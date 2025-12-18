IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: Una experiencia moderna para la próxima generación de intercambio de archivos B2B

Ahora, incorporar socios es más sencillo y rápido gracias al nuevo asistente de incorporación, diseñado para guiar a los usuarios a lo largo de todo el proceso de configuración.
El asistente ayuda a los administradores a crear todos los activos necesarios, usuarios, socios, endpoints, canales de enrutamiento y plantillas, en una secuencia guiada e intuitiva. Los usuarios también pueden guardar y reanudar las sesiones de incorporación sin perder progreso.
También se ha añadido el acceso compartido al buzón, lo que permite a varios usuarios gestionar un endpoint común para una mejor colaboración entre los equipos.