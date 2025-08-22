IBM® watsonx BI ya está disponible de forma general en IBM® Cloud: el futuro de las decisiones inteligentes empieza aquí

El futuro de la inteligencia empresarial (BI) es conversacional, contextual y nativo de la nube. Para 2027, el 90 % de los ejecutivos esperan que los agentes de IA ayuden a los equipos a pasar de los informes estáticos al análisis predictivo en tiempo real. Y más del 75 % creen que estos agentes pronto automatizarán por completo los flujos de trabajo transaccionales.

IBM watsonx BI está diseñado para este momento y para el futuro. Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural, acelerar la generación de conocimiento y fomentar una cultura basada en datos en toda la empresa, al mismo tiempo que garantiza la confianza y la escalabilidad. Con soporte multiLLM y capacidades de integración plug-and-play, se integra de manera fluida en los flujos de trabajo existentes, el lakehouse de datos o las herramientas de elaboración de informes, aportando confianza, velocidad y escalabilidad a todos los rincones de su organización.