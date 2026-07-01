IBM webMethods Hybrid Integration: de la conectividad al control en la era de la IA

IBM está ampliando IBM webMethods Hybrid Integration con nuevas capacidades que ayudan a las empresas a gobernar las interacciones con IA, desbloquear el contexto empresarial B2B, modernizar la base de Integración y escalar experiencias digitales de confianza en entornos híbridos.
IBM está introduciendo nuevas innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration que ayudan a las organizaciones a ir más allá de simplemente conectar sistemas para orquestar y gobernar el sistema nervioso digital de la empresa de IA.
Juntas, estas innovaciones abordan la realidad operativa a la que se enfrentan las empresas a medida que la IA, las API, los eventos, las transacciones B2B y los sistemas híbridos se vuelven más interconectados. Las organizaciones necesitan una forma de gobernar las interacciones de IA, proporcionar a los equipos de negocio un contexto más claro sobre las transacciones con socios, ayudar a los desarrolladores a descubrir y reutilizar API y eventos, y modernizar los fundamentos de Integración sin crear nuevos silos o lagunas de gobierno.
Según el Institute for Business Value de IBM, el 68 % de las empresas cree que las iniciativas de IA fracasarán sin capacidades de integración más sólidas. Esa perspectiva refuerza lo que escuchamos de los clientes todos los días: el éxito de la IA depende de la capacidad de conectar y gobernar datos y sistemas con confianza, velocidad y control.
Los agentes de IA se están convirtiendo rápidamente en participantes activos en los flujos de trabajo empresariales. Invocan API, acceden a datos, llaman a herramientas y colaboran con otros agentes en tiempo real. Pero implementar pasarelas separadas para LLM, MCP, comunicación agente a agente, etc., es como operar un aeropuerto con un control de seguridad diferente para cada aerolínea, creando una complejidad innecesaria y puntos ciegos operativos.
IBM DataPower Interact Gateway simplifica este panorama al proporcionar un único punto de control de confianza para las interacciones de IA. Actúa como capa de mediación entre los agentes de IA, los modelos, las API empresariales, las herramientas y las fuentes de datos, lo que permite a las organizaciones aplicar políticas coherentes de seguridad, gobierno, observabilidad y acceso en todo su ecosistema de IA.
Las organizaciones pueden exponer las API REST existentes como herramientas de Model Context Protocol (MCP) sin reescribir la lógica empresarial, lo que permite que los agentes de IA puedan utilizar inmediatamente las capacidades empresariales probadas y, al mismo tiempo, preservar las inversiones existentes. A medida que surgen nuevos patrones y estándares de interacción con IA, las empresas pueden ampliar el mismo modelo de gobierno sin necesidad de introducir otra puerta de entrada especializada.
El resultado es una base segura e impulsada por las políticas que ayuda a las organizaciones a acelerar la adopción de la IA, maximizar la reutilización e innovar con confianza sin sacrificar el control.
Cada pedido enviado, factura procesada o acuse de recibo recibido representa más que una transacción técnica: representa un compromiso empresarial. Sin embargo, cuando algo sale mal, los equipos suelen pasar horas reuniendo registros y documentos de varios sistemas para responder a preguntas sencillas: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sucedió? ¿Qué debemos hacer a continuación?
Es como intentar rastrear un paquete recomponiendo actualizaciones de diferentes mensajeros, almacenes y oficinas de aduanas en lugar de tener una única vista de envío de extremo a extremo. Los datos existen, pero falta el contexto. El problema no es la falta de datos; es una falta de contexto empresarial.
IBM webMethods B2B Workspace cambia esa ecuación al transformar datos operativos fragmentados en experiencias empresariales. Mediante vistas contextuales basadas en roles y la trazabilidad de los documentos B2B, correlaciona automáticamente los documentos entre los partners, los sistemas y los procesos empresariales para proporcionar una narrativa empresarial unificada de principio a fin.
Esto representa un cambio del seguimiento de las transacciones a la comprensión de los resultados empresariales. En lugar de depender de TI para reunir información, los equipos comerciales y de operaciones pueden ver directamente lo que está sucediendo, comprender las dependencias e identificar dónde se están rompiendo los procesos.
