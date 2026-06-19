IBM watsonx.ai v2.4: expansión del desarrollo de IA gobernada para la empresa

La versión amplía el acceso a modelos gobernados, fortalece las operaciones de plataformas compartidas, añade soporte para cargas de trabajo de IA emergentes y ofrece a los clientes un camino más claro para modernizar los activos afectados a medida que van pasando a producción.
IBM watsonx.ai v2.4 está diseñado para ayudar a los clientes a construir y escalar IA con más variedad de modelos, un gobierno más sólido, tiempos de ejecución modernizados y mayor flexibilidad en entornos híbridos. La versión amplía el acceso a modelos gobernados, fortalece las operaciones de plataformas compartidas, añade soporte para cargas de trabajo de IA emergentes y ofrece a los clientes un camino más claro para modernizar los activos afectados a medida que van pasando a producción.
A medida que las empresas avanzan hacia un modelo operativo de IA, necesitan algo más que herramientas de IA individuales. Necesitan inteligencia fiable a partir de datos empresariales, acciones gobernadas entre modelos y aplicaciones, control operativo en entornos híbridos y confianza integrada en cómo se desarrolla, implementa y escala la IA. Watsonx.ai v2.4 respalda esa base al ayudar a los equipos a acceder a modelos, preparar datos, gobernar el uso, modernizar tiempos de ejecución y operar el desarrollo de IA de forma más segura en entornos empresariales.
Una de las actualizaciones más importantes de watsonx.ai v2.4 es la expansión continua de Model Gateway. A medida que las organizaciones utilizan más modelos fundacionales en más proveedores y entornos de alojamiento, el acceso a los modelos puede fragmentarse. Puede que los desarrolladores quieran flexibilidad, mientras que los administradores necesitan controles coherentes de acceso, políticas, uso y auditoría.
Model Gateway ayuda a abordar ese desafío al brindar a los equipos una forma unificada de conectarse y utilizar modelos fundacionales a través de una interfaz API común compatible con OpenAI. Con esta versión, Model Gateway añade capacidades, que incluyen:
Para los clientes, esto supone una mayor variedad de modelos entre los que elegir sin renunciar al control empresarial. Los desarrolladores pueden trabajar con modelos que se adapten a su caso de uso, mientras que los administradores pueden aplicar políticas de gobierno, acceso y auditoría más coherentes en todos los proveedores de modelos y entornos.
Watsonx.ai v2.4 también refleja una dirección de plataforma más amplia con Red Hat AI Enterprise.
El nuevo paquete de watsonx.ai con Red Hat AI Enterprise está diseñado para combinar las capacidades de IA generativa de Red Hat AI Enterprise con las capacidades de machine learning de watsonx.ai. En el futuro, se espera que los requisitos de LLM para capacidades como la comprensión de documentos y la generación de datos sintéticos no estructurados se aborden a través del componente Red Hat AI Inference de Red Hat AI Enterprise, conectado a través de Model Gateway.
Para los clientes, esto crea una arquitectura de IA empresarial más clara:
Este enfoque es compatible con una infraestructura de IA abierta e híbrida, al tiempo que ayuda a los clientes a mantener los controles corporativos sobre el acceso, el uso y la implementación de los modelos.
A medida que la adopción de la IA se expande en las unidades de negocio, los equipos y los entornos, muchas organizaciones necesitan escalar el acceso a la plataforma sin crear instancias aisladas para cada grupo.
Watsonx.ai v2.4 introduce soporte multiinquilino para ayudar a las organizaciones a compartir de forma segura una instancia de una única plataforma entre múltiples inquilinos, manteniendo aislados los datos, configuraciones y cargas de trabajo de cada inquilino. Esto puede ayudar a mejorar la rentabilidad, la escalabilidad y la utilización de recursos, al tiempo que se preserva la separación necesaria para las cargas de trabajo de IA gobernadas.
La compatibilidad con varios inquilinos está habilitada en todos los componentes de watsonx.ai, incluidos Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI para machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing e DL Inferencing .
Watsonx.ai ya está disponible en IBM Z e IBM LinuxONE con IBM Spyre, lo que permite a las empresas ejecutar inferencias de IA generativa donde ya residen datos y cargas de trabajo críticos.
Con soporte para modelos fundacionales, como Granite y Ministral, junto con capacidades como Prompt Lab, guardrails, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebooks, Watson Machine Learning y Watson Studio, los clientes pueden crear, implementar y escalar la IA en la plataforma.
Esto puede ayudar a reducir el movimiento de datos, fortalecer la seguridad y la soberanía de los datos, y apoyar resultados de IA con menor latencia para casos de uso de misión crítica.
