Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el coste de Kubernetes

La nueva integración de IBM Turbonomic e IBM Kubecost ofrece visibilidad de costes en tiempo real para las acciones de optimización de contenedores, lo que permite a los equipos priorizar y automatizar las decisiones sobre recursos de Kubernetes en función del impacto financiero.

Publicado el 1 de diciembre de 2025
Paneles de control de IU de IBM Kubecost con gráficos
By Vidushi Bansal

A medida que las empresas escalan sus entornos de Kubernetes, equilibrar el rendimiento y la rentabilidad se convierte en una prioridad máxima. IBM está aportando la nueva innovación de FinOps a Kubernetes con la vista previa pública de la integración de Kubecost en IBM Turbonomic.

Transparencia de costes en la optimización de Kubernetes

Los entornos de Kubernetes son dinámicos y complejos. Aunque IBM Turbonomic lleva mucho tiempo automatizando la gestión de recursos para garantizar el rendimiento y el cumplimiento, comprender las implicaciones económicas de estas acciones es igual de crítico. Ahí es donde entra en juego IBM Kubecost.

Con esta nueva Integración, Turbonomic ahora puede consumir datos de costes de Kubecost Free u OpenCost para ofrecer conocimientos que se pueden ejecutar sobre costes junto con sus recomendaciones de automatización. Por primera vez, los usuarios pueden visualizar los ahorros e inversiones estimados asociados con las acciones de redimensionar la carga de trabajo de Turbonomic directamente dentro de la plataforma.

Cómo funciona IBM Kubecost

En esta vista previa pública, la Integración se centra en uno de los casos de uso más impactantes: redimensionar la carga de trabajo.

Turbonomic analiza continuamente las solicitudes y límites de CPU y memoria en entornos Kubernetes y Red Hat OpenShift. Con los datos de costes de Kubecost Free u OpenCost, Turbonomic ahora muestra métricas de impacto en los costes, que incluyen:

  • Costes actuales frente a los previstos para cada acción de optimización
  • Ahorros o inversiones estimados derivados de la implementación de cambios en los recursos
  • Visibilidad de los resultados financieros antes de la ejecución

Esto aporta una transparencia sin precedentes a la optimización automatizada, ayudando a los equipos a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Por qué esto es importante

Al unificar los datos de costes con las acciones automatizadas de los recursos, esta integración refuerza la forma en que los equipos gestionan el rendimiento y el gasto, como se refleja en las siguientes capacidades:

  1. FinOps y automatización unificados: combine la automatización impulsada por IA/ML de Turbonomic con la visibilidad granular de costes de IBM Kubecost para mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia.
  2. Conocimientos de coste en tiempo real: comprenda al instante el impacto financiero de las acciones de recursos. No se requieren hojas de cálculo ni conjeturas.
  3. Colaboración entre equipos: permita que los equipos de ingeniería, operaciones y finanzas hablen el mismo idioma en torno a los costes y el rendimiento.
  4. Optimización proactiva de desplazamiento a la izquierda: permita una optimización de costes proactiva y de desplazamiento a la izquierda y respalde una cultura de responsabilidad de ingeniería y rentabilidad.

Otro hito en la estrategia FinOps de IBM

Esta integración de Kubecost marca otro hito en la estrategia FinOps integral de IBM, tras las adquisiciones de Turbonomic, Apptio y Kubecost por parte de IBM. En conjunto, estas soluciones ofrecen un enfoque integral para la optimización de costos en la nube, abarcando visibilidad, planificación y automatización.

Las futuras iteraciones irán más allá del redimensionamiento para abarcar escenarios de optimización adicionales y una integración más profunda con Kubecost Enterprise, alineando aún más la inteligencia de FinOps con la automatización de Turbonomic.

Experimente el futuro de la optimización de costes de Kubernetes.
Regístrese hoy mismo para la versión preliminar pública.

Apúntese a la vista previa
Más información sobre IBM Turbonomic

Vidushi Bansal

Product Manager