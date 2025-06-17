IBM® Terraform for Z and LinuxONE: simplifique la gestión de la infraestructura a escala

17 de junio de 2025

Autor

Kara Todd

Vice President

IBM Z Application Platform

Terraform for Z empodera a los equipos al aprovechar la infraestructura como código a través de su enfoque coherente y escalable. Esta versión les permite moverse más rápido y adaptarse al cambio al adoptar la automatización y reducir la dependencia de habilidades especializadas.

Con el recién lanzado Terraform for Z, los equipos pueden pasar de los procesos manuales y lentos a iniciativas de alto valor que aborden las necesidades empresariales dinámicas.

Infraestructura como código simplificada y lista para la empresa 

IBM Terraform for Z facilita más que nunca la gestión y automatización de la infraestructura de IBM Z con un enfoque programático y escalable, utilizando tecnologías estándar de sectores. 

¿Cómo transforma la TI empresarial?

1. Simplifica la complejidad con la infraestructura como código 

IBM Terraform for Z permite a las organizaciones gestionar su infraestructura mediante código, sustituyendo los procesos manuales tradicionales por flujos de trabajo automatizados y repetibles. Este enfoque declarativo no solo reduce los errores humanos, sino que también acelera el aprovisionamiento y el escalado de recursos en todos los entornos.  
 

Con la integración de herramientas y pipelines modernos, los equipos de mainframe pueden alinearse mejor con las prácticas de DevOps para crear un ciclo de gestión de infraestructura prescriptivo, lo que permite implementaciones controladas y repetibles. Al codificar las buenas prácticas de infraestructura, los equipos pueden colaborar con el control de versiones, la auditoría y el acceso basado en roles, garantizar la estandarización con la reutilización de configuraciones, la política como código y la aplicación automática de políticas, y escalar con autoservicio y corregir la desviación de configuración.

Un beneficio clave de esto es la reducción de las habilidades especializadas necesarias para implementar y gestionar la infraestructura, lo que permite a los equipos avanzar más rápido y centrarse en la innovación, reduciendo el tiempo de obtención de valor y aumentando la agilidad empresarial, sin ningún riesgo para la seguridad. 

2. Se alinea con los estándares del sector

La estandarización es clave para una gestión eficiente de la infraestructura. IBM Terraform for Z promueve la estandarización mediante el uso de un enfoque coherente basado en código para definir y gestionar la infraestructura. Tanto si se implementa en las instalaciones como en la nube, las organizaciones pueden utilizar los mismos flujos de trabajo de Terraform, lo que reduce el riesgo de desviación de la configuración y mejora la fiabilidad general del sistema.

3. TI empresarial preparada para el futuro

IBM Terraform for Z permite a las empresas acelerar la transformación digital y adaptarse rápidamente a un panorama tecnológico cambiante. Las organizaciones pueden modernizar la gestión de su infraestructura sin sacrificar la fiabilidad y la seguridad de sus sistemas centrales. Admite operaciones escalables, seguras y automatizadas, ayudando a las organizaciones a innovar mientras mantienen el control y continúan beneficiándose de sus inversiones en tecnología existente.

4. Integración perfecta con Red Hat Ansible Automation Platform

Cuando se utilizan juntos, Terraform y Ansible proporcionan una solución completa para la gestión de la infraestructura y la configuración. Terraform se utiliza para aprovisionar y gestionar la infraestructura en todas las plataformas, incluidos los servidores virtuales de IBM Z and LinuxONE y los recursos de plataforma asociados, mientras que Ansible coordina y automatiza la configuración de las aplicaciones y las operaciones del segundo día sobre esa infraestructura básica. Esta combinación ofrece una gestión completa del ciclo de vida de la infraestructura y crea un entorno de automatización coherente, fiable y escalable, al mismo tiempo que reduce la complejidad y el riesgo. 

Terraform for Z en acción

Veamos un escenario de ejemplo:

Caso de uso: aprovisionamiento y configuración de entornos z/OS bajo demanda.

Escenario: imagine que está desarrollando una nueva función para una aplicación z/OS central y, para probar sus mejoras, necesita crear rápidamente un nuevo entorno bajo demanda para z/OS. En lugar de tener que pasar por un proceso manual, siga un enfoque optimizado y automatizado utilizando la infraestructura como código. 

Cómo funciona:

  1. Comience con una plantilla aprobada: dado que podemos describir la infraestructura que necesitamos como código, los administradores de sistemas pueden desarrollar y compartir plantillas prescriptivas con los desarrolladores de aplicaciones posteriores, proporcionando un modelo de autoservicio para solicitar infraestructura, todo gestionado mediante pipelines de automatización estándar. 
  2. Defina su configuración: asegúrese de especificar los atributos clave necesarios para su entorno z/OS bajo demanda. Estos atributos pueden ser cosas como recursos del sistema, ajustes de red y detalles de configuración. 
  3. Envíe esos cambios a SCM: una vez que los cambios se envían a su sistema de gestión de control de código fuente, puede sentarse y relajarse mientras observa cómo se hace cargo el pipeline automatizado.
  4. Deje que la automatización se haga cargo: en función de la configuración de su pipeline, Terraform o Ansible pueden iniciar el flujo de trabajo para aprovisionar el nuevo entorno bajo demanda, validar los cambios en la infraestructura y configurar el nuevo entorno. 
  5. Reciba una notificación: una vez que se complete el proceso, el usuario recibirá una notificación automática que indica que su entorno está listo para usar. 

Esta versión admite lo siguiente:

  • Automatización basada en Terraform de entornos KVM y z/VM en IBM Z and LinuxONE
  • Automatización basada en Terraform de entornos virtuales de desarrollo y pruebas z/OS en IBM Z and LinuxONE

Impulse la innovación con Terraform

IBM Terraform for Z and LinuxONE es más que una simple herramienta: es un habilitador estratégico para la TI empresarial. Al abordar la brecha de habilidades, alinearse con los estándares del sector y simplificar la gestión de la infraestructura, ayuda a las organizaciones a liberar todo el potencial de su infraestructura.

