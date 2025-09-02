IBM® Technology Expert Labs se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace

2 de septiembre de 2025
IBM Technology Expert Labs Services lanza ahora ofertas de servicios profesionales más avanzadas y se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace.
Hemos ampliado aún más la posibilidad de adquirir los servicios profesionales de IBM® Technology Expert Labs, pasando de la categoría "Asesoramiento" a la categoría "Implementación" ("manos en el teclado") con un alcance fijo y un precio fijo en AWS Marketplace. Estos servicios se centran en la creación, configuración, migración, ajuste de rendimiento y escalado de los entornos de soluciones de tecnología de IBM.
Las ofertas de IBM Technology Expert Labs se pueden entregar de forma remota a 6 mercados adicionales (Australia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido) además de los 3 países originales (Canadá, Estados Unidos y Brasil) anunciados el 7 de febrero de 2025.
Dadas las crecientes regulaciones (Ley de IA de la UE) introducidas por la Unión Europea y el Regulador de Privacidad de Australia (Oficina del Comisionado Australiano de Información (OAIC)), que están publicando nuevas directrices sobre privacidad e IA, analistas como Forrester sugieren la importancia de aprovechar un integrador de servicios profesionales y sistemas para ayudar a las organizaciones a lograr una implementación exitosa. "Los servicios técnicos de IA incluyen la entrega de soluciones de IA repetibles y escalables, que abarcan la infraestructura de IA y datos, el gobierno, la formación y la innovación para una organización. El objetivo es crear un sistema unificado que no solo respalde las necesidades actuales, sino que también sea lo suficientemente escalable y flexible como para adaptarse a la evolución de las demandas futuras".
La mayoría de las empresas de Fortune 1000 todavía luchan hoy con obstáculos que pueden incluir preocupaciones relacionadas con los datos y la privacidad, la seguridad, las brechas en las habilidades, la alucinación de IA generativa, la integración con sistemas heredados y las implementaciones de cloud híbrido. Esto podría impedir su rápida adopción de la IA generativa y las tecnologías en la nube para ayudar a acelerar su competitividad o mejorar la productividad de su negocio.
Un artículo de Bytefeed de enero destaca una encuesta de liderazgo ejecutivo de IA y datos de 2025 entre las empresas Fortune 1000: los encuestados verificaron que solo el 5 % de ellas en 2024 había implementado tecnología de IA a escala, y que la proyección para la última parte de 2025 sería del 25 % al 47 % para aquellos que tienen la intención de acelerar hacia la “producción en etapa inicial”.
A IBM Technology Expert Labs le gustaría ayudar a la clientela a acelerar esto aún más hasta la producción y en múltiples sitios en diferentes mercados globales a medida que algunas organizaciones cruzan fronteras.
Con el fin de llegar a clientes en diversos mercados de Asia Pacífico y Europa para ayudar a acelerar la implementación y el valor, nos estamos expandiendo a 6 mercados globales adicionales.
IBM Technology Expert Labs ha participado en más de 47 000 proyectos con clientes de todo el mundo para hacer realidad la implementación de nuestros productos. Nuestros consultores tienen una gran profundidad técnica con respecto a las habilidades orientadas al producto específicamente alineadas con nuestras soluciones de software y SaaS de IBM Tecnología. Nuestros expertos en la materia ayudan a nuestros clientes a diseñar, implementar y escalar pilotos a producción.
Ahora, con nuestro conjunto de ofertas de servicios profesionales "Implementación", los consultores de IBM Technology Expert Labs pueden proporcionar no solo planificación, evaluaciones de estado y talleres de diseño de arquitectura en colaboración con los equipos de las organizaciones, sino también ayudar a realizar migraciones, implementar arquitecturas, construir entornos, afinar el rendimiento, configurar y personalizar las características de seguridad y escalar entornos en la nube pública o el cloud híbrido. Estas actividades de alcance, denominadas "manos en el teclado", ayudan a acelerar la adopción de la tecnología IBM por parte de los clientes y les permiten reconocer el ROI más rápido.
Los clientes pueden estar seguros de que nuestros expertos en la materia aprovecharán nuestras buenas prácticas y activos reutilizables para implementar con confianza con menos prueba y error gracias a nuestra experiencia e historial ayudando a organizaciones globales en múltiples sectores verticales.
AWS e IBM han continuado una valiosa asociación bidireccional con IBM ganando premios como partner consultor del año de AWS, así como partner de diseño del año y partner de colaboración del año. IBM es un partner de nivel Premier de AWS con 31 competencias de AWS y 23 validaciones de servicio. Con la potente combinación del portfolio de tecnologías de IBM, AWS y Red Hat disponible en 98 países y la acreditación de servicios profesionales, podemos responder conjuntamente a los requisitos de los clientes globales para acelerar sus objetivos empresariales mediante la prestación de servicios profesionales de implementación.
"La expansión de los servicios de implementación de IBM Technology Expert Labs en mercados clave de Europa y Asia Pacífico representa un hito significativo en nuestra alianza estratégica", dijo Hemant Mohan, director global de asociaciones estratégicas de AWS. "A medida que las organizaciones aceleran globalmente sus viajes de transformación de la IA y la nube, tener acceso a la profunda experiencia técnica de IBM a través de AWS Marketplace ayudará a las empresas a navegar por los complejos requisitos normativos mientras implementan soluciones escalables. Esta expansión demuestra nuestro compromiso compartido de proporcionar a las empresas las herramientas y la experiencia que necesitan para innovar con confianza".
IBM es uno de los mayores socios de AWS tanto en tecnología como en consultoría, y estamos encantados de ampliar el alcance de estos nuevos servicios a los mercados de Asia Pacífico y Europa, donde esperamos hacer crecer nuestra asociación diseñando y desarrollando soluciones integrales.
Capacite a los equipos técnicos de su organización trabajando junto con los consultores de IBM Technology Expert Labs para ejecutar y entregar con excelencia aprovechando nuestra profunda experiencia orientada al producto. Póngase en contacto con nosotros a través de AWS Marketplace hoy mismo.
Visite AWS para obtener más información sobre la asociación entre AWS e IBM