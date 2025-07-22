IBM® z/OS ha sido la base para las empresas que necesitan una fiabilidad, escalabilidad y seguridad inigualables. En 2025, IBM se basará en esta sólida base con z/OS 3.2, la próxima versión del sistema operativo de mainframe insignia de IBM, diseñado para desbloquear el valor del nuevo IBM z17. Esta última versión de z/OS está diseñada para permitir a los clientes integrar sus aplicaciones y datos en entornos de cloud híbrido, mientras aprovecha los puntos fuertes del mainframe para soportar las cargas de trabajo impulsadas por IA actuales.

A medida que las empresas se enfrentan al crecimiento explosivo de los datos y las transacciones, la urgencia de modernizar e integrar la IA sin dejar de priorizar el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento nunca ha sido mayor. z/OS 3.2 responde a este reto introduciendo compatibilidad con las nuevas tecnologías de aceleración de IA en IBM z17, diseñado para ayudar a las organizaciones a ejecutar modelos de IA tradicionales y generativos directamente sobre datos confidenciales in situ, lo que minimiza los riesgos asociados al movimiento de datos y acelera el tiempo de obtención de información.

Con un cifrado avanzado y una sofisticada detección de amenazas, las organizaciones pueden procesar volúmenes crecientes de datos, manteniendo sus más altos niveles de seguridad y eficiencia operativa. Al aprovechar las capacidades de IA dentro del sistema operativo, z/OS 3.2 está diseñado para automatizar y simplificar las operaciones de TI.