IBM inaugura una nueva era de inteligencia artificial empresarial con la puesta en marcha del Centro de innovación en IA agéntica en Bangalore.

IBM está implementando activamente estos agentes de IA con capacidades autónomas internamente y con clientes y socios de todos los sectores. A diferencia de los bots basados en reglas o los copilotos de tipo asistente, estos agentes pueden interpretar el contexto, gestionar excepciones, actuar de forma independiente y aprender continuamente. Reconfiguran procesos rotos, se conectan a través de sistemas heredados y en la nube y ofrecen resultados tangibles a escala. Estos agentes no están diseñados para demostraciones, sino para producción y ya están ofreciendo resultados.

Dentro de la propia IBM, los sistemas de agencia han transformado las funciones básicas. Por ejemplo, en RR. HH., el volumen de tickets de soporte mensuales se ha reducido drásticamente, aliviando la carga de los equipos y acelerando los tiempos de resolución. En TI, los agentes detectan y hacen correcciones preventivamente antes de que se degrade el servicio. En finanzas, ventas y atención al cliente, los agentes inteligentes ahora aceleran las aprobaciones, resuelven reclamaciones y personalizan la prestación de servicios.