Watsonx.ai v2.4 también añade capacidades nuevas y mejoradas en la elección de modelos, la preparación de los datos, la generación de datos sintéticos, la optimización, las experiencias de chat y el soporte en tiempo de ejecución.
Los nuevos modelos fundacionales amplían el apoyo a las cargas de trabajo de IA emergentes, incluidos los casos de uso de modelos de voz, lenguaje visual y modelos de grandes lenguajes eficientes. Estas adiciones ayudan a los equipos a elegir modelos en función de las necesidades específicas de la carga de trabajo, como el rendimiento, la latencia, el coste, la modalidad y las restricciones de implementación.
Las mejoras del generador de datos sintéticos introducen una API para el uso programático de la generación de datos sintéticos estructurados, lo que permite a los usuarios enviar scripts directamente e integrar la generación de datos sintéticos en los flujos de trabajo existentes. La versión también añade la selección de LLM para la generación de datos sintéticos no estructurados.
Data Refinery incorpora compatibilidad con Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks y Vertica, así como la parametrización de tareas, la posibilidad de cancelar una tarea mientras se está iniciando y la compatibilidad con las carpetas de revisión. Estas actualizaciones ayudan a los ingenieros y científicos de datos a preparar y gestionar los datos de forma más eficiente en entornos híbridos y multinube.
Decision Optimization ahora incluye la comparación de escenarios, lo que permite a los usuarios comparar y visualizar las diferencias y similitudes entre dos escenarios. Esto puede ayudar a los equipos a evaluar con mayor claridad los planes de la cadena de suministro, las alternativas de programación, las estrategias de asignación de recursos y otros escenarios de optimización.
La API de chat de texto añade soporte para gestionar tokens de razonamiento en la carga útil de entrada, lo que ayuda a las aplicaciones a mantener conversaciones más precisas y conscientes del contexto en todos los turnos.
Las implementaciones de Watson Machine Learning también añaden compatibilidad con Spark 4.0, lo que ayuda a modernizar la pila de implementación para las cargas de trabajo de machine learning de producción. Según el borrador, se espera que esta característica esté disponible al final del segundo trimestre.
Watsonx.ai v2.4 incluye varios cambios en tiempo de ejecución, gestión de paquetes, deprecación y eliminación que los clientes deberían revisar como parte de la planificación de actualizaciones.
A partir del 11 de junio de 2026, los clientes ya no podrán crear nuevos portátiles, entornos personalizados o implementaciones utilizando especificaciones de software basadas en IBM Runtime 24.1. El soporte para IBM Runtime 24.1 en watsonx.ai Runtime y watsonx.ai Studio se eliminará el 9 de julio de 2026. Los clientes deben migrar los activos y flujos de trabajo afectados a IBM Runtime 25.1 para evitar interrupciones.
En esta versión, se han eliminado los paquetes de Anaconda y se han sustituido por entornos virtuales de Python y el gestor de paquetes pip. Los equipos deben revisar las dependencias, actualizar los cuadernos y los trabajos cuando sea necesario, y confirmar que los procesos de instalación de paquetes funcionan con entornos virtuales de Python y pip.
Los clientes también deben revisar las capacidades obsoletas y descatalogadas, los modelos, los tiempos de ejecución y las características de extracción para determinar si las cargas de trabajo existentes se ven afectadas. Entre las capacidades que se van a dejar de utilizar y que se eliminarán en el futuro se incluyen IFM, Tuning Studio, determinados modelos de machine learning creados con versiones anteriores de scikit-learn, Spark 3.5 y Spark 4 para Python 3.11 y R 4.3, el entorno de tiempo de ejecución do_20.1 y la función Generic KVP de Text Extraction. Asimismo, varios modelos fundacionales han quedado obsoletos, entre ellos mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b y granite-3-2-8b-instruct.
En esta versión, los elementos eliminados incluyen Spark 3.4 con Python 3.11 y R 4.3, Runtime 24.1, paquetes Anaconda, pixtral-12b y granite-vision-3-2-2b. Los clientes que desean continuar utilizando los paquetes de Anaconda deben obtener un acuerdo de licencia independiente y válido directamente con Anaconda, Inc.
Los clientes que planifiquen watsonx.ai v2.4 deben centrarse en cuatro acciones:
Con watsonx.ai v2.4, IBM está ayudando a sus clientes a acercar el desarrollo de la IA empresarial a la realidad de la producción: mayor variedad de modelos, mayor flexibilidad de implementación, un gobierno más sólido, operaciones compartidas en la plataforma y una base modernizada para la escalabilidad.
Para las empresas, esa combinación es importante. El desarrollo de la IA se está convirtiendo en una disciplina de producción híbrida y gobernada. Watsonx.ai v2.4 ayuda a los equipos a moverse más rápido manteniendo el control, la seguridad y la flexibilidad que requiere la IA empresarial.