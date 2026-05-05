IBM Z Database Assistant aporta operaciones inteligentes para la era de la IA

Las empresas están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Sin embargo, a medida que las organizaciones progresan, surge un desafío, no en la ambición, sino en la preparación operativa. En todos los sectores, los administradores de bases de datos se enfrentan a un reto común: la enorme cantidad de tiempo dedicado a monitorizar, solucionar problemas y gestionar entornos cada vez más complejos

Los administradores de bases de datos tienen la carga de gestionar la creciente complejidad del sistema, lo que deja poco tiempo para trabajos de mayor valor. Las señales críticas —cuellos de botella de rendimiento, contención de bloqueos, restricciones de recursos— suelen estar ocultas en las herramientas, requiriendo una gran experiencia y esfuerzo manual para interpretarlas. A medida que la adopción de la IA se acelera, este modelo no escala.

IBM Z Database Assistant cambia esta dinámica al aportar inteligencia directamente a la gestión de bases de datos Db2 e IMS en el mainframe. Evalúa continuamente el estado de la base de datos, saca a relucir lo más importante, explica los problemas en contexto y guía a los equipos hacia las acciones correctas. No se trata de añadir otro nivel de vigilancia. Se trata de reducir la necesidad de interpretación manual y permitir que los equipos actúen con mayor rapidez y confianza.

El resultado es un cambio de la gestión reactiva a operaciones más proactivas y racionalizadas, en las que los administradores de bases de datos dedican menos tiempo a la resolución manual de problemas de las bases de datos, a responder a alertas como la degradación del rendimiento y las interrupciones de las aplicaciones, y a gestionar tareas repetitivas como el aprovisionamiento, el desaprovisionamiento, las reconstrucciones de índices o las copias de seguridad de registros. En su lugar, pueden centrarse más en prioridades estratégicas como mejorar la calidad de los datos, reforzar la seguridad y diseñar flujos de trabajo resilientes. La administración inteligente y automatizada de las bases de datos elimina las fricciones operativas, lo que permite a los datos de IBM Z impulsar la adopción de la IA a escala.