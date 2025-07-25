25 de julio de 2025
IBM watsonx Orchestrate ha sido reconocido como Figura destacada en el Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 de Everest Group, una prestigiosa designación que destaca nuestro liderazgo en el panorama de la IA agéntica en rápida evolución. Esta designación de primer nivel subraya el liderazgo de IBM en el panorama de la IA agéntica en rápida evolución y nuestro compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia que capaciten a los CIO y CTO para impulsar una transformación empresarial significativa.
El Innovation Watch de Everest Group es una evaluación de 24 proveedores líderes tecnológicos que ofrecen productos de IA agéntica. Estas soluciones permiten a las empresas crear agentes inteligentes capaces de toma de decisiones, orquestar el flujo de trabajo y adaptarse dinámicamente, transformando la forma en que operan las empresas en funciones como RR. HH., atención al cliente, compras y ventas.
El informe se centra en las plataformas low-code/no-code y los agentes personalizables prediseñados diseñados para usuarios empresariales, excluyendo los marcos centrados en el desarrollador. Los proveedores se evalúan en dos dimensiones clave:
Basándose en estos criterios, Everest Group clasifica a los proveedores en cuatro categorías: figuras destacadas, seguidores rápidos, influencers y buscadores.
En el dinámico entorno empresarial actual, la demanda de operaciones resilientes, ágiles y optimizadas en costes es primordial. Aunque la automatización ha aportado eficiencias tangibles, la aparición de la IA agéntica está redefiniendo lo que es posible. Con su autonomía, adaptabilidad y capacidades de toma de decisiones inherentes, la IA agéntica está preparada para revolucionar las operaciones empresariales al agilizar los flujos de trabajo, mejorar la inteligencia de decisiones y desbloquear nuevas vías para la innovación.
Watsonx Orchestrate está a la vanguardia de esta revolución. Como herramienta de orquestación low-code/no-code, permite a los usuarios empresariales crear, implementar y gestionar asistentes y agentes de IA que automatizan flujos de trabajo y procesos complejos. Estos agentes están diseñados para gestionar tareas de varios pasos, integrarse de manera fluida con los sistemas empresariales existentes como Workday, SAP y Salesforce, y responder a instrucciones en lenguaje natural. La plataforma también ofrece copilotos específicos de dominio para áreas críticas como el servicio de atención al cliente, la generación de código y los RR. HH.
Ser nombrado Figura destacada sitúa a IBM entre los principales innovadores en IA agéntica. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra plataforma watsonx Orchestrate, que permite a los usuarios empresariales crear e implementar agentes de IA que automaticen flujos de trabajo complejos, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.
Con watsonx Orchestrate, los usuarios pueden:
Este reconocimiento valida nuestro compromiso de ofrecer una IA de nivel empresarial que sea accesible, escalable e impactante.
La IA agéntica está remodelando el futuro del trabajo. A medida que las empresas buscan aumentar la productividad, reducir los costes y mejorar la toma de decisiones, plataformas como IBM watsonx Orchestrate están liderando el camino, permitiendo a los equipos hacer más con menos y desbloquear nuevos niveles de eficiencia. El reconocimiento de Everest Group refuerza la posición de IBM como socio de confianza para las organizaciones que adoptan la transformación impulsada por la IA.
Lea el informe de Everest Group