IBM Z Database Assistant aporta operaciones inteligentes para la era de la IA

A medida que las empresas escalan la IA, la eficiencia operativa de las bases de datos se vuelve primordial para desbloquear todo el valor de los datos Z confiables.
Hoy presentamos IBM Z Database Assistant, un nuevo paso para ayudar a las empresas a modernizar las operaciones de bases de datos para satisfacer las demandas de la era de la IA.
IBM Z ya alimenta las transacciones más críticas del mundo. Es fiable, seguro y genera continuamente datos de alto valor. Sin embargo, desbloquear esos datos para análisis en tiempo real e IA requiere más que acceso. Requiere sistemas que puedan funcionar de forma inteligente, coherente y a escala.
Las empresas están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Sin embargo, a medida que las organizaciones progresan, surge un desafío, no en la ambición, sino en la preparación operativa. En todos los sectores, los administradores de bases de datos se enfrentan a un reto común: la enorme cantidad de tiempo dedicado a monitorizar, solucionar problemas y gestionar entornos cada vez más complejos
Los administradores de bases de datos tienen la carga de gestionar la creciente complejidad del sistema, lo que deja poco tiempo para trabajos de mayor valor. Las señales críticas —cuellos de botella de rendimiento, contención de bloqueos, restricciones de recursos— suelen estar ocultas en las herramientas, requiriendo una gran experiencia y esfuerzo manual para interpretarlas. A medida que la adopción de la IA se acelera, este modelo no escala.
IBM Z Database Assistant cambia esta dinámica al aportar inteligencia directamente a la gestión de bases de datos Db2 e IMS en el mainframe. Evalúa continuamente el estado de la base de datos, saca a relucir lo más importante, explica los problemas en contexto y guía a los equipos hacia las acciones correctas. No se trata de añadir otro nivel de vigilancia. Se trata de reducir la necesidad de interpretación manual y permitir que los equipos actúen con mayor rapidez y confianza.
El resultado es un cambio de la gestión reactiva a operaciones más proactivas y racionalizadas, en las que los administradores de bases de datos dedican menos tiempo a la resolución manual de problemas de las bases de datos, a responder a alertas como la degradación del rendimiento y las interrupciones de las aplicaciones, y a gestionar tareas repetitivas como el aprovisionamiento, el desaprovisionamiento, las reconstrucciones de índices o las copias de seguridad de registros. En su lugar, pueden centrarse más en prioridades estratégicas como mejorar la calidad de los datos, reforzar la seguridad y diseñar flujos de trabajo resilientes. La administración inteligente y automatizada de las bases de datos elimina las fricciones operativas, lo que permite a los datos de IBM Z impulsar la adopción de la IA a escala.
La oportunidad para las empresas es clara: desbloquee todo el valor de los datos fiables de IBM Z para impulsar la analítica y la IA a escala. Sin embargo, aunque las organizaciones reconocen la importancia de la modernización, muchas aún tienen que evolucionar los flujos de trabajo operativos necesarios para respaldar esa visión.
IBM Z Database Assistant ayuda a cerrar esa brecha centrándose en lo que más importa a los equipos de administración de bases de datos. Permite a los DBA superar la supervisión manual y acceder a operaciones más inteligentes y guiadas en áreas clave. Basado en un conjunto de agentes de IA centrados en DBA, IBM Z Database Assistant combina agentes inteligentes con paneles de control de IU intuitivos y basados en el contexto para ofrecer las siguientes capacidades:
Al simplificar la forma en que se evalúan, comprenden y gestionan los entornos de bases de datos, IBM Z Database Assistant garantiza que los datos de confianza permanezcan continuamente disponibles y listos para dar soporte a los negocios empresariales, la IA y analytics. Y lo que es igualmente importante, ayuda a dirección el creciente desafío de las habilidades al embedding el conocimiento operativo directamente en los workflows, lo que permite a los equipos tomar decisiones más rápidas e informadas sin depender únicamente de la escasa experiencia.
De cara al futuro, las operaciones empresariales continuarán evolucionando hacia modelos más inteligentes, adaptables y cada vez más autónomos.
IBM Z Database Assistant es un paso clave en esa progresión. Establece una capa operativa donde las perspectivas no solo se revelan, sino que se contextualizan y se actúan sobre ellas, sentando las bases para sistemas que pueden optimizarse cada vez más e integrarse más directamente con flujos de trabajo impulsados por IA.
Como parte del portfolio de gestión de datos y aplicación de IBM Z, desempeña un papel crítico a la hora de permitir a las organizaciones mover de sistemas de registro estables a sistemas de acción inteligentes.
Porque en la era de la IA, el éxito no se definirá únicamente por el acceso a los datos, sino por la eficacia con la que las organizaciones puedan manejarlos.
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