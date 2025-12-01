IBM® Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el coste de Kubernetes

Los entornos de Kubernetes son dinámicos y complejos. Aunque IBM Turbonomic lleva mucho tiempo automatizando la gestión de recursos para garantizar el rendimiento y el cumplimiento, comprender las implicaciones económicas de estas acciones es igual de crítico. Ahí es donde entra en juego IBM Kubecost.

Con esta nueva Integración, Turbonomic ahora puede consumir datos de costes de Kubecost Free u OpenCost para ofrecer conocimientos que se pueden ejecutar sobre costes junto con sus recomendaciones de automatización. Por primera vez, los usuarios pueden visualizar los ahorros e inversiones estimados asociados con las acciones de redimensionar la carga de trabajo de Turbonomic directamente dentro de la plataforma.