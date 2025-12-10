Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM gana el premio SSON Service Provider of the Year 2025: un hito en la excelencia del servicio impulsado por IA

El premio de este año refleja no solo las capacidades de IBM sino también el impacto creado a través de sus asociaciones estratégicas con organizaciones líderes como Amway, Philip Morris International, Reckitt y Unilever.

Publicado el 10 de diciembre de 2025
Dos hombres en una oficina hablando con iconos a su alrededor
By Paranee Reymondon

IBM ha sido nombrada Proveedor de Servicios del Año 2025 en los prestigiosos SSON Impact Awards, un reconocimiento que subraya el liderazgo de la empresa en la mejora de la excelencia de los servicios compartidos y la aceleración de la transformación impulsada por la inteligencia artificial para las empresas globales.

Impulsar el impacto a través de la colaboración

El premio de este año refleja no solo las capacidades de IBM sino también el impacto creado a través de sus asociaciones estratégicas con organizaciones líderes como Amway, Philip Morris International, Reckitt y Unilever. Estas empresas están modernizando sus operaciones para obtener escala, inteligencia y resultados empresariales más sólidos, e IBM está desempeñando un papel central para ayudarles a conseguirlo.

En todos los sectores, la combinación de tecnología avanzada, automatización inteligente y profunda experiencia sectorial de IBM está permitiendo a los clientes reducir la complejidad, mejorar la transparencia y desbloquear mejoras medibles en el rendimiento.

Lo que dicen nuestros clientes sobre IBM

El reconocimiento se ve amplificado por las voces de los clientes de IBM, que atribuyen a la colaboración una transformación tangible:

  • Amway: "Nuestra colaboración con IBM ha sido fundamental para transformar los servicios compartidos globales de Amway a través de la automatización, el análisis y la mejora de las experiencias de los empleados", afirmó Michael Van Der Ploeg, vicepresidente de GBS y controlador corporativo. "Su asociación ágil y su compromiso con la mejora continua nos han ayudado a agilizar los procesos, impulsar la transparencia y elevar el rendimiento empresarial en todos los mercados".
  • Philip Morris International: "El enfoque innovador de IBM y su asociación con Philip Morris International siguen dando resultados excepcionales", afirma Salomo Lumban Gaol, director y responsable de P2P y GBS. "Valoramos la sólida colaboración que impulsa nuestro éxito compartido".
  • Reckitt: "la experiencia y la asociación de IBM con Reckitt continúan ofreciendo innovación y resultados medibles. Estamos orgullosos de trabajar junto a un equipo tan dedicado", dijo Sheela Ramakrishna, directora de Reckitt GBS Finance.
  • Unilever: "GBS de Unilever es un proveedor de soluciones inteligentes para toda la empresa basado en resultados y habilitado para IA en nuestra estrategia de deseo a escala", dijo Vikram Krishnamurthy, director de operaciones de proveedores de Unilever, Asia. "IBM ha sido un socio fiable que ha aportado excelentes capacidades en IA, automatización y toma de decisiones basadas en datos, lo que nos ha ayudado a transformarnos más y más rápido".

Creación de una empresa con IA

El enfoque de IBM se basa en la convicción de que el futuro de las operaciones empresariales se sustenta fundamentalmente en la IA, donde los modelos avanzados, la automatización y los flujos de trabajo agénticos colaboran estrechamente con la experiencia humana.

IBM continúa ayudando a las organizaciones de todo el mundo a construir modelos operativos más inteligentes, resilientes y adaptables que aceleren la creación de valor y establezcan la base para la competitividad a largo plazo.

Un reconocimiento a la diferenciación de IBM

"Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento", dijo Juhi McClelland, socio gerente de IBM Consulting Asia Pacific. "Como la única consultora global que opera a gran escala dentro de una gran organización tecnológica, aportamos una ventaja única a nuestros clientes. Este premio refleja la capacidad de IBM Consulting para escalar la IA y los flujos de trabajo agentes para impulsar resultados transformadores y sostenibles”.

Jhi añadió: "Hoy en día, los clientes esperan que los socios aporten software con IA, herramientas de automatización y activos probados, y nos aseguramos de que nuestros consultores estén equipados con la tecnología y la experiencia necesarias para ofrecer resultados mejores y más rápidos".

Explore IBM Consulting hoy mismo

Autor

Paranee Reymondon

External Relations Leader

IBM Asia Pacific