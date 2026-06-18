IBM introduce la asistencia a agentes en watsonx Orchestrate para transformar el rendimiento del centro de atención al cliente

IBM anunció la disponibilidad general de la asistencia a agentes en IBM® watsonx Orchestrate, una nueva capacidad que ofrece orientación de IA en tiempo real a los agentes de servicio de atención al cliente durante las interacciones en vivo con los clientes. Esta característica está diseñada para reducir los tiempos de gestión de las llamadas, aumentar las tasas de resolución en el primer contacto y ayudar a los centros de atención al cliente a ampliar los conocimientos especializados de todo su personal agéntico.

La asistencia a agentes está integrada en watsonx Orchestrate sin compras adicionales. Funciona de manera fluida con Genesys Nube, una de las plataformas de atención al cliente líderes en el mundo, y ofrece detección de intenciones, activadores de procesos automatizados y recomendaciones de la siguiente mejor acción dentro del espacio de trabajo del agente que los equipos ya utilizan. La capacidad funciona tanto en los canales de voz como de chat.

El anuncio refleja la estrategia más amplia de IBM de implementar la IA no como sustituto de los trabajadores humanos, sino como un multiplicador de fuerza que gestiona el trabajo monótono del servicio de atención al cliente, de modo que los agentes puedan centrarse en el juicio, la empatía y la resolución. La asistencia a agentes se une a un conjunto creciente de capacidades agénticas en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de principio a fin y, al mismo tiempo, mantener a los humanos el control de cada decisión importante.