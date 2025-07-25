En el dinámico entorno empresarial actual, la demanda de operaciones resilientes, ágiles y optimizadas en costes es primordial. Aunque la automatización ha aportado eficiencias tangibles, la aparición de la IA agéntica está redefiniendo lo que es posible. Con su autonomía, adaptabilidad y capacidades de toma de decisiones inherentes, la IA agéntica está preparada para revolucionar las operaciones empresariales al agilizar los flujos de trabajo, mejorar la inteligencia de decisiones y desbloquear nuevas vías para la innovación.

Watsonx Orchestrate está a la vanguardia de esta revolución. Como herramienta de orquestación low-code/no-code, permite a los usuarios empresariales crear, implementar y gestionar asistentes y agentes de IA que automatizan flujos de trabajo y procesos complejos. Estos agentes están diseñados para gestionar tareas de varios pasos, integrarse de manera fluida con los sistemas empresariales existentes como Workday, SAP y Salesforce, y responder a instrucciones en lenguaje natural. La plataforma también ofrece copilotos específicos de dominio para áreas críticas como el servicio de atención al cliente, la generación de código y los RR. HH.

Ser nombrado Figura destacada sitúa a IBM entre los principales innovadores en IA agéntica. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra plataforma watsonx Orchestrate, que permite a los usuarios empresariales crear e implementar agentes de IA que automaticen flujos de trabajo complejos, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Con watsonx Orchestrate, los usuarios pueden:

Automatizar tareas de varios pasos, como la programación de entrevistas y la creación de cartas de oferta

Integrar de manera fluida con sistemas empresariales como Workday, SAP y Salesforce

Aprovechar los agentes específicos de cada dominio para RR. HH., servicio de atención al cliente y ventas

Utilizar el lenguaje natural para instruir a los agentes y adaptar los flujos de trabajo de forma dinámica

Este reconocimiento valida nuestro compromiso de ofrecer una IA de nivel empresarial que sea accesible, escalable e impactante.