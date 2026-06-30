IBM Turbonomic ahora es compatible con Red Hat OpenStack

Las organizaciones están acelerando su transición hacia OpenStack a medida que modernizan los entornos de máquinas virtuales y responden a los cambios en la economía de la virtualización. Pero muchos equipos siguen enfrentándose al mismo reto tras la implementación: cómo mantener el rendimiento y controlar los costes.

Los entornos OpenStack pueden ser complejos de gestionar a escala. Los equipos necesitan una perspectiva clara de cómo las máquinas virtuales, los hosts, el almacenamiento y los proyectos consumen recursos para poder reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de la infraestructura.

IBM Turbonomic cambia esto analizando continuamente la demanda histórica y en tiempo real de la CPU, la memoria, la capacidad de almacenamiento, el aprovisionamiento de almacenamiento, las IOPS y la latencia de almacenamiento para determinar qué aplicaciones deben funcionar. A continuación, proporciona recomendaciones que ayudan a los equipos a optimizar la asignación de recursos y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento de las aplicaciones.

Turbonomic descubre y monitoriza automáticamente máquinas virtuales, hosts, proyectos y recursos de almacenamiento en entornos OpenStack. Esto proporciona a los equipos de operaciones una vista única de la demanda de recursos y la utilización sin necesidad de gestionar máquinas virtuales o hosts individuales por separado.