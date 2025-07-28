Instana ahora admite la monitorización de aplicaciones PHP en AWS Fargate

28 de julio de 2025
A medida que las organizaciones aceleran sus transformaciones nativas de la nube, las plataformas como AWS Fargate se están volviendo esenciales para implementar cargas de trabajo escalables y en contenedores sin la carga operativa de administrar servidores. Al mismo tiempo, PHP sigue siendo una piedra angular del desarrollo web moderno, impulsando todo, desde plataformas de contenido hasta API críticas para el negocio.
Por eso nos complace anunciar que Instana ahora ofrece soporte completo para monitorizar aplicaciones PHP que se ejecutan en AWS Fargate, lo que aporta observabilidad avanzada y en tiempo real a las cargas de trabajo PHP en entornos dinámicos sin servidor.
Instana proporciona una visibilidad completa del estado y el rendimiento de sus cargas de trabajo de Fargate, incluidas métricas clave de infraestructura como la utilización de CPU y memoria a nivel de tarea de ECS.
Utilice el panel de control de integración incorporado para obtener una visión general de alto nivel de su entorno Fargate y asegurarse de que la infraestructura subyacente que respalda sus aplicaciones PHP funciona de manera eficiente y eficaz.
Al correlacionar los datos de infraestructura y aplicaciones, Instana le ayuda a mantener tanto la estabilidad como la escalabilidad a medida que crecen sus cargas de trabajo.
Las capacidades de APM de Instana le permiten realizar un seguimiento de los rastreos distribuidos desde su aplicación PHP, ofreciendo un conocimiento profundo de cómo sus servicios gestionan las solicitudes en toda su arquitectura de microservicios.
Para una visibilidad aún mayor, puede implementar varios recopiladores Instana AWS Fargate para diferentes tiempos de ejecución, lo que proporciona una visión holística de su ecosistema de aplicaciones, incluso cuando se crea con lenguajes y marcos mixtos.
Si ya utiliza Instana, habilitar la compatibilidad con PHP en Fargate es rápido y sencillo:
La incorporación de la compatibilidad con PHP en AWS Fargate representa otro paso adelante en la misión de Instana de ofrecer observabilidad sin límites, lo que permite a los equipos monitorizar cualquier carga de trabajo, en cualquier lugar.
Tanto si está migrando aplicaciones heredadas de PHP a la nube como si está creando servicios nativos de la nube desde cero, Instana le garantiza la visibilidad profunda, el conocimiento del rendimiento y los análisis en tiempo real necesarios para construir y operar con confianza.
Pruébelo hoy mismo y experimente la monitorización de PHP de nivel avanzado en Fargate.