IBM gana el premio SSON Service Provider of the Year 2025: un hito en la excelencia del servicio impulsado por IA

El premio de este año refleja no solo las capacidades de IBM sino también el impacto creado a través de sus asociaciones estratégicas con organizaciones líderes como Amway, Philip Morris International, Reckitt y Unilever. Estas empresas están modernizando sus operaciones para obtener escala, inteligencia y resultados empresariales más sólidos, e IBM está desempeñando un papel central para ayudarles a conseguirlo.

En todos los sectores, la combinación de tecnología avanzada, automatización inteligente y profunda experiencia sectorial de IBM está permitiendo a los clientes reducir la complejidad, mejorar la transparencia y desbloquear mejoras medibles en el rendimiento.