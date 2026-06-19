IBM watsonx.ai v2.4: expansión del desarrollo de IA gobernada para la empresa

A medida que las empresas avanzan hacia un modelo operativo de IA, necesitan algo más que herramientas de IA individuales. Necesitan inteligencia fiable a partir de datos empresariales, acciones gobernadas entre modelos y aplicaciones, control operativo en entornos híbridos y confianza integrada en cómo se desarrolla, implementa y escala la IA. Watsonx.ai v2.4 respalda esa base al ayudar a los equipos a acceder a modelos, preparar datos, gobernar el uso, modernizar tiempos de ejecución y operar el desarrollo de IA de forma más segura en entornos empresariales.

Una de las actualizaciones más importantes de watsonx.ai v2.4 es la expansión continua de Model Gateway. A medida que las organizaciones utilizan más modelos fundacionales en más proveedores y entornos de alojamiento, el acceso a los modelos puede fragmentarse. Puede que los desarrolladores quieran flexibilidad, mientras que los administradores necesitan controles coherentes de acceso, políticas, uso y auditoría.

Model Gateway ayuda a abordar ese desafío al brindar a los equipos una forma unificada de conectarse y utilizar modelos fundacionales a través de una interfaz API común compatible con OpenAI. Con esta versión, Model Gateway añade capacidades, que incluyen:

Una IU de administración para configurar proveedores, modelos, claves secretas, políticas y controles de uso

Integración con Prompt Lab

Soporte para API de inferencia compatibles con OpenAI

Acceso a modelos alojados localmente a través de una API unificada

Soporte para plantillas de instrucciones

Registros de auditoría estandarizados que cumplen con CADF

API de administración de inquilinos para gestionar proveedores, modelos y uso

Compatibilidad ampliada con proveedores de modelos, incluidos Mistral, Cohere y xAI

Autenticación basada en cuentas de usuario para un acceso seguro

Para los clientes, esto supone una mayor variedad de modelos entre los que elegir sin renunciar al control empresarial. Los desarrolladores pueden trabajar con modelos que se adapten a su caso de uso, mientras que los administradores pueden aplicar políticas de gobierno, acceso y auditoría más coherentes en todos los proveedores de modelos y entornos.