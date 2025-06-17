IBM® Terraform for Z and LinuxONE: simplifique la gestión de la infraestructura a escala

17 de junio de 2025
Terraform for Z empodera a los equipos al aprovechar la infraestructura como código a través de su enfoque coherente y escalable. Esta versión les permite moverse más rápido y adaptarse al cambio al adoptar la automatización y reducir la dependencia de habilidades especializadas.
Con el recién lanzado Terraform for Z, los equipos pueden pasar de los procesos manuales y lentos a iniciativas de alto valor que aborden las necesidades empresariales dinámicas.
IBM Terraform for Z facilita más que nunca la gestión y automatización de la infraestructura de IBM Z con un enfoque programático y escalable, utilizando tecnologías estándar de sectores.
¿Cómo transforma la TI empresarial?
IBM Terraform for Z permite a las organizaciones gestionar su infraestructura mediante código, sustituyendo los procesos manuales tradicionales por flujos de trabajo automatizados y repetibles. Este enfoque declarativo no solo reduce los errores humanos, sino que también acelera el aprovisionamiento y el escalado de recursos en todos los entornos.
Con la integración de herramientas y pipelines modernos, los equipos de mainframe pueden alinearse mejor con las prácticas de DevOps para crear un ciclo de gestión de infraestructura prescriptivo, lo que permite implementaciones controladas y repetibles. Al codificar las buenas prácticas de infraestructura, los equipos pueden colaborar con el control de versiones, la auditoría y el acceso basado en roles, garantizar la estandarización con la reutilización de configuraciones, la política como código y la aplicación automática de políticas, y escalar con autoservicio y corregir la desviación de configuración.
Un beneficio clave de esto es la reducción de las habilidades especializadas necesarias para implementar y gestionar la infraestructura, lo que permite a los equipos avanzar más rápido y centrarse en la innovación, reduciendo el tiempo de obtención de valor y aumentando la agilidad empresarial, sin ningún riesgo para la seguridad.
La estandarización es clave para una gestión eficiente de la infraestructura. IBM Terraform for Z promueve la estandarización mediante el uso de un enfoque coherente basado en código para definir y gestionar la infraestructura. Tanto si se implementa en las instalaciones como en la nube, las organizaciones pueden utilizar los mismos flujos de trabajo de Terraform, lo que reduce el riesgo de desviación de la configuración y mejora la fiabilidad general del sistema.
IBM Terraform for Z permite a las empresas acelerar la transformación digital y adaptarse rápidamente a un panorama tecnológico cambiante. Las organizaciones pueden modernizar la gestión de su infraestructura sin sacrificar la fiabilidad y la seguridad de sus sistemas centrales. Admite operaciones escalables, seguras y automatizadas, ayudando a las organizaciones a innovar mientras mantienen el control y continúan beneficiándose de sus inversiones en tecnología existente.
Cuando se utilizan juntos, Terraform y Ansible proporcionan una solución completa para la gestión de la infraestructura y la configuración. Terraform se utiliza para aprovisionar y gestionar la infraestructura en todas las plataformas, incluidos los servidores virtuales de IBM Z and LinuxONE y los recursos de plataforma asociados, mientras que Ansible coordina y automatiza la configuración de las aplicaciones y las operaciones del segundo día sobre esa infraestructura básica. Esta combinación ofrece una gestión completa del ciclo de vida de la infraestructura y crea un entorno de automatización coherente, fiable y escalable, al mismo tiempo que reduce la complejidad y el riesgo.
Veamos un escenario de ejemplo:
Caso de uso: aprovisionamiento y configuración de entornos z/OS bajo demanda.
Escenario: imagine que está desarrollando una nueva función para una aplicación z/OS central y, para probar sus mejoras, necesita crear rápidamente un nuevo entorno bajo demanda para z/OS. En lugar de tener que pasar por un proceso manual, siga un enfoque optimizado y automatizado utilizando la infraestructura como código.
Cómo funciona:
Esta versión admite lo siguiente:
IBM Terraform for Z and LinuxONE es más que una simple herramienta: es un habilitador estratégico para la TI empresarial. Al abordar la brecha de habilidades, alinearse con los estándares del sector y simplificar la gestión de la infraestructura, ayuda a las organizaciones a liberar todo el potencial de su infraestructura.
Más información sobre Terraform