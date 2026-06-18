IBM introduce la asistencia a agentes en watsonx Orchestrate para transformar el rendimiento del centro de atención al cliente

La asistencia a agentes se suma a un conjunto cada vez mayor de capacidades de agente en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar flujos de trabajo de principio a fin, al tiempo que mantiene a las personas al mando de todas las decisiones importantes.
IBM anunció la disponibilidad general de la asistencia a agentes en IBM® watsonx Orchestrate, una nueva capacidad que ofrece orientación de IA en tiempo real a los agentes de servicio de atención al cliente durante las interacciones en vivo con los clientes. Esta característica está diseñada para reducir los tiempos de gestión de las llamadas, aumentar las tasas de resolución en el primer contacto y ayudar a los centros de atención al cliente a ampliar los conocimientos especializados de todo su personal agéntico.
La asistencia a agentes está integrada en watsonx Orchestrate sin compras adicionales. Funciona de manera fluida con Genesys Nube, una de las plataformas de atención al cliente líderes en el mundo, y ofrece detección de intenciones, activadores de procesos automatizados y recomendaciones de la siguiente mejor acción dentro del espacio de trabajo del agente que los equipos ya utilizan. La capacidad funciona tanto en los canales de voz como de chat.
El anuncio refleja la estrategia más amplia de IBM de implementar la IA no como sustituto de los trabajadores humanos, sino como un multiplicador de fuerza que gestiona el trabajo monótono del servicio de atención al cliente, de modo que los agentes puedan centrarse en el juicio, la empatía y la resolución. La asistencia a agentes se une a un conjunto creciente de capacidades agénticas en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de principio a fin y, al mismo tiempo, mantener a los humanos el control de cada decisión importante.
La asistencia a agentes es una capa de IA en tiempo real que se activa en el momento en que comienza la interacción del cliente con un representante. A medida que la conversación avanza, ya sea por chat o voz, escucha, detecta la intención y muestra instantáneamente la información correcta y las acciones recomendadas dentro del espacio de trabajo existente del agente.
Sin cambiar de pestaña, buscar documentos de política a mitad de llamada o confiar en la memoria. Los agentes se centran en el cliente y la IA se encarga del resto. "A los responsables de los centros de atención al cliente se les lleva años prometiendo la IA, pero lo único que han recibido son chatbots que siguen guiones estrictos", afirmó Kourosh Karimkhany, director de producto de IBM Watsonx Orchestrate. "La asistencia a agentes es diferente: sigue conversaciones complejas y serpenteantes e inicia flujos de trabajo automatizados mientras el representante del servicio de atención al cliente permanece presente con el cliente".
"No reconozco este cargo".
Las transacciones en disputa se encuentran entre las razones más comunes y urgentes por las que los clientes bancarios llaman. En el momento en que el sistema de asistencia a agentes detecta un intento de fraude o de reclamación, recupera automáticamente el historial reciente de transacciones del cliente, rellena previamente el formulario de inicio de reclamación y presenta al agente una propuesta de resolución recomendada, todo ello antes de que el agente tenga que formular una sola pregunta de seguimiento.
“Necesito enviar dinero.”
Las transferencias de fondos generan un volumen de llamadas significativo y conllevan un riesgo real cuando se gestionan manualmente. La asistencia a agentes reconoce la intención relacionada con la transferencia al principio de la conversación, verifica automáticamente la situación de la cuenta y los límites de transferencia, y guía al agente a través de cualquier punto de control de cumplimiento o autenticación en tiempo real.
"Necesito más tiempo para hacer el pago de este mes".
Las dificultades de pago son conversaciones delicadas que requieren tanto empatía como rapidez. Cuando la asistencia a agentes detecta señales de dificultades en la conversación, muestra inmediatamente el historial de pagos del cliente, los programas de asistencia elegibles y las opciones de dificultades preaprobadas, brindando al agente todo lo necesario para ofrecer una solución significativa sin poner al cliente en espera.
La promesa principal de la asistencia a agentes es hacer que cada agente funcione como el mejor agente del centro de atención al cliente. Las búsquedas rutinarias, la cumplimentación previa de formularios, las comprobaciones de cumplimiento y los activadores de procesos se producen automáticamente, en segundo plano, y aparecen como recomendaciones claras que los agentes reseñas y confirman.
La asistencia a agentes se integra de forma nativa con Genesys Cloud, ofreciendo orientación de IA directamente dentro del espacio de trabajo de agentes que los equipos ya utilizan. A través del chat y la voz, la capacidad proporciona un soporte constante en tiempo real, sin nuevas interfaces que aprender ni infraestructura que reemplazar.
Para obtener más información sobre Orchestrate y la asistencia a agentes, póngase en contacto con un representante de IBM o consulte los enlaces siguientes.