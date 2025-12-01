IBM® Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el coste de Kubernetes

En esta vista previa pública, la Integración se centra en uno de los casos de uso más impactantes: redimensionar la carga de trabajo.
Turbonomic analiza continuamente las solicitudes y límites de CPU y memoria en entornos Kubernetes y Red Hat OpenShift. Con los datos de costes de Kubecost Free u OpenCost, Turbonomic ahora muestra métricas de impacto en los costes, que incluyen:
- Costes actuales frente a los previstos para cada acción de optimización
- Ahorros o inversiones estimados derivados de la implementación de cambios en los recursos
- Visibilidad de los resultados financieros antes de la ejecución
Esto aporta una transparencia sin precedentes a la optimización automatizada, ayudando a los equipos a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.