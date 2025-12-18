IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: Una experiencia moderna para la próxima generación de intercambio de archivos B2B

Las operaciones modernas de transferencia de archivos son fundamentales para todas las empresas digitales. Con las crecientes exigencias de seguridad, los complejos ecosistemas de socios y los crecientes volúmenes de datos, las organizaciones necesitan una plataforma de integración B2B que simplifique la administración, mejore la visibilidad y escale con confianza.

La última versión presenta la interfaz de usuario administrativa de próxima generación de Sterling File Gateway, un rediseño completo creado con Carbon Design Language de IBM. La nueva interfaz ofrece un aspecto limpio y moderno que hace hincapié en la facilidad de uso y la eficacia.

Las principales mejoras incluyen:

Navegación y flujos de trabajo simplificados : pantallas y clics reducidos para tareas comunes.

: pantallas y clics reducidos para tareas comunes. Administración integrada : no es necesario cambiar al panel de control de B2B Integrator para las tareas principales de Sterling File Gateway.

: no es necesario cambiar al panel de control de B2B Integrator para las tareas principales de Sterling File Gateway. Finalización de tareas más rápida: a través de un diseño más intuitivo y orientación contextual.

El resultado es una experiencia coherente y productiva que permite a los administradores centrarse en las operaciones en lugar de en la navegación.