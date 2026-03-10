El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación patentada: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos escritos con frecuencia en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.

Con esta versión, los clientes pueden consumir documentos en idiomas compatibles1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido consumido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.

Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:

Utilizar contenido propietario específico de cada idioma sin duplicación

Ofrecer experiencias de soporte localizadas para equipos globales

Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la carga, la gestión y el mantenimiento de la documentación. Al reducir el esfuerzo administrativo de las empresas, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actualizado.

En conjunto, estas mejoras están diseñadas para facilitar el acceso a sus conocimientos propios, de modo que sus usuarios puedan obtener respuestas rápidas a sus preguntas en cualquier momento.