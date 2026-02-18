IBM Ventures invierte en SQK y QodeX Quantum para acelerar la innovación cuántica

En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor en el mundo real de los ordenadores cuánticos.
En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor en el mundo real de los ordenadores cuánticos. Por eso nos comprometemos a desarrollar software cuántico y a mantener el kit de desarrollo de software cuántico de código abierto Qiskit, al tiempo que colaboramos e invertimos en startups pioneras en aplicaciones cuánticas para acelerar su adopción e impacto.
Nos enorgullece anunciar nuestras últimas inversiones en SQK y QodeX Quantum, dos startups en fase inicial del programa acelerador de startups cuánticas Duality que han sido seleccionadas para la segunda fase de la cohorte inaugural del acelerador Alchemist Chicago.
Estas empresas representan la próxima ola de avances en el software cuántico, que se distinguen por su capacidad para abordar los desafíos crítico en sanidad y el machine learning. Su trabajo ejemplifica cómo la computación cuántica está impulsando la entrega de soluciones transformadoras para los sectores.
SQK, una startup con sede en Seattle fundada en 2023, impresionó a IBM con su enfoque innovador para aplicar algoritmos híbridos cuántico-clásico para la reconstrucción de imágenes médicas, una capacidad que transformaría el diagnóstico en oncología, salud cardiovascular y neurociencia. Al abordar una de las necesidades más apremiantes de la atención médica, mejorar la precisión y la eficiencia en la obtención de imágenes, SQK está posicionado para tener un impacto significativo. IBM dotará a SQK de los recursos, la tutoría y las conexiones estratégicas esenciales para su crecimiento.
QodeX Quantum, una startup con sede en Chicago fundada en 2025, destacó por su audaz visión de hacer posibles los modelos de IA cuánticos nativos. Al construir una plataforma que integra la computación cuántica de manera fluida en los flujos de trabajo de machine learning, QodeX está avanzando en la frontera de la IA cuántica, un espacio preparado para redefinir la analytics empresarial y la toma de decisiones. Del mismo modo, IBM pretende ayudar a QodeX a lograr un crecimiento sostenible a largo plazo proporcionando acceso a la tecnología cuántica de IBM, las redes valiosas y los ecosistemas de clientes de IBM.
Parte de la estrategia cuántica de IBM consiste en acelerar el crecimiento del ecosistema de software para explorar algoritmos y aplicaciones que puedan ayudar a desbloquear el potencial de los ordenadores cuánticos.
Para impulsar esta visión, nos hemos asociado con el Centro Polsky de la Universidad de Chicago para startups de software cuántico que participan en un programa de dos fases en la aceleradora Alchemist Chicago:
Al combinar recursos, orientación empresarial y capital, estamos creando un ecosistema que ayuda a las startups cuánticas a tender puentes entre la ciencia revolucionaria y el impacto real.
Illinois desempeña un papel central en esta visión. Con la implementación prevista del IBM Quantum System Two en el Illinois Quantum and Microelectronics Park y la creación del National Quantum Algorithm Center, la región se está convirtiendo en un centro mundial para la innovación cuántica. A través de estas inversiones, IBM está profundizando su colaboración en Illinois, asegurando que la región siga siendo una plataforma de lanzamiento para avances cuánticos.
Al apoyar a innovadores de software cuántico como SQK y QodeX, así como colaboraciones de investigación regionales a largo plazo y al National Quantum Algorithm Center, IBM está construyendo un ecosistema sólido que acerca la promesa de la computación cuántica útil a la realidad.
Estas inversiones son solo el principio; nos comprometemos a asociarnos con los fundadores que están dando forma al futuro de la computación cuántica. Si está desarrollando aplicaciones cuánticas que resuelven desafíos del mundo real, lo invitamos a conectar con nosotros y explorar cómo podemos acelerar el crecimiento juntos.