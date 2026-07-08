IBM Turbonomic Parking Edition: reduzca el gasto inactivo en la nube con el estacionamiento de cargas de trabajo

La optimización del coste de la nube suele empezar con una pregunta familiar: ¿A dónde va el dinero? Pero para muchas organizaciones, la pregunta más difícil es qué hacer una vez que encuentran la respuesta.

En entornos multinube, el gasto en la nube puede crecer por buenas razones: nuevas aplicaciones, más usuarios, crecimiento de datos, experimentación con IA y ciclos de desarrollo más rápidos. Pero no todos los aumentos están ligados al valor empresarial. Parte del gasto proviene de recursos que simplemente se dejan en funcionamiento cuando nadie los necesita.

Además, el desperdicio en la nube suele pasar desapercibido a pesar de estar a la vista de todos. Un entorno de desarrollo funciona todo el fin de semana tras un ciclo de pruebas el viernes. Un sistema de mantenimiento permanece en línea una vez finalizado el trabajo. Una base de datos no productiva sigue consumiendo presupuesto mucho después de que la demanda haya disminuido. Individualmente, estos recursos pueden parecer pequeños. En los equipos, las cuentas en la nube, las zonas horarias y las dependencias de las aplicaciones, pueden convertirse en un gasto operativo recurrente.

La investigación del sector continúa demostrando que el gasto desperdiciado en la nube es un problema persistente. State of Cloud Waste 2026 de SpenDark informa de que las organizaciones desperdician aproximadamente el 27 % del gasto en la nube, y el procesamiento inactivo se identifica como la principal categoría de residuos. El número exacto variará según la organización, pero el patrón es familiar: los entornos de desarrollo y prueba se ejecutan durante la noche, los sistemas de mantenimiento permanecen en línea después de realizarse el trabajo y los recursos que no son de producción continúan consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda haya disminuido.

Para los directores de sistemas de información y directores de tecnología, el coste de la nube inactiva plantea una cuestión de gobierno. Para los equipos de FinOps, complica la responsabilidad presupuestaria. Para los equipos de operaciones en la nube, supone un desafío de ejecución. Y para los propietarios de aplicaciones, esto genera un problema de confianza: necesitan confiar en que los controles de costes no interrumpirán el trabajo del que dependen sus equipos.

Por eso, el coste de la nube inactiva no es solo un problema de visibilidad. Es un problema del modelo operativo.