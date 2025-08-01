IBM gana el premio al proveedor de servicios del año 2025 de SSON

1 de agosto de 2025
IBM fue nombrada Proveedor de Servicios del Año 2025 en los SSON Impact Awards en Estoril, Portugal, un reconocimiento a nuestro liderazgo en el avance de los servicios compartidos y la excelencia en la externalización.
La colaboración de IBM con Amway, una empresa global de venta directa, para optimizar sus operaciones de cuentas por pagar es un ejemplo destacado de nuestros servicios compartidos. Al aprovechar los flujos de trabajo y la automatización impulsados por IA, IBM estandarizó los procesos, mejoró la gestión de datos y minimizó los errores manuales, lo que se tradujo en una mayor eficiencia y una mayor satisfacción del cliente.
Juntos, nos propusimos transformar sus operaciones de cuentas por pagar. Al implementar los flujos de trabajo con IA y los servicios BPO de IBM, les ayudamos a:
¿Los resultados? Una mejora del 38 % en la productividad, una reducción de 10 días en el tiempo del ciclo de facturación, un aumento de la satisfacción del cliente del 91 % al 96 % y una reducción de los escalamientos en un 90 %.
"La asociación con IBM ha permitido a Amway implementar un flujo de trabajo verdaderamente global a escala potenciado por la inteligencia artificial", dijo Michael van der Ploeg, vicepresidente de GBS y controlador corporativo de Amway.
Los premios SSON Impact Awards destacan a las organizaciones que lideran la innovación, la excelencia operativa y la transformación estratégica. Ganar este premio refuerza la posición de IBM como socio de confianza para ayudar a las empresas a modernizar sus operaciones a través de la IA, la automatización y una profunda experiencia en el sector.
"Todo el equipo de IBM Consulting, incluido yo mismo, nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por este gran reconocimiento", dijo Joan Torres, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting.
En IBM, creemos que el futuro de las operaciones empresariales está impulsado por la IA, donde la tecnología mejora la experiencia humana en lugar de sustituirla. Nuestro enfoque de la transformación de los procesos empresariales se basa en:
"No solo estamos optimizando procesos", dijo Amit Dube' de IBM Consulting, "nos estamos asociando y ayudando a las organizaciones a construir operaciones más inteligentes y resilientes que puedan adaptarse al cambio y escalar con confianza".
No se trata de automatizar los procesos de ayer. Se trata de rediseñarlos desde cero con IA generativa, conocimientos predictivos y colaboración entre humanos y máquinas como elementos centrales.
Este premio nos inspira a seguir innovando. Nos dedicamos a ayudar a clientes de todos los sectores a utilizar la IA y la automatización para lograr resultados empresariales reales.
"Este premio subraya el valor diferenciado que ofrecemos al incorporar activos de IA y flujos de trabajo agénticos a escala", dijo Sachin Varma, socio director global, Business Operations Delivery, IBM Consulting. "Para IBM, esto no es algo secundario, es fundamental para impulsar resultados transformadores para nuestros clientes".
Este premio es un testimonio de la relación Amway-IBM. Juntos, hemos avanzado más allá de la externalización a la adquisición adecuada, y hemos creado empresas más inteligentes y resilientes que ofrecen un valor experiencial adaptado a las necesidades de los clientes.
De cara al futuro, nuestra asociación se centra en el crecimiento impulsado por la IA agéntica, sistemas que no solo ayudan, sino que actúan con autonomía, que aprenden y se adaptan para ofrecer un valor continuo. A medida que profundizamos en nuestra colaboración, IBM y Amway están preparados para liderar la próxima ola de operaciones inteligentes, dando forma al futuro del trabajo y la experiencia del cliente.