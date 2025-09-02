IBM® Technology Expert Labs se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace

Dadas las crecientes regulaciones (Ley de IA de la UE) introducidas por la Unión Europea y el Regulador de Privacidad de Australia (Oficina del Comisionado Australiano de Información (OAIC)), que están publicando nuevas directrices sobre privacidad e IA, analistas como Forrester sugieren la importancia de aprovechar un integrador de servicios profesionales y sistemas para ayudar a las organizaciones a lograr una implementación exitosa. "Los servicios técnicos de IA incluyen la entrega de soluciones de IA repetibles y escalables, que abarcan la infraestructura de IA y datos, el gobierno, la formación y la innovación para una organización. El objetivo es crear un sistema unificado que no solo respalde las necesidades actuales, sino que también sea lo suficientemente escalable y flexible como para adaptarse a la evolución de las demandas futuras".

La mayoría de las empresas de Fortune 1000 todavía luchan hoy con obstáculos que pueden incluir preocupaciones relacionadas con los datos y la privacidad, la seguridad, las brechas en las habilidades, la alucinación de IA generativa, la integración con sistemas heredados y las implementaciones de cloud híbrido. Esto podría impedir su rápida adopción de la IA generativa y las tecnologías en la nube para ayudar a acelerar su competitividad o mejorar la productividad de su negocio.

Un artículo de Bytefeed de enero destaca una encuesta de liderazgo ejecutivo de IA y datos de 2025 entre las empresas Fortune 1000: los encuestados verificaron que solo el 5 % de ellas en 2024 había implementado tecnología de IA a escala, y que la proyección para la última parte de 2025 sería del 25 % al 47 % para aquellos que tienen la intención de acelerar hacia la “producción en etapa inicial”.

A IBM Technology Expert Labs le gustaría ayudar a la clientela a acelerar esto aún más hasta la producción y en múltiples sitios en diferentes mercados globales a medida que algunas organizaciones cruzan fronteras.