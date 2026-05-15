IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: aceleración de la incorporación de partners a escala empresarial

Hoy en día, las empresas intercambian datos con cientos o miles de partners comerciales. Sin embargo, la incorporación sigue siendo lenta, manual y fragmentada.

Puede llevar semanas incorporar a un solo partner, puede haber una gran dependencia de TI para la configuración y la validación, y una visibilidad limitada del estado de la incorporación y de la preparación de los partners. El resultado son retrasos en las transacciones, una mayor realización de ingresos y una carga operativa en los equipos de TI.

Con PEM 6.3, los equipos pueden transformar la incorporación de partners, pasando de un proceso lento, manual y dependiente del departamento de TI a un modelo de autoservicio basado en flujos de trabajo que estandariza las aprobaciones, recopila los datos de los partners y configura los entornos directamente en Sterling B2Bi y File Gateway.

PEM 6.3 aborda la fragmentación del proceso de incorporación proporcionando a los equipos visibilidad en tiempo real, gobierno, auditabilidad y controles basados en roles a lo largo de todo el ciclo de vida del partner, lo que contribuye a reducir la carga operativa al tiempo que acelera la preparación de los partners, las transacciones y el tiempo hasta la generación de ingresos.