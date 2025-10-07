IBM®  Spyre Accelerator y el procesador Telum II: capturar el valor de la IA a nivel empresarial de confianza

IBM Spyre Accelerator, disponible de forma general para IBM z17 el 28 de octubre de 2025, está destinado a revolucionar la forma en que las organizaciones aplican la IA en sus empresas. Este potente acelerador de IA está diseñado para llevar la IA generativa al IBM z17, lo que permite a las empresas ampliar las capacidades de IA de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) dentro del entorno de confianza de IBM Z.

Con Spyre Accelerator, los clientes tendrán la capacidad de utilizar LLM con sus operaciones internas, integrando funciones en una interfaz de lenguaje natural como watsonx Assistant for Z. A medida que los clientes evalúan y construyen con vistas al futuro, la IA agéntica se convertirá en una herramienta fundamental para la eficiencia y la modernización de los flujos de procesos en todo el centro de datos. Del mismo modo, en el ámbito empresarial, Spyre Accelerators está diseñado para contribuir al desarrollo futuro de técnicas de IA de mayor precisión, lo que permite crear activos generativos, recopilar e interpretar datos de proveedores o clientes para realizar actividades de divulgación, ofertas cruzadas o incluso evaluaciones de riesgos en tiempo real.

Los beneficios de combinar técnicas de IA predictiva y generativa para crear un portfolio a nivel empresarial en todo el espectro de modelos de IA, codificadores, decodificadores y codificadores-decodificadores.

Un cliente fue muy claro sobre la intersección de los entornos centrales de confianza con los objetivos a nivel empresarial. "On-prem con Spyre Accelerator para IBM Z es importante para nosotros porque este trabajo estará relacionado con el código de producción", afirmó el responsable de Infraestructura de un gran banco europeo."No queremos que las cargas de trabajo de producción se nos escapen de las manos, por lo que es nuestra opción favorita".

Las herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a los clientes a predecir rápidamente las próximas acciones necesarias para respaldar un día de transacciones ajetreado o incorporar agentes recomendados y API para obtener un resultado optimizado de una aplicación, acelerando el tiempo de obtención de valor para la empresa. Según un estudio del Institute for Business Value y Oxford Economics de 2024, el 61 % de los ejecutivos considera que la IA generativa es crucial para los esfuerzos de modernización de aplicaciones en mainframes.

Como parte de las entregas continuas, productos de software clave como IBM® watsonx Assistant for Z, kit de herramientas de IA para IBM Z e IBM® LinuxONE y machine learning para IBM z/OS utilizarán Spyre para una implementación completa on-prem. Para lograr la compatibilidad con LLM on-prem, cada Spyre contiene 32 núcleos de procesamiento optimizados para IA para admitir modelos de lenguaje de gran tamaño directamente en el mainframe, lo que permite a las empresas ejecutar casos de uso de IA generativa en las instalaciones. Esta infraestructura está diseñada para ser escalable como adaptadores conectados a PCIe, gestionables como parte de los entornos que ya manejan datos centrales. Esto marca un hito importante, ya que permite a las empresas aprovechar la IA a escala mientras mantienen los datos en IBM Z.

