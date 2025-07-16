IBM inaugura una nueva era de inteligencia artificial empresarial con la puesta en marcha del Centro de innovación en IA agéntica en Bangalore.

16 de julio de 2025
IBM inauguró hoy su Centro de innovación en IA agéntica en Bangalore, una instalación de última generación diseñada para ayudar a las empresas, empresas emergentes, socios y desarrolladores a experiencia y cocrear con agentes de IA autónomos e inteligentes. Estos agentes representan un salto fundamental en la madurez de la IA.
IBM está implementando activamente estos agentes de IA con capacidades autónomas internamente y con clientes y socios de todos los sectores. A diferencia de los bots basados en reglas o los copilotos de tipo asistente, estos agentes pueden interpretar el contexto, gestionar excepciones, actuar de forma independiente y aprender continuamente. Reconfiguran procesos rotos, se conectan a través de sistemas heredados y en la nube y ofrecen resultados tangibles a escala. Estos agentes no están diseñados para demostraciones, sino para producción y ya están ofreciendo resultados.
Dentro de la propia IBM, los sistemas de agencia han transformado las funciones básicas. Por ejemplo, en RR. HH., el volumen de tickets de soporte mensuales se ha reducido drásticamente, aliviando la carga de los equipos y acelerando los tiempos de resolución. En TI, los agentes detectan y hacen correcciones preventivamente antes de que se degrade el servicio. En finanzas, ventas y atención al cliente, los agentes inteligentes ahora aceleran las aprobaciones, resuelven reclamaciones y personalizan la prestación de servicios.
Esto es lo que diferencia a IBM: implementación a escala empresarial. Mientras que muchos proveedores hablan de pilotos de IA, IBM habla de resultados. IBM ha estado aplicando sistemas de agencia a escala empresarial en funciones clave. Ahora, estamos llevando esa experiencia al mundo a través del nuevo centro de IA agéntica en Bengaluru.
El Centro de Innovación será:
Con su economía basada en lo digital y su gran talento tecnológico, la India es el anfitrión ideal. El centro no solo servirá a los clientes indios, sino que también actuará como un faro global para la adopción de la IA en los mercados emergentes.
Porque las empresas se enfrentan a una volatilidad sin precedentes. Los mercados cambian. Las regulaciones se endurecen. Las demandas de los clientes fluctúan. La IA agéntica aporta adaptabilidad al núcleo de las operaciones. No se trata de automatizar tareas. Se trata de crear sistemas que mejoren, evolucionen y se alineen con los objetivos empresariales sin necesidad de un recableado humano constante.
Y lo que es más importante, impulsará la adopción responsable de la IA. Los agentes de IA creados y exhibidos siguen el marco de IA de confianza de IBM, con transparencia integrada, explicabilidad y diseño humano en el bucle. Esto garantiza que los sistemas de IA no solo sean inteligentes, sino también seguros.
¿Qué significa esto para la India? Posiciona al país como líder mundial en innovación de IA de nivel empresarial. Desbloquea nuevas oportunidades para el desarrollo económico, la creación de empleo y la colaboración global. Permite a las organizaciones, desde bancos hasta ayuntamientos, superar las limitaciones y construir un futuro digital resiliente.
Y para IBM, es una reafirmación de nuestra creencia: que la IA bien hecha puede cambiar el funcionamiento del mundo. El centro de innovación de IA agéntica no es un laboratorio. Es una plataforma de lanzamiento.
Si desea saber cómo es el futuro de la IA empresarial, planifique una visita al Centro de innovación de IA agéntica en Bengaluru. No verá una demostración. Verá el futuro, trabajando.
Resuelva los incidentes más rápido con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation con IA agéntica
IBM® webMethods Hybrid Integration: integración para la era de la IA agéntica
La IA agéntica y el personal autónomo: una nueva era para las operaciones de procesos empresariales