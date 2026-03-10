IBM watsonx Assistant for Z continúa avanzando en la forma en la que las empresas interactúan con la plataforma IBM Z.
Esta versión refuerza el compromiso de IBM de ofrecer capacidades de IA seguras y preparadas para empresas directamente dentro de los entornos IBM Z, ayudando a las organizaciones a simplificar la complejidad manteniendo el gobierno y el control.
En esta versión, presentamos cuatro nuevas características, que incluyen:
El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación patentada: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos escritos con frecuencia en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.
Con esta versión, los clientes pueden consumir documentos en idiomas compatibles1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido consumido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.
Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:
Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la carga, la gestión y el mantenimiento de la documentación. Al reducir el esfuerzo administrativo de las empresas, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actualizado.
En conjunto, estas mejoras están diseñadas para facilitar el acceso a sus conocimientos propios, de modo que sus usuarios puedan obtener respuestas rápidas a sus preguntas en cualquier momento.
La seguridad sigue siendo fundamental para los clientes de IBM Z. Los mecanismos de autenticación y autorización varían entre empresas, y la compatibilidad con la infraestructura existente es crítica para su adopción.
Además de RACF, IBM watsonx Assistant for Z ahora es compatible con ACF2 y Top Secret mediante el uso de SAF (System Authorization Facility), lo que permite la integración con los marcos de autenticación y autorización ya utilizados en los entornos de IBM Z.
Esta integración ampliada:
Al apoyar los marcos de seguridad establecidos, IBM watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a las organizaciones a adoptar las capacidades de IA agéntica sin interrumpir los controles de confianza.
Los agentes de IA crean valor cuando pueden ejecutar con precisión flujos de trabajo estructurados y deterministas. Hasta ahora, la creación de este tipo de flujos de trabajo requería conocimientos de scripting y una configuración manual, lo que ponía la automatización fuera del alcance de muchos equipos.
En esta versión, Agent Builder incluye un generador gráfico de flujos que transforma la forma en que los equipos diseñan y gestionan los flujos de trabajo impulsados por la IA. Gracias a una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los desarrolladores pueden diseñar visualmente, probar las automatizaciones en tiempo real y perfeccionar los flujos antes de su implementación.
Los constructores pueden:
Para admitir casos de uso más avanzados, se incluyen tres capacidades adicionales:
Al reducir la barrera para el desarrollo de flujos de trabajo y preservar el control y el determinismo, estas mejoras están diseñadas para capacitar a los equipos de toda la organización a diseñar y escalar automatizaciones de forma eficiente en entornos IBM Z.
Los pasos de instalación y configuración pueden llevar mucho tiempo y ser propensos a errores manuales. Para agilizar este proceso, IBM watsonx Assistant for Z ahora incluye automatización para partes clave del proceso de instalación.
Esto está diseñado para dar como resultado menos pasos de configuración manual, reducir el tiempo de implementación, reducir el riesgo de errores de configuración y ofrecer una experiencia de instalación más predecible. Al simplificar la instalación y reducir la complejidad, los equipos pueden obtener valor rápidamente.
Gracias a la incorporación de conocimientos multilingües, el desarrollo de flujos de trabajo gráficos, la ampliación de las opciones de autenticación y la optimización de las herramientas de instalación, esta versión consolida aún más IBM Watsonx Assistant for Z como una solución de IA segura y escalable para entornos IBM Z.
A medida que las empresas continúan modernizando los sistemas centrales, IBM watsonx Assistant for Z ayuda a simplificar las operaciones, ampliar la accesibilidad y mantener los estándares de seguridad de confianza que definen el mainframe.
Las últimas mejoras de IBM watsonx Assistant for Z estarán disponibles de forma general a partir del 13 de marzo de 2026. Esta versión introduce nuevas capacidades que simplifican el acceso al conocimiento, agilizan el desarrollo del flujo de trabajo y amplían la integración de la seguridad para los entornos IBM Z.
Descubra cómo IBM watsonx Assistant for Z puede simplificar y modernizar su entorno IBM Z.
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1La compatibilidad con los idiomas depende del LLM. Idiomas compatibles con Granite: chino, checo, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, español. Idiomas compatibles con Llama: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, tailandés