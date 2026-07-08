IBM Turbonomic Parking Edition: reduzca el gasto inactivo en la nube con el estacionamiento de cargas de trabajo

IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a los equipos a detener las cargas de trabajo en la nube cuando no se necesitan y a reiniciarlas cuando vuelve la demanda empresarial.
IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a los equipos a automatizar la suspensión de cargas de trabajo en la nube cuando no se necesitan y a reiniciarlas cuando se necesitan. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a reducir el gasto evitable en la nube estacionando cargas de trabajo inactivas durante periodos de tiempo definidos y reactivándolas cuando sean necesarias.
La optimización del coste de la nube suele empezar con una pregunta familiar: ¿A dónde va el dinero? Pero para muchas organizaciones, la pregunta más difícil es qué hacer una vez que encuentran la respuesta.
En entornos multinube, el gasto en la nube puede crecer por buenas razones: nuevas aplicaciones, más usuarios, crecimiento de datos, experimentación con IA y ciclos de desarrollo más rápidos. Pero no todos los aumentos están ligados al valor empresarial. Parte del gasto proviene de recursos que simplemente se dejan en funcionamiento cuando nadie los necesita.
Además, el desperdicio en la nube suele pasar desapercibido a pesar de estar a la vista de todos. Un entorno de desarrollo funciona todo el fin de semana tras un ciclo de pruebas el viernes. Un sistema de mantenimiento permanece en línea una vez finalizado el trabajo. Una base de datos no productiva sigue consumiendo presupuesto mucho después de que la demanda haya disminuido. Individualmente, estos recursos pueden parecer pequeños. En los equipos, las cuentas en la nube, las zonas horarias y las dependencias de las aplicaciones, pueden convertirse en un gasto operativo recurrente.
La investigación del sector continúa demostrando que el gasto desperdiciado en la nube es un problema persistente. State of Cloud Waste 2026 de SpenDark informa de que las organizaciones desperdician aproximadamente el 27 % del gasto en la nube, y el procesamiento inactivo se identifica como la principal categoría de residuos. El número exacto variará según la organización, pero el patrón es familiar: los entornos de desarrollo y prueba se ejecutan durante la noche, los sistemas de mantenimiento permanecen en línea después de realizarse el trabajo y los recursos que no son de producción continúan consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda haya disminuido.
Para los directores de sistemas de información y directores de tecnología, el coste de la nube inactiva plantea una cuestión de gobierno. Para los equipos de FinOps, complica la responsabilidad presupuestaria. Para los equipos de operaciones en la nube, supone un desafío de ejecución. Y para los propietarios de aplicaciones, esto genera un problema de confianza: necesitan confiar en que los controles de costes no interrumpirán el trabajo del que dependen sus equipos.
Por eso, el coste de la nube inactiva no es solo un problema de visibilidad. Es un problema del modelo operativo.
IBM Turbonomic Parking Edition ofrece a los equipos una forma estructurada de estacionar cargas de trabajo en la nube bajo demanda, a través de horarios y políticas de estacionamiento. Las acciones de estacionamiento detienen los recursos de la nube durante un período de tiempo definido para ayudar a reducir los gastos de la nube y luego inician esos recursos más tarde cuando son necesarios. Esto ayuda a los equipos a pasar de identificar los gastos inactivos a tomar medidas controladas.
Las cargas de trabajo que permanecen inactivas durante períodos de tiempo (por ejemplo, fuera del horario laboral) y las cargas de trabajo que se someten a un mantenimiento regular son candidatas ideales para estacionar. En lugar de depender de recordatorios de calendario, scripts únicos o apagados manuales en consolas en la nube separadas, los equipos pueden utilizar el estacionamiento como una práctica operativa repetible.
La ventaja no reside únicamente en que se pueda detener una carga de trabajo. El valor es que el estacionamiento puede ser coherente, gobernado y alineado con la forma en que trabajan realmente los equipos.
Considere un escenario empresarial común. Un equipo de plataforma da soporte a varios equipos de aplicaciones que utilizan entornos de desarrollo, pruebas y mantenimiento basados en la nube. Estos entornos son importantes durante las horas de trabajo, las ventanas de lanzamiento o la validación programada. Pero es posible que no necesiten funcionar continuamente durante noches, fines de semana o períodos de inactividad planificados. Sin un enfoque estructurado, cada equipo puede gestionar el cierre de forma diferente o no hacerlo en absoluto. Las finanzas ven el coste, las operaciones ven la complejidad y la ingeniería ve el riesgo.
El estacionamiento proporciona a esos equipos un punto de control compartido. Los horarios pueden soportar patrones de uso predecibles. Las políticas pueden ayudar a los equipos a aplicar el estacionamiento de forma coherente a escala. Y como Turbonomic Parking Edition descubre cargas de trabajo que se pueden estacionar de proveedores de servicios en la nube y muestra su estado en la página de aparcamiento, los equipos pueden trabajar desde una vista operativa más clara en lugar de depender únicamente de comprobaciones manuales en consolas en la nube.
Para aplicaciones más complejas, Turbonomic Parking Edition también admite conjuntos de cargas de trabajo. Los conjuntos de cargas de trabajo agrupan las cargas de trabajo que se pueden estacionar, de modo que los equipos puedan gestionar conjuntamente los recursos relacionados durante las operaciones de estacionamiento. Por ejemplo, los equipos pueden agrupar máquinas virtuales y servidores de bases de datos que pertenezcan a la misma aplicación y, a continuación, configurar retrasos de inicio y parada para admitir una secuenciación más elegante. Eso es importante porque las aplicaciones reales no siempre son un único recurso. A menudo incluyen componentes que deben parar y arrancar en el orden correcto.
IBM Turbonomic Parking Edition puede admitir varios casos de uso comunes:
El estacionamiento ayuda a reducir los costes informáticos cuando se detienen las cargas de trabajo, pero pueden seguir aplicándose cargos por almacenamiento. Esa distinción es importante. La optimización del coste de la nube efectiva depende de la transparencia, no de las expectativas infladas.
IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a conectar la estrategia de optimización de costes con la ejecución diaria. Los equipos de FinOps obtienen un mecanismo para reducir los gastos evitables. Los equipos de operaciones obtienen una forma coherente de ejecutar el estacionamiento. Los equipos de aplicaciones pueden reflejar el comportamiento real de la carga de trabajo y los patrones de dependencia. Los ejecutivos obtienen un camino más claro desde el gobierno de costes de la nube hasta la disciplina operativa.
Los residuos de la nube no se resolverán con un solo proyecto de limpieza. Requiere prácticas operativas que encajen con la forma en que los equipos construyen, ejecutan y gobiernan las aplicaciones. El estacionamiento es una de esas prácticas: específica, práctica y operativa.
Descubra cómo IBM Turbonomic Parking Edition puede ayudar a su organización a reducir el gasto evitable en la nube.