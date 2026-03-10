Trabajador sentado en un escritorio con camisa de manga larga, manos sobre el teclado del ordenador portátil y dos pantallas de escritorio a su izquierda mostrando hojas de cálculo
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® watsonx Assistant for Z v3.2: mayor flexibilidad, seguridad y simplicidad para IBM Z

IBM watsonx Assistant for Z continúa avanzando en la forma en la que las empresas interactúan con la plataforma IBM Z.

Publicado el 10 de marzo de 2026

Esta versión refuerza el compromiso de IBM de ofrecer capacidades de IA seguras y preparadas para empresas directamente dentro de los entornos IBM Z, ayudando a las organizaciones a simplificar la complejidad manteniendo el gobierno y el control.

En esta versión, presentamos cuatro nuevas características, que incluyen:

  • Una nueva GUI, creada para ayudar a simplificar la ingesta de su conocimiento empresarial en su idioma
  • Servicios de autenticación ampliados para funciones de seguridad mejoradas 
  • Una nueva interfaz gráfica para construir y probar flujos de trabajo agentes
  • Herramientas de implementación simplificadas para acelerar la instalación y la configuración

Hacer que el conocimiento empresarial sea más accesible

El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación patentada: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos escritos con frecuencia en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.

Con esta versión, los clientes pueden consumir documentos en idiomas compatibles1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido consumido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.

Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:

  • Utilizar contenido propietario específico de cada idioma sin duplicación
  • Ofrecer experiencias de soporte localizadas para equipos globales

Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la carga, la gestión y el mantenimiento de la documentación. Al reducir el esfuerzo administrativo de las empresas, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actualizado.

En conjunto, estas mejoras están diseñadas para facilitar el acceso a sus conocimientos propios, de modo que sus usuarios puedan obtener respuestas rápidas a sus preguntas en cualquier momento.

Ampliación la integración de autenticación y autorización entre entornos IBM Z

La seguridad sigue siendo fundamental para los clientes de IBM Z. Los mecanismos de autenticación y autorización varían entre empresas, y la compatibilidad con la infraestructura existente es crítica para su adopción.

Además de RACF, IBM watsonx Assistant for Z ahora es compatible con ACF2 y Top Secret mediante el uso de SAF (System Authorization Facility), lo que permite la integración con los marcos de autenticación y autorización ya utilizados en los entornos de IBM Z.

Esta integración ampliada:

  • Se alinea con la gama completa de productos de seguridad de mainframe utilizados en todo el sector
  • Se integra con las infraestructuras de autenticación y autorización existentes
  • Admite las políticas de control de acceso de la empresa mediante la integración con los marcos de seguridad existentes

Al apoyar los marcos de seguridad establecidos, IBM watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a las organizaciones a adoptar las capacidades de IA agéntica sin interrumpir los controles de confianza.

Diseño de flujos de trabajo agénticos con mayor simplicidad y control

Los agentes de IA crean valor cuando pueden ejecutar con precisión flujos de trabajo estructurados y deterministas. Hasta ahora, la creación de este tipo de flujos de trabajo requería conocimientos de scripting y una configuración manual, lo que ponía la automatización fuera del alcance de muchos equipos.

En esta versión, Agent Builder incluye un generador gráfico de flujos que transforma la forma en que los equipos diseñan y gestionan los flujos de trabajo impulsados por la IA. Gracias a una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los desarrolladores pueden diseñar visualmente, probar las automatizaciones en tiempo real y perfeccionar los flujos antes de su implementación.

Los constructores pueden:

  • Definir secuencias de herramientas utilizando lógica visual
  • Probar los flujos directamente dentro de la interfaz antes de la implementación
  • Aplicar el control de flujo para crear ramas y bucles condicionales
  • Capturar la entrada estructurada de los usuarios a través de formularios mejorados, incluidas listas, menús desplegables y cargas de archivos

Para admitir casos de uso más avanzados, se incluyen tres capacidades adicionales:

  • Form Builder permite la creación de formularios de entrada múltiple sin codificación manual.
  • Data Mapping permite mapear las entradas y salidas entre las herramientas, lo que permite una transferencia de datos coherente en todas las etapas del flujo de trabajo.
  • Code Block permite integrar código Python personalizado para transformar las respuestas de la API o manipular datos cuando sea necesario, todo ello dentro del entorno gráfico.

Al reducir la barrera para el desarrollo de flujos de trabajo y preservar el control y el determinismo, estas mejoras están diseñadas para capacitar a los equipos de toda la organización a diseñar y escalar automatizaciones de forma eficiente en entornos IBM Z.

Implementación simplificada

Los pasos de instalación y configuración pueden llevar mucho tiempo y ser propensos a errores manuales. Para agilizar este proceso, IBM watsonx Assistant for Z ahora incluye automatización para partes clave del proceso de instalación.

Esto está diseñado para dar como resultado menos pasos de configuración manual, reducir el tiempo de implementación, reducir el riesgo de errores de configuración y ofrecer una experiencia de instalación más predecible. Al simplificar la instalación y reducir la complejidad, los equipos pueden obtener valor rápidamente.

Avance de la automatización inteligente en IBM Z

Gracias a la incorporación de conocimientos multilingües, el desarrollo de flujos de trabajo gráficos, la ampliación de las opciones de autenticación y la optimización de las herramientas de instalación, esta versión consolida aún más IBM Watsonx Assistant for Z como una solución de IA segura y escalable para entornos IBM Z.

A medida que las empresas continúan modernizando los sistemas centrales, IBM watsonx Assistant for Z ayuda a simplificar las operaciones, ampliar la accesibilidad y mantener los estándares de seguridad de confianza que definen el mainframe.

Disponibilidad general

Las últimas mejoras de IBM watsonx Assistant for Z estarán disponibles de forma general a partir del 13 de marzo de 2026. Esta versión introduce nuevas capacidades que simplifican el acceso al conocimiento, agilizan el desarrollo del flujo de trabajo y amplían la integración de la seguridad para los entornos IBM Z.

Vea IBM watsonx Assistant for Z en acción

Descubra cómo IBM watsonx Assistant for Z puede simplificar y modernizar su entorno IBM Z.

Visite la página del producto IBM watsonx Assistant for Z

Solicite una demo para verlo en acción

Vea vídeos explicativos sobre la IA agéntica para IBM Z

Regístrese para el webinar

Descargue Mainframe Modernization Playbook

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

Declaración de limitación de responsabilidad

1La compatibilidad con los idiomas depende del LLM. Idiomas compatibles con Granite: chino, checo, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, español. Idiomas compatibles con Llama: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, tailandés