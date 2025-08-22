IBM® watsonx BI ya está disponible de forma general en IBM® Cloud: el futuro de las decisiones inteligentes empieza aquí

22 de agosto de 2025
Novedades: IBM watsonx BI ya está disponible de forma general en IBM Cloud, combinando inteligencia con IA con un modelo semántico gobernado para ofrecer conocimientos coherentes y explicables basados en su lógica empresarial.
El futuro de la inteligencia empresarial (BI) es conversacional, contextual y nativo de la nube. Para 2027, el 90 % de los ejecutivos esperan que los agentes de IA ayuden a los equipos a pasar de los informes estáticos al análisis predictivo en tiempo real. Y más del 75 % creen que estos agentes pronto automatizarán por completo los flujos de trabajo transaccionales.
IBM watsonx BI está diseñado para este momento y para el futuro. Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural, acelerar la generación de conocimiento y fomentar una cultura basada en datos en toda la empresa, al mismo tiempo que garantiza la confianza y la escalabilidad. Con soporte multiLLM y capacidades de integración plug-and-play, se integra de manera fluida en los flujos de trabajo existentes, el lakehouse de datos o las herramientas de elaboración de informes, aportando confianza, velocidad y escalabilidad a todos los rincones de su organización.
El futuro pertenece a las organizaciones que pueden pensar y actuar a la velocidad de sus datos. watsonx BI no es una herramienta analítica más, es un socio de pensamiento que entiende su negocio, saca a la luz los insights que importan y explica el "por qué" detrás de cada respuesta. En un mundo en el que la ventaja competitiva se mide en momentos, no en meses, watsonx BI le garantiza que siempre estará listo para actuar en lo que más importa.
La era de esperar para a obtener conocimientos ha terminado: watsonx BI está disponible en IBM Cloud. Esto es solo el comienzo, ya que se avecinan más innovaciones a medida que ampliamos las fronteras del análisis agéntico. Asegúrese de unirse a nuestra comunidad watsonx BI techxchange. Cuéntenos qué funciona, qué le sorprende y qué le gustaría ver en la próxima versión. Juntos, definiremos el próximo capítulo de la toma de decisiones inteligente.