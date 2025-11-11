IBM® watsonx Orchestrate galardonado con el premio Red Dot Design Award 2025 a la excelencia en el diseño de IA empresarial

El jurado de Red Dot ha reconocido al equipo de diseño de IBM por su labor pionera en el diseño de sistemas de IA que son explicables, auditables y están listos para su adopción en el mundo empresarial real.

IBM watsonx Orchestrate permite a las organizaciones crear e implementar agentes de IA que operen con gobierno, responsabilidad y claridad, un paso crítico para escalar la IA de forma segura y eficaz en entornos empresariales.

El equipo de diseño de IBM se centró en 3 principios clave:

Confianza y gobierno: garantizar que el comportamiento de los agentes de IA sea explicable, revisable y auditable para que los líderes empresariales puedan aprobar las implementaciones con total confianza.

Creación de agentes, no solo instrucciones: proporcionar un marco para crear agentes de IA reutilizables con capacidades definidas, lo que permite a los creadores probar, perfeccionar y mejorar el rendimiento de los agentes.

Claridad en los sistemas complejos: transformar los intrincados procesos empresariales (como la orquestación, el cumplimiento y los traspasos entre los agentes de IA y las personas) en interfaces intuitivas, transparentes y fáciles de usar.

Este enfoque posiciona a IBM watsonx Orchestrate como líder en diseño de IA responsable, cerrando la brecha entre la innovación y la confianza en las soluciones de IA de nivel empresarial. El reconocimiento Red Dot refleja la colaboración entre toda la organización global de IBM, incluidos los equipos de diseño, gestión de productos, desarrollo, ventas tecnológicas, marketing y gobierno, así como las aportaciones de los primeros clientes que ayudaron a convertir watsonx Orchestrate en un producto robusto y responsable.