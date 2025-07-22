22 de julio de 2025
IBM® z/OS ha sido la base para las empresas que necesitan una fiabilidad, escalabilidad y seguridad inigualables. En 2025, IBM se basará en esta sólida base con z/OS 3.2, la próxima versión del sistema operativo de mainframe insignia de IBM, diseñado para desbloquear el valor del nuevo IBM z17. Esta última versión de z/OS está diseñada para permitir a los clientes integrar sus aplicaciones y datos en entornos de cloud híbrido, mientras aprovecha los puntos fuertes del mainframe para soportar las cargas de trabajo impulsadas por IA actuales.
A medida que las empresas se enfrentan al crecimiento explosivo de los datos y las transacciones, la urgencia de modernizar e integrar la IA sin dejar de priorizar el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento nunca ha sido mayor. z/OS 3.2 responde a este reto introduciendo compatibilidad con las nuevas tecnologías de aceleración de IA en IBM z17, diseñado para ayudar a las organizaciones a ejecutar modelos de IA tradicionales y generativos directamente sobre datos confidenciales in situ, lo que minimiza los riesgos asociados al movimiento de datos y acelera el tiempo de obtención de información.
Con un cifrado avanzado y una sofisticada detección de amenazas, las organizaciones pueden procesar volúmenes crecientes de datos, manteniendo sus más altos niveles de seguridad y eficiencia operativa. Al aprovechar las capacidades de IA dentro del sistema operativo, z/OS 3.2 está diseñado para automatizar y simplificar las operaciones de TI.
z/OS está diseñado para organizaciones que desean aprovechar la IA para mejorar la toma de decisiones, descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y extraer mayor valor de los datos y aplicaciones existentes. z/OS 3.2 ayuda a los clientes a desbloquear el valor de sus datos en el sistema de registro a través de API modernas, diseñadas para hacer que los datos de z/OS sean accesibles en entornos de cloud híbrido e IA sin recurrir a Extraer-Transformar-Cargar (ETL), que puede ser costoso y propenso a errores.
DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) y DFSMS Object Access Method (OAM), a través de API REST estándar del sector, integran los datos empresariales fundamentales con el cloud híbrido mediante la modernización del acceso y la gestión de datos no estructurados en z/OS, y permiten que los entornos distribuidos accedan a los datos z/OS existentes.
Las mejoras en las API de EzNoSQL permiten que las aplicaciones utilicen ahora Python en z/OS, además de COBOL, C y Java, lo que permite a los clientes crear bases de datos NoSQL escalables y accesibles directamente en z/OS para permitir el análisis de datos y el modelado predictivo para aplicaciones empresariales.
Detrás de estas capacidades integradas de IA hay una sólida pila tecnológica que incluye marcos de código abierto, bibliotecas zDNN y herramientas de IA, todo ello optimizado para el procesador Telum II de IBM z17, Integrated Accelerator for AI y Spyre Accelerator1. Estos componentes funcionan juntos y están diseñados para permitir la inferencia de alta velocidad en tiempo real y la ejecución de modelos directamente en la plataforma, minimizar la latencia y eliminar la necesidad de mover datos confidenciales.
La IA ahora puede integrarse en cargas de trabajo críticas de la misión, apoyando casos de uso avanzados como la detección del fraude, la optimización de la cadena de suministro y la toma de decisiones con alto rendimiento y seguridad.
z/OS 3.2 proporciona una plataforma altamente segura y escalable para ejecutar aplicaciones de misión crítica, para proteger los datos y sistemas confidenciales de las ciberamenazas y otras interrupciones. El compromiso de IBM con la ciberresiliencia se refleja en las robustas características de seguridad de la plataforma, incluidos los algoritmos criptográficos de seguridad cuántica, el cifrado generalizado, los métodos de autenticación avanzados y el escaneo de integridad. Con IBM® Threat Detection for z/OS (TDz) y la nueva funcionalidad de cuarentena a través de la contención de identificaciones de usuario RACF, los clientes cuentan con protección adicional contra posibles amenazas cibernéticas.
