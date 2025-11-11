Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® watsonx Orchestrate galardonado con el premio Red Dot Design Award 2025 a la excelencia en el diseño de IA empresarial

El jurado de Red Dot ha reconocido al equipo de diseño de IBM por su labor pionera en el diseño de sistemas de IA que son explicables, auditables y están listos para su adopción en el mundo empresarial real.

Publicado 11 noviembre 2025
Gente de negocios sonriente aplaudiendo en una reunión de oficina

IBM watsonx Orchestrate ha sido galardonado con un Red Dot Design Award por sus logros sobresalientes en el diseño de productos y comunicación. El premio se entregó durante la gala Red Dot en Berlín, donde se reunieron los ganadores de todo el mundo para celebrar los trabajos de diseño más innovadores e impactantes del año.

El premio Red Dot Award es uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo y reconoce la excelencia en el diseño de productos, marcas y comunicación, así como en conceptos de diseño. Creado en 1955, el concurso atrae cada año más de 20 000 propuestas de más de 60 países, que son evaluadas por un jurado internacional independiente formado por diseñadores, profesores y líderes del sector. En 2025, 30 expertos en diseño de todo el mundo han revisado las propuestas, seleccionando solo una pequeña fracción de los participantes para esta distinción.

Red Dot reconoce a IBM watsonx Orchestrate por avanzar en el diseño responsable de la IA empresarial

El jurado de Red Dot ha reconocido al equipo de diseño de IBM por su labor pionera en el diseño de sistemas de IA que son explicables, auditables y están listos para su adopción en el mundo empresarial real.

IBM watsonx Orchestrate permite a las organizaciones crear e implementar agentes de IA que operen con gobierno, responsabilidad y claridad, un paso crítico para escalar la IA de forma segura y eficaz en entornos empresariales.

El equipo de diseño de IBM se centró en 3 principios clave:

  • Confianza y gobierno: garantizar que el comportamiento de los agentes de IA sea explicable, revisable y auditable para que los líderes empresariales puedan aprobar las implementaciones con total confianza.
  • Creación de agentes, no solo instrucciones: proporcionar un marco para crear agentes de IA reutilizables con capacidades definidas, lo que permite a los creadores probar, perfeccionar y mejorar el rendimiento de los agentes.
  • Claridad en los sistemas complejos: transformar los intrincados procesos empresariales (como la orquestación, el cumplimiento y los traspasos entre los agentes de IA y las personas) en interfaces intuitivas, transparentes y fáciles de usar.

Este enfoque posiciona a IBM watsonx Orchestrate como líder en diseño de IA responsable, cerrando la brecha entre la innovación y la confianza en las soluciones de IA de nivel empresarial. El reconocimiento Red Dot refleja la colaboración entre toda la organización global de IBM, incluidos los equipos de diseño, gestión de productos, desarrollo, ventas tecnológicas, marketing y gobierno, así como las aportaciones de los primeros clientes que ayudaron a convertir watsonx Orchestrate en un producto robusto y responsable.

Establecer un estándar para la IA empresarial

Aunque los premios no son el objetivo, el reconocimiento Red Dot subraya el compromiso de IBM de garantizar que la IA pueda ser diseñada, gestionada y fiable. Este honor indica que la IA empresarial no tiene por qué ser una caja negra, sino que puede ser responsable, transparente y centrarse en las personas desde el diseño.

Mientras IBM sigue avanzando en la innovación de la IA agéntica, este premio destaca cómo la excelencia en el diseño y la ingeniería responsable de la IA se unen para ayudar a las organizaciones a adoptar con total confianza la IA a escala.

Explore Red Dot

Visite la página del producto Orchestrate

Steve Kim

Program Director, Design

Más información Explore Orchestrate hoy mismo Visite Red Dot