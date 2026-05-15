IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: aceleración de la incorporación de partners a escala empresarial

IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 agiliza la incorporación de partners y la gestión del ciclo de vida con automatización del flujo de trabajo, autoservicio y operaciones integradas en todo el ecosistema de Sterling.
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 aporta estructura y automatización a la incorporación de partners convirtiéndola en un proceso escalable y basado en flujos de trabajo.
PEM actúa como una capa centralizada de orquestación entre su organización y sus partners comerciales, con integración directa en Sterling B2B Integrator y File Gateway.
Hoy en día, las empresas intercambian datos con cientos o miles de partners comerciales. Sin embargo, la incorporación sigue siendo lenta, manual y fragmentada.
Puede llevar semanas incorporar a un solo partner, puede haber una gran dependencia de TI para la configuración y la validación, y una visibilidad limitada del estado de la incorporación y de la preparación de los partners. El resultado son retrasos en las transacciones, una mayor realización de ingresos y una carga operativa en los equipos de TI.
Con PEM 6.3, los equipos pueden transformar la incorporación de partners, pasando de un proceso lento, manual y dependiente del departamento de TI a un modelo de autoservicio basado en flujos de trabajo que estandariza las aprobaciones, recopila los datos de los partners y configura los entornos directamente en Sterling B2Bi y File Gateway.
PEM 6.3 aborda la fragmentación del proceso de incorporación proporcionando a los equipos visibilidad en tiempo real, gobierno, auditabilidad y controles basados en roles a lo largo de todo el ciclo de vida del partner, lo que contribuye a reducir la carga operativa al tiempo que acelera la preparación de los partners, las transacciones y el tiempo hasta la generación de ingresos.
Con PEM 6.3, la incorporación ya no tiene por qué depender de una coordinación puntual, de desarrollos a medida ni de pasos que se repiten manualmente. Los equipos pueden diseñar flujos de trabajo estructurados para la incorporación que sirvan de guía en el proceso de recopilación, revisión, aprobación y habilitación de los datos de los partners. Estos flujos de trabajo también pueden adaptarse a diferentes tipos de partners, protocolos de intercambio y requisitos de cumplimiento, ofreciendo a las empresas una forma más coherente de escalar la incorporación sin que cada configuración de partners parezca un proyecto nuevo.
La versión 6.3 de PEM también transfiere una mayor parte del proceso de incorporación al partner. En lugar de depender de largos hilos de correo electrónico o de repetidos seguimientos por parte del departamento de TI, los partners pueden enviar los datos necesarios, las credenciales y los parámetros de configuración directamente a través de flujos de trabajo guiados. Esto reduce las idas y venidas que a menudo ralentizan la incorporación, al tiempo que ofrece a los partners un camino más claro para completar su parte del proceso. Para los equipos internos, esto significa dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a preparar a los partners para el negocio.
Una de las principales ventajas de PEM 6.3 es que la incorporación está conectada más directamente a los entornos Sterling existentes, incluidos B2Bi y File Gateway. Una vez recopilada y aprobada la información de los socios, los equipos pueden reducir el trabajo de configuración redundante y avanzar más rápidamente en la habilitación de los partners para el intercambio de archivos. Esto contribuye a acortar el tiempo que transcurre entre la incorporación y la disponibilidad operativa, especialmente en el caso de las organizaciones que gestionan un gran volumen de configuraciones de partners comerciales.
PEM 6.3 ofrece a los equipos una visión más clara de la posición de cada partner en el proceso de incorporación. En lugar de depender de actualizaciones fragmentadas o comprobaciones manuales del estado, los equipos pueden realizar un seguimiento del progreso, monitorizar el grado de preparación y mantener registros de auditoría a lo largo de todo el ciclo de vida de la colaboración. Los flujos de trabajo de aprobación incorporados y los controles de acceso basados en funciones también ayudan a las organizaciones a aplicar el gobierno de forma coherente, lo que es especialmente importante en entornos B2B regulados o de gran volumen.
Las organizaciones que utilizan las soluciones IBM Sterling Data Exchange obtienen resultados cuantificables:
Estas mejoras ayudan a las empresas a escalar los ecosistemas de partners sin aumentar la sobrecarga operativa.
El PEM 6.3 también está diseñado para la forma en que las empresas modernizan su infraestructura B2B. Admite la implementación basada en contenedores en Kubernetes y Red Hat OpenShift, se conecta con los sistemas empresariales a través de API y se alinea con las inversiones existentes en Sterling. Eso significa que las organizaciones pueden modernizar la incorporación de partners sin tratarla como un esfuerzo de transformación separado. Pueden basarse en la infraestructura B2B que ya utilizan y, al mismo tiempo, hacer que la incorporación sea más automatizada, gobernada y fácil de escalar.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 está disponible como parte del portfolio de IBM Sterling Data Exchange y se puede implementar junto con los entornos Sterling existentes. IBM Sterling Partner Engagement Manager ayuda a las empresas a transformar la incorporación de partners de un proceso manual a una operación escalable y basada en flujos de trabajo en todo su ecosistema B2B.