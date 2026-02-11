Elegir el silicio adecuado para cada carga de trabajo: por qué la elección de la arquitectura es importante en la próxima era del rendimiento de la nube

IBM® Cloud ha presentado procesadores de Intel Xeon 6 con núcleos P en los IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Las cargas de trabajo modernas, particularmente aquellas que implican la inferencia de IA, análisis y proceso de datos, imponen demandas muy diferentes a la infraestructura que las aplicaciones empresariales tradicionales.
Estas cargas de trabajo se benefician de:
Para cubrir estas necesidades, IBM Cloud ha presentado procesadores Intel Xeon 6 con núcleos de rendimiento (P-cores) en IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Con esta nueva arquitectura, IBM Cloud puede ofrecer hasta dos veces más vCPU dentro de un único dominio NUMA, lo que ayuda a que las cargas de trabajo se escalen de manera eficiente mientras se mantiene la localidad de la memoria, un factor importante para las aplicaciones sensibles a la latencia y con un uso intensivo de datos.
Además, las instancias de Intel Xeon 6 proporcionan hasta 5 MB de caché por núcleo, lo que permite un acceso rápido a los datos de uso frecuente y mejora la eficiencia general de las cargas de trabajo para análisis, inferencia de IA y cargas de trabajo que requieren mucha memoria.
“A medida que las cargas de trabajo en la nube siguen evolucionando, el rendimiento debe aplicarse con mayor precisión”, dijo Srini Krishna, académico de Intel, centro de datos de productos, Intel Corporation. “Intel Xeon 6 introduce núcleos de rendimiento optimizado diseñados para cargas de trabajo modernas como la inferencia de IA, el análisis y el proceso de datos de alto rendimiento. Trabajar en estrecha colaboración con IBM Cloud nos permite llevar estos avances arquitectónicos a los clientes de una manera deliberada y basada en la carga de trabajo”.
El rendimiento de cómputo por sí solo ya no es suficiente para las cargas de trabajo modernas en la nube. El movimiento de datos entre servicios, entre nodos y hacia los pipelines de IA y análisis se ha vuelto igual de crítico.
Con Intel Xeon 6 en IBM Cloud Virtual Servers for VPC, los clientes pueden alcanzar hasta 100 Gbps de rendimiento de red por tarjeta de interfaz de red virtual (VNIC). Esta capacidad de red de alto rendimiento admite cargas de trabajo distribuidas y de uso intensivo de datos que dependen de una comunicación rápida y predecible entre servicios.
Combinada con núcleos de rendimiento optimizado y una mayor densidad de vCPU por dominio NUMA, esta arquitectura se diseñó para ayudar a las cargas de trabajo a escalar horizontal y verticalmente sin introducir cuellos de botella innecesarios.
Esta evolución consiste en alinear la arquitectura con la intención de la carga de trabajo.
Los procesadores Intel Xeon de 4.a generación siguen desempeñando un papel crítico en IBM Cloud, ofreciendo un rendimiento equilibrado y de uso general y una amplia compatibilidad con las pilas de software empresarial.
Ideal para:
Estos procesadores siguen siendo una excelente opción para ejecutar aplicaciones críticas que valoran la coherencia, la flexibilidad y el rendimiento.
Los procesadores Intel Xeon 6 con núcleos P amplían esta base abordando cargas de trabajo que exigen características de rendimiento más específicas, incluidas:
Intel Xeon 6 representa una especialización diseñada para complementar las opciones de computación existentes y ofrecer a los clientes un mayor control sobre cómo se aplica el rendimiento.
El enfoque de IBM Cloud respecto a la infraestructura es deliberado. No buscamos la elección arquitectónica por sí misma, sino para ayudar a los clientes a ejecutar las cargas de trabajo adecuadas en las plataformas adecuadas, con claridad y confianza. Al ofrecer arquitecturas equilibradas, de uso general y optimizadas para el rendimiento dentro de IBM Cloud Virtual Servers for VPC, nuestro objetivo es permitir a los clientes:
Esta elección arquitectónica está además respaldada por IBM Cloud Flex Profiles, que ofrecen a los clientes mayor flexibilidad en cómo dimensionan y asignan los recursos de cómputo para adaptarse a las necesidades de carga de trabajo al precio más bajo por vCPU.
A medida que las cargas de trabajo en la nube continúan evolucionando, la infraestructura debe evolucionar junto con ellas, no persiguiendo métricas de rendimiento en bruto, sino ofreciendo claridad arquitectónica, alineación de cargas de trabajo y elección intencionada.
La colaboración de IBM Cloud con Intel va más allá de cualquier generación de procesadores individuales. IBM e Intel colaboran estrechamente para llevar nuevas microarquitecturas de CPU e innovaciones en IA a la nube, incluidos los procesadores Intel Xeon y los aceleradores de IA Intel Gaudi, centrándose en el rendimiento, la seguridad y las cargas de trabajo empresariales del mundo real. Esta colaboración ayuda a los clientes a modernizar la infraestructura, escalar la IA e innovar con confianza en entornos de nube híbrida.
En IBM Cloud, definimos el rendimiento de la nube no por un único procesador, sino por la capacidad de elegir el silicio adecuado para la carga de trabajo adecuada y de aplicar el rendimiento exactamente donde más importa.
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