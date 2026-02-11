Elegir el silicio adecuado para cada carga de trabajo: por qué la elección de la arquitectura es importante en la próxima era del rendimiento de la nube

Las cargas de trabajo modernas, particularmente aquellas que implican la inferencia de IA, análisis y proceso de datos, imponen demandas muy diferentes a la infraestructura que las aplicaciones empresariales tradicionales.

Estas cargas de trabajo se benefician de:

Alto rendimiento por núcleo

Latencia predecible dentro de los dominios NUMA

Fuerte ancho de banda de memoria y localidad de caché

Gestión eficiente de las operaciones vectorizadas y con alto rendimiento

Para cubrir estas necesidades, IBM Cloud ha presentado procesadores Intel Xeon 6 con núcleos de rendimiento (P-cores) en IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Con esta nueva arquitectura, IBM Cloud puede ofrecer hasta dos veces más vCPU dentro de un único dominio NUMA, lo que ayuda a que las cargas de trabajo se escalen de manera eficiente mientras se mantiene la localidad de la memoria, un factor importante para las aplicaciones sensibles a la latencia y con un uso intensivo de datos.

Además, las instancias de Intel Xeon 6 proporcionan hasta 5 MB de caché por núcleo, lo que permite un acceso rápido a los datos de uso frecuente y mejora la eficiencia general de las cargas de trabajo para análisis, inferencia de IA y cargas de trabajo que requieren mucha memoria.

“A medida que las cargas de trabajo en la nube siguen evolucionando, el rendimiento debe aplicarse con mayor precisión”, dijo Srini Krishna, académico de Intel, centro de datos de productos, Intel Corporation. “Intel Xeon 6 introduce núcleos de rendimiento optimizado diseñados para cargas de trabajo modernas como la inferencia de IA, el análisis y el proceso de datos de alto rendimiento. Trabajar en estrecha colaboración con IBM Cloud nos permite llevar estos avances arquitectónicos a los clientes de una manera deliberada y basada en la carga de trabajo”.