IBM® watsonx Assistant for Z: aportando inteligencia y automatización a la gestión de TI del mainframe con IA agéntica

Algunos productos de software de IBM Z ahora funcionan con watsonx Assistant for Z para aprovechar su IA conversacional y su marco para ofrecer capacidades diseñadas para aumentar la productividad y simplificar la experiencia del mainframe.

Watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a los operadores de TI a guiar a los usuarios desde la monitorización de alertas hasta la resolución de problemas. Al actuar como facilitador, puede eliminar la necesidad de alternar entre las interfaces de múltiples herramientas al dirigir las solicitudes a los agentes de IA adecuados, que luego revelan las causas raíz, el contexto histórico y las próximas acciones recomendadas en un único flujo conversacional. Al potenciar el chat de IA y la experiencia de tiempo de ejecución detrás de productos como IBM® Concert for Z, watsonx Assistant for Z impulsa respuestas contextuales que respaldan la corrección de incidentes.

El resultado: los operadores pueden priorizar las alertas críticas, comprender rápidamente los problemas y tomar medidas correctivas directamente dentro del asistente. Esto está diseñado para ayudar a reducir el tiempo medio de resolución, mejorar la fiabilidad del sistema y permitir que los equipos se centren en el trabajo de mayor valor.