Con este nivel de contexto, los equipos pueden ir más allá de la resolución de problemas reactiva para la toma de decisiones proactivas, respondiendo a preguntas críticas como qué ocurrió, por qué ocurrió y qué está en riesgo a continuación, todo en uno.
El resultado es una toma de decisiones más rápida, una menor dependencia de TI, una detección de riesgos más temprana y una optimización continua de procesos de misión crítica como el proceso de compra a caja y el sistema de compras a pago, convirtiendo los datos B2B de un artefacto de back-office en un controlador estratégico del rendimiento empresarial.
Cuando un gobierno moderniza un servicio ciudadano o un proveedor de asistencia sanitaria migra flujos de trabajo críticos a la nube, el éxito no se mide únicamente por la velocidad; se mide haciéndolo sin comprometer la seguridad, el cumplimiento ni la confianza pública.
Las organizaciones gubernamentales y otros sectores altamente regulados se enfrentan a este acto de equilibrio todos los días. Necesitan modernizar una infraestructura anticuada y, al mismo tiempo, operar dentro de los rigurosos requisitos reglamentarios y operativos.
Ahora que IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ha obtenido la autorización "Moderate" de FedRAMP, las agencias federales pueden acelerar la adopción de la nube al tiempo que se ajustan a las normas de seguridad establecidas para el sector público. Los mismos principios de ingeniería proporcionan un beneficio a los clientes de los servicios financieros, la sanidad, la energía y otros sectores regulados, donde la resiliencia, el gobierno y la disciplina operativa son requisitos fundamentales en lugar de características.
El resultado es una plataforma de integración que permite a las organizaciones innovar con confianza, sabiendo que la confianza y el cumplimiento están integrados en la base.
Las empresas digitales modernas dependen cada vez más de las API y de las transmisiones de eventos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los desarrolladores deben navegar por catálogos separados y modelos de gobierno desconectados para encontrar lo que necesitan.
IBM webMethods Hybrid Integration reúne API y eventos en un developer portal, lo que permite a los equipos descubrir, consumir y reutilizar activos tanto síncronos como asíncronos a través de una única experiencia gobernada.
El resultado es más que comodidad. Acelera el desarrollo, mejora la reutilización, refuerza el gobierno y ayuda a las organizaciones a crear arquitecturas basadas en eventos con mayor coherencia y confianza.
La innovación requiere una plataforma moderna que la sustente.
IBM webMethods 12.1 introduce soporte para Jakarta EE 10 y Java 21 en IBM Semeru Runtime 21, junto con la configuración YAML en tiempo de ejecución e imágenes de contenedor que simplifican la implementación y las operaciones. Los desarrolladores también se benefician de capacidades como soporte nativo para Apache Avro con integración de registros de esquema y pruebas unitarias integradas, lo que permite ciclos de desarrollo más rápidos e integraciones más fiables.
Estas mejoras proporcionan a las organizaciones una base segura, compatible y preparada para el futuro que reduce la complejidad operativa al tiempo que aumenta la productividad de los desarrolladores.
La integración empresarial está entrando en una nueva fase. Ya no se trata solo de conectar aplicaciones y mover datos de un sistema a otro. Se trata de permitir que las organizaciones adopten la IA de forma responsable, respondan al cambio con más rapidez y operen con mayor visibilidad y confianza.
Las innovaciones que hemos introducido en IBM webMethods Hybrid Integration reflejan el cambio de enfoque: hemos pasado de gestionar las interacciones de IA y simplificar la experiencia de los desarrolladores a proporcionar un contexto empresarial más completo para las operaciones B2B y a apoyar la modernización en entornos altamente regulados.
En conjunto, reflejan una convicción fundamental: la ventaja competitiva no se conseguirá únicamente conectando más sistemas, sino convirtiendo esas conexiones en operaciones fiables e inteligentes.
Esa idea está en el corazón de IBM webMethods Hybrid Integration. Al ayudar a las organizaciones a unificar el gobierno, acelerar la innovación y basarse en bases de confianza, permitimos a nuestros clientes aprovechar las oportunidades de la IA y, al mismo tiempo, mantener el control firme de sus negocios.
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