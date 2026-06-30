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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Turbonomic ahora es compatible con Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic amplía ahora sus capacidades de gestión de recursos de aplicaciones a Red Hat OpenStack Services on OpenShift, lo que ayuda a las organizaciones a optimizar continuamente las cargas de trabajo empresariales y de telecomunicaciones al tiempo que mantiene el rendimiento de las aplicaciones y la eficiencia de la infraestructura.

Publicado el 30 de junio de 2026

Las organizaciones están acelerando su transición hacia OpenStack a medida que modernizan los entornos de máquinas virtuales y responden a los cambios en la economía de la virtualización. Pero muchos equipos siguen enfrentándose al mismo reto tras la implementación: cómo mantener el rendimiento y controlar los costes.

Los entornos OpenStack pueden ser complejos de gestionar a escala. Los equipos necesitan una perspectiva clara de cómo las máquinas virtuales, los hosts, el almacenamiento y los proyectos consumen recursos para poder reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de la infraestructura.

IBM Turbonomic cambia esto analizando continuamente la demanda histórica y en tiempo real de la CPU, la memoria, la capacidad de almacenamiento, el aprovisionamiento de almacenamiento, las IOPS y la latencia de almacenamiento para determinar qué aplicaciones deben funcionar. A continuación, proporciona recomendaciones que ayudan a los equipos a optimizar la asignación de recursos y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento de las aplicaciones.

Turbonomic descubre y monitoriza automáticamente máquinas virtuales, hosts, proyectos y recursos de almacenamiento en entornos OpenStack. Esto proporciona a los equipos de operaciones una vista única de la demanda de recursos y la utilización sin necesidad de gestionar máquinas virtuales o hosts individuales por separado.

Reducción de la complejidad del día 2

Muchos equipos confían en scripts o herramientas fragmentadas para gestionar entornos OpenStack. Estos enfoques pueden ser difíciles de escalar, especialmente a medida que crecen las máquinas virtuales.

IBM Turbonomic ofrece un enfoque coherente y automatizado. Una vez conectado a OpenStack, analiza continuamente el entorno y recomienda acciones diseñadas para garantizar tanto el rendimiento como la eficiencia. Los equipos obtienen perspectivas que se pueden ejecutar sin depender de scripts manuales ni de herramientas operativas fragmentadas.

Creado para escala empresarial y de telecomunicaciones

La integración es compatible tanto con entornos de TI empresariales como con entornos de telecomunicaciones, en los que el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia son críticos.

Las organizaciones pueden:

  • Obtenger visibilidad de máquinas virtuales, hosts, proyectos, centros de datos y recursos de almacenamiento
  • Mejorar la utilización de infraestructuras y reducir el sobreaprovisionamiento
  • Mantener el rendimiento de las aplicaciones mediante decisiones de recursos basadas en la demanda
  • Mejorar la asignación de las cargas de trabajo y la planificación de la capacidad
  • Reducir la sobrecarga operativa sustituyendo los procesos manuales y los scripts
  • Ejecutar más cargas de trabajo en la infraestructura existente mientras controla los costes

Estas capacidades ayudan a los equipos a ejecutar más cargas de trabajo en la infraestructura existente, al tiempo que reducen los costes y los riesgos.

Conciencia sobre las cuotas de proyectos

IBM Turbonomic también ayuda a las organizaciones a comprender y gestionar las cuotas de proyectos OpenStack. Al identificar cuándo los requisitos de escalado de la carga de trabajo superan las cuotas de CPU o memoria disponibles, Turbonomic ayuda a los equipos a abordar de forma proactiva las limitaciones de capacidad antes de que afecten al rendimiento de las aplicaciones.

Apoyar la modernización

A medida que más organizaciones mueven cargas de trabajo de VMware a OpenStack, la necesidad de un rendimiento predecible y una gestión eficiente de recursos se vuelve esencial.

IBM Turbonomic ayuda a reducir ese riesgo al proporcionar visibilidad de la demanda de recursos en computación y almacenamiento, junto con acciones recomendadas que ayudan a garantizar el rendimiento y la eficiencia.

Expansión en entornos de nube híbrida

Gracias a la compatibilidad con OpenStack, IBM Turbonomic sigue ampliando la optimización en las plataformas de Red Hat, desde el actual OpenStack hasta OpenShift y más allá.

El resultado es un entorno OpenStack Services on OpenShift en el que los equipos pueden comprender mejor la demanda de recursos, actuar según las recomendaciones de optimización, mantener el rendimiento de las aplicaciones y mejorar la eficiencia de la infraestructura en sus entornos de máquinas virtuales.

Lea la documentación de IBM Turbonomic para Red Hat OpenStack Platform

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Simer Singh

Product Manager - Turbonomic

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