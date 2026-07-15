IBM Turbonomic incorpora el redimensionamiento inteligente a Azure Databricks All Purpose Compute

Las organizaciones dependen de Azure Databricks para impulsar el análisis interactivo, los cuadernos y la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, muchos equipos aún se enfrentan a un desafío común: garantizar que los recursos informáticos tengan el tamaño adecuado. Los clústeres sobredimensionados malgastan dinero, mientras que entornos de tamaño reducido pueden ralentizar el rendimiento y afectar a la productividad del usuario.

IBM Turbonomic ahora ayuda a resolver este desafío con recomendaciones inteligentes de redimensionamiento para Azure Databricks All Purpose Compute (APC).