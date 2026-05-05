IBM Sovereign Core crea entornos soberanos preparados para la IA con control verificable

IBM Sovereign Core está diseñado para organizaciones que necesitan gestionar la IA y otras cargas de trabajo con mayor control, flexibilidad y evidencia.
El auge de la IA está intensificando la presión para abordar la soberanía digital, al tiempo que está remodelando lo que las organizaciones exigen de ella.
Durante años, las conversaciones sobre soberanía se centraron en dónde residen los datos. Aunque la residencia de los datos sigue siendo de una importancia crítica, la soberanía se ha ampliado a un conjunto más amplio de preocupaciones: quién opera la plataforma, quién controla el acceso, qué dependencias tecnológicas existen... Esto se ha visto agravado por consideraciones de IA: qué modelos se utilizan, dónde se ejecutan los modelos, cómo se rige la inferencia y cómo se puede demostrar el cumplimiento de forma continua.
IBM Sovereign Core ya está disponible para ayudar a abordar estas preocupaciones. IBM Sovereign Core permite a las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios implementar y operar entornos soberanos preparados para la IA con control total del cliente sobre los datos, las operaciones y el gobierno.
Las ocho capacidades y características clave de IBM Sovereign Core incluyen:
IBM Sovereign Core combina los servicios de plataforma, el plano de control y las capacidades de seguridad en un único modelo de implementación. La plataforma está diseñada para funcionar en la infraestructura proporcionada por el cliente en las capas de computación, almacenamiento y red.
El plano de control operado por el cliente se implementa dentro de los límites soberanos para gestionar las operaciones de aprovisionamiento, configuración y ciclo de vida en los servicios de plataforma y los entornos de inquilinos. Los servicios básicos de gestión de identidades, control de acceso y gestión de claves de cifrado también se ejecutan dentro del entorno, al igual que los registros y los informes de auditoría, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el control operativo sobre el entorno.
La arquitectura abierta y modular de IBM Sovereign Core permite a los clientes ampliar los entornos soberanos manteniendo el control sobre los datos, las operaciones y la tecnología dentro de los límites soberanos.
IBM Sovereign Core está construido sobre una base de código abierto, lo que proporciona a los clientes una mayor visibilidad, seguridad y control de la tecnología clave. La Declaración de Dirección publicada por IBM describe un compromiso con los componentes fundamentales de software de código abierto, reforzando el compromiso de IBM con la apertura, la transparencia y la elección del cliente.
La soberanía debe ser más que una declaración política. Para las organizaciones reguladas, debe ser observable, exigible y demostrable.
IBM Sovereign Core apoya los objetivos de cumplimiento mediante una monitorización integrada continua y la generación automatizada de pruebas entre cargas de trabajo y operaciones del sistema. Los controles de cumplimiento se aplican en tiempo de ejecución, y las pruebas se generan y conservan dentro de los límites territoriales.
Más de 160 marcos regulatorios preinstalados y plantillas de políticas ayudan a los equipos a evaluar rápidamente los entornos en función de los requisitos de cumplimiento. La evidencia lista para auditoría está disponible bajo demanda, lo que proporciona a los equipos visión sobre la postura de cumplimiento en entornos de control y de inquilinos.
Esta evidencia continua de cumplimiento reduce la dependencia de la validación manual y los procesos de auditoría estática, ayudando a las organizaciones a mantener una alineación consistente del cumplimiento a medida que los entornos escalan.
La IA ha convertido la soberanía en un requisito en tiempo de ejecución.
Los sistemas modernos de IA dependen de datos sensibles, modelos, conductos de inferencia, agentes y rastros operativos. Las organizaciones necesitan gobernar no solo dónde se almacenan los datos, sino también dónde se ejecuta la IA, cómo se accede a los modelos, cómo se registran las decisiones y quién tiