característica garantiza que los usuarios puedan rastrear, explicar y comprender cada decisión tomada por la IA.
Por ejemplo, si un pedido se retrasa o se desvía, el sistema de IA ofrecerá una explicación de cómo y por qué se ha tomado esa decisión. Ya sea por las restricciones de la cadena de suministro, la disponibilidad del inventario o la logística de envío, los usuarios tendrán acceso a razones claras y comprensibles detrás de cada decisión. Esta transparencia no solo fomenta la confianza, sino que también permite optimizar continuamente el sistema de IA en función del feedback y de las condiciones cambiantes del negocio.
A diferencia de otros sistemas que requieren una renovación completa, la IA agéntica se integra perfectamente en la base existente de IBM Sterling OMS. No es necesario reemplazar ni reconstruir su sistema de gestión de pedidos; en su lugar, lo mejora con capacidades de IA que aportan valor inmediato.
¿Por qué ahora? A medida que la transformación digital continúa transformando sectores, la IA se ha convertido en un motor clave de innovación en muchas funciones empresariales, incluida la gestión de pedidos. Las empresas que han adoptado la IA ya están viendo el beneficio en áreas como la optimización de la cadena de suministro, la previsión de la demanda y la tramitación de los pedidos.
La IA agéntica para IBM Sterling OMS está diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas que quieren mantenerse a la vanguardia. No se trata solo de hacer que las operaciones sean más rápidas o eficientes, sino de capacitar a las organizaciones para que tomen decisiones mejores y más inteligentes que puedan impulsar el éxito a largo plazo. Y como la solución se integra directamente en la infraestructura IBM Sterling OMS existente, permite a las empresas aprovechar estos beneficios sin la interrupción de un reemplazo en todo el sistema.
Si le interesa saber más sobre cómo la IA agéntica puede mejorar su plataforma IBM Sterling OMS, mejorar sus procesos de gestión de pedidos y mejorar su rendimiento general, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Estamos aquí para ayudarle a desbloquear todo el potencial de la IA en su empresa y guiarle a través del proceso de integración de la IA agéntica de manera fluida en su entorno OMS existente.