IBM® watsonx Assistant for Z: aportando inteligencia y automatización a la gestión de TI del mainframe con IA agéntica

IBM está presentando una nueva versión de watsonx Assistant for Z que ofrece un marco de IA agéntica para IBM Z.
Esta versión marca el comienzo de un viaje para simplificar y transformar aún más la forma en que los operadores interactúan con el mainframe para desbloquear nuevos niveles de productividad.
Desde su lanzamiento en 2024, watsonx Assistant for Z se ha esforzado por simplificar la experiencia del usuario del mainframe con IA conversacional integrada basada en la experiencia y el conocimiento empresarial de IBM Z. Los clientes han podido vincular su automatización existente al chat de IA del Asistente, diseñado para permitir a los usuarios autorizados activar flujos de trabajo de confianza y agilizar las tareas.
Con esta nueva versión, estamos llevando la productividad un paso más allá al introducir capacidades de IA agéntica. watsonx Assistant for Z va más allá de la IA generativa para ofrecer inteligencia basada en datos y automatización de flujo de trabajo personalizables.
La automatización tradicional suele limitarse a situaciones predeterminadas o flujos de trabajo manuales. Ahora que los agentes de IA impulsan las respuestas, watsonx Assistant for Z va más allá: está diseñado para comprender los matices conversacionales, razonar a través de interacciones de varios pasos y tomar decisiones basadas en objetivos en lugar de reglas fijas. Este cambio transforma las experiencias tanto del usuario como del creador, para la automatización y ejecución de flujos de trabajo complejos con una supervisión mínima y control manual añadido cuando sea necesario. Así es como watsonx Assistant for Z ofrece estas nuevas capacidades:
Este lanzamiento aporta una arquitectura escalable para crear y gestionar agentes de IA en todo el ecosistema mainframe. Incluye la orquestación multiagente que permite la colaboración entre agentes de IA y asistentes, para ayudar a automatizar flujos de trabajo complejos.
El nuevo Agent Builder permite a los equipos crear agentes personalizados para flujos de trabajo que van desde simples a complejos. Ofrece una característica no-code para la creación rápida de agentes específicos de tareas, una opción pro-code con el kit de desarrollo de agentes (ADK) para capacidades avanzadas de agentes y análisis para el uso, el rendimiento y la fiabilidad de los agentes. Esto permite a los equipos democratizar la experiencia, creando agentes que aprovechan la automatización existente de su organización diseñada para la inteligencia basada en objetivos y la automatización escalable del flujo de trabajo.
IBM watsonx Assistant for Z incluye agentes de IA prediseñados y servicios que están diseñados para aumentar la productividad y proporcionar un camino más rápido hacia el valor. Los agentes integrados en la pila de software IBM Z proporcionan a los clientes una amplia colección de agentes diseñados para acelerar la productividad y simplificar las operaciones. Este marco está diseñado para permitir una fácil implementación de agentes prediseñados, agentes de productos IBM Z y agentes personalizados de terceros. Estos agentes abarcan áreas como la monitorización del sistema, la programación de la carga de trabajo, la automatización y el soporte, lo que permite a los operadores de TI obtener conocimiento, actuar en eventos críticos y optimizar los flujos de trabajo. Ya sea para obtener información de OMEGAMON, automatizar la respuesta a incidentes a través de ServiceNow o acelerar las actualizaciones Z, el marco de trabajo de agentes ayuda a crear inteligencia coherente en todo el mainframe. Para empezar rápidamente o crear extensiones personalizadas, puede explorar nuestro repositorio de GitHub para obtener documentación, ejemplos y recursos para desarrolladores.
Algunos productos de software de IBM Z ahora funcionan con watsonx Assistant for Z para aprovechar su IA conversacional y su marco para ofrecer capacidades diseñadas para aumentar la productividad y simplificar la experiencia del mainframe.
Watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a los operadores de TI a guiar a los usuarios desde la monitorización de alertas hasta la resolución de problemas. Al actuar como facilitador, puede eliminar la necesidad de alternar entre las interfaces de múltiples herramientas al dirigir las solicitudes a los agentes de IA adecuados, que luego revelan las causas raíz, el contexto histórico y las próximas acciones recomendadas en un único flujo conversacional. Al potenciar el chat de IA y la experiencia de tiempo de ejecución detrás de productos como IBM® Concert for Z, watsonx Assistant for Z impulsa respuestas contextuales que respaldan la corrección de incidentes.
El resultado: los operadores pueden priorizar las alertas críticas, comprender rápidamente los problemas y tomar medidas correctivas directamente dentro del asistente. Esto está diseñado para ayudar a reducir el tiempo medio de resolución, mejorar la fiabilidad del sistema y permitir que los equipos se centren en el trabajo de mayor valor.
Próximamente en el cuarto trimestre, el soporte de IBM Spyre Accelerator permitirá a los clientes ejecutar watsonx Assistant for Z completamente en IBM Z con IA agéntica, preservando al mismo tiempo la seguridad y la calidad de servicio de la plataforma. Los agentes confían en los LLM para enrutar correctamente las solicitudes, recopilar las respuestas y devolver respuestas significativas al usuario. Con Spyre Cards, estas solicitudes, decisiones y acciones nunca salen del mainframe, lo que garantiza que todo se produzca con el más alto nivel de seguridad. Haga clic aquí para saber más sobre Spyre1.
Experiencia el futuro de las operaciones de mainframe aprendiendo más en la página del producto watsonx Assistant for Z. Para obtener más información sobre cómo IBM Z está transformando la experiencia del mainframe, lea el blog de IBM. Para obtener más información sobre cómo IBM está reinventando la forma de trabajar con IA agéntica, lea el comunicado de prensa de IBM.
Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.