z/OS 3.2 continúa nuestro enfoque para proteger los datos de los clientes de las amenazas cuánticas emergentes y las vulneraciones de datos mediante la implementación de algoritmos de seguridad cuántica del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Las características de seguridad mejoradas en z/OS 3.2 ayudan a las empresas a abordar el riesgo de ciberamenazas y vulneraciones de datos aún no vistas. Estas mejoras están diseñadas para ayudar a los clientes y empresas a proteger la integridad y confidencialidad de sus datos, cumplir con sus requisitos normativos y mandatos de cumplimiento.
Además, z/OS 3.2 agiliza las tareas de gestión para proporcionar una experiencia más intuitiva y fácil de usar a los equipos de TI. Las capacidades avanzadas de automatización y las API de la plataforma están diseñadas para ayudar a las organizaciones a simplificar sus operaciones de TI, reducir costes y mejorar la productividad. z/OS 3.2 aprovecha herramientas y capacidades basadas en inteligencia artificial, como el Workload Manager (WLM) con IA, para predecir picos de carga de trabajo y ajustarse de forma proactiva para satisfacer la demanda2. Estas predicciones basadas en datos impulsadas por IA ayudan a las organizaciones a seguir accediendo a aplicaciones y servicios críticos, sin interrupción.
Para ayudar a simplificar aún más las operaciones, z/OS 3.2 presenta un complemento de administración de almacenamiento z/OSMF que aprovecha la funcionalidad mejorada de las API REST de administración de almacenamiento para proporcionar pantallas de estructuras de subsistemas de administración de almacenamiento (SMS), así como conjuntos de datos de control (CDS) no activos. Esta interfaz simplificada y moderna permite a los administradores de almacenamiento ponerse rápidamente al día en la realización de tareas de gestión de almacenamiento de mainframe. Al modernizar la experiencia del usuario y hacer que las tareas principales sean más accesibles, IBM está equipando a la próxima generación de talentos de mainframe con las herramientas y habilidades que necesitan para tener éxito. Esta mejora se basa en los esfuerzos continuos de IBM para simplificar la gestión de z/OS y hacer que la plataforma sea más intuitiva y eficiente para todos los usuarios.
z/OS 3.2 representa un hito significativo en la computación de mainframe. Sus innovadoras características de IA, seguridad mejorada y capacidades de gestión optimizadas lo convierten en una plataforma esencial para las organizaciones que buscan impulsar el crecimiento empresarial, mejorar la eficiencia operativa y mantenerse por delante de la competencia. Al invertir en z/OS 3.2, las empresas pueden desbloquear el potencial de sus activos de mainframe y posicionarse para el éxito a largo plazo en un panorama digital cada vez más complejo y que cambia rápidamente.
Está previsto que z/OS 3.2 esté disponible de forma general el 30 de septiembre de 2025. Obtenga más información sobre z/OS y comience a utilizarlo. Únase a la IBM z/OS Community para mantenerse al tanto de las últimas características, debates y eventos en torno a z/OS.
Le invitamos a obtener más información sobre este nuevo y emocionante lanzamiento a través de nuestra carta de presentación y el próximo webinar el 29 de julio de 2025 a la 1:00 p. m. ET para obtener una descripción técnica profunda de las nuevas características y capacidades que ofrece z/OS 3.2. Regístrese aquí.
Experimente z/OS 3.2 en persona y escuche a expertos en la materia en nuestra próxima conferencia TechXchange en Orlando, FL, del 6 al 9 de octubre de 2025.
Fuentes:
1 Se espera que el soporte de IBM® Spyre AI Accelerator esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.
2 Está previsto que esta capacidad esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.
Todas las declaraciones sobre la dirección y las intenciones futuras de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso y solo constituyen objetivos y metas.