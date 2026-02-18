IBM Ventures invierte en SQK y QodeX Quantum para acelerar la innovación cuántica

En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor en el mundo real de los ordenadores cuánticos. Por eso nos comprometemos a desarrollar software cuántico y a mantener el kit de desarrollo de software cuántico de código abierto Qiskit, al tiempo que colaboramos e invertimos en startups pioneras en aplicaciones cuánticas para acelerar su adopción e impacto.

Nos enorgullece anunciar nuestras últimas inversiones en SQK y QodeX Quantum, dos startups en fase inicial del programa acelerador de startups cuánticas Duality que han sido seleccionadas para la segunda fase de la cohorte inaugural del acelerador Alchemist Chicago.

Estas empresas representan la próxima ola de avances en el software cuántico, que se distinguen por su capacidad para abordar los desafíos crítico en sanidad y el machine learning. Su trabajo ejemplifica cómo la computación cuántica está impulsando la entrega de soluciones transformadoras para los sectores.