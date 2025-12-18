Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: Una experiencia moderna para la próxima generación de intercambio de archivos B2B

La última versión presenta la interfaz de usuario administrativa de próxima generación de Sterling File Gateway, un rediseño completo creado con Carbon Design Language de IBM.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
Con el lanzamiento de IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0, IBM introduce una experiencia de usuario de próxima generación, una pila tecnológica modernizada y una seguridad mejorada, diseñada para permitir que las Organizaciones avancen más rápido, operen de forma más segura y escalen con confianza.

Una experiencia administrativa de próxima generación

Las operaciones modernas de transferencia de archivos son fundamentales para todas las empresas digitales. Con las crecientes exigencias de seguridad, los complejos ecosistemas de socios y los crecientes volúmenes de datos, las organizaciones necesitan una plataforma de integración B2B que simplifique la administración, mejore la visibilidad y escale con confianza.

Las principales mejoras incluyen:

Las principales mejoras incluyen:

  • Navegación y flujos de trabajo simplificados: pantallas y clics reducidos para tareas comunes.
  • Administración integrada: no es necesario cambiar al panel de control de B2B Integrator para las tareas principales de Sterling File Gateway.
  • Finalización de tareas más rápida: a través de un diseño más intuitivo y orientación contextual.

El resultado es una experiencia coherente y productiva que permite a los administradores centrarse en las operaciones en lugar de en la navegación.

Estructuras de organización flexibles y acceso basado en roles

Sterling File Gateway 6.2.2.0 introduce una jerarquía organizativa y un marco de acceso basado en roles, que ofrece un control más preciso sobre cómo se gestionan los datos, los usuarios y los permisos en todas las unidades de negocio.

Con esta capacidad, las empresas pueden:

  • Definir su estructura organizativa en una jerarquía flexible de varios niveles.
  • Asignar roles administrativos y acceso a datos a departamentos o unidades de negocio específicas.
  • Imponer la separación de funciones y la visibilidad de los datos para reforzar el gobierno.
  • Generar informes por unidad organizativa o en toda la empresa para obtener conocimientos consolidados.
  • Este marco garantiza que cada usuario tenga el nivel de acceso adecuado, ni más ni menos, lo que mejora tanto la seguridad como el control operativo.

Incorporación simplificada de socios  

Ahora, incorporar socios es más sencillo y rápido gracias al nuevo asistente de incorporación, diseñado para guiar a los usuarios a lo largo de todo el proceso de configuración.

El asistente ayuda a los administradores a crear todos los activos necesarios, usuarios, socios, endpoints, canales de enrutamiento y plantillas, en una secuencia guiada e intuitiva. Los usuarios también pueden guardar y reanudar las sesiones de incorporación sin perder progreso.

También se ha añadido el acceso compartido al buzón, lo que permite a varios usuarios gestionar un endpoint común para una mejor colaboración entre los equipos.

Mayor visibilidad operativa

La información operativa da un gran paso adelante con el nuevo panel de control de Sterling File Gateway y las vistas de File Activity. Proporcionan una visibilidad clara y que se puede ejecutar en las transferencias de archivos y el rendimiento del sistema.

Los aspectos más destacados incluyen:

  • Métricas de un vistazo para archivos recibidos, rutas correctas y rutas fallidas.
  • Filtros rápidos por intervalo de tiempo (última hora, día o semana).
  • Información detallada de los eventos de transferencia, incluidas las fases de llegada, ruta y entrega.
  • Historial de reproducción y reenvío para una trazabilidad completa.
  • Esta vista operativa rediseñada permite una resolución de problemas más rápida y una toma de decisiones más segura en todos los flujos de trabajo de transferencia de archivos.

Un avance significativo para el intercambio de archivos empresariales

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 representa un avance significativo en usabilidad, gobierno y seguridad para el intercambio de archivos empresariales. Con su moderna IU, sólidos controles de acceso, conocimiento operativo y facilidad de uso, esta versión permite a las organizaciones gestionar los flujos de archivos B2B con mayor confianza y eficiencia.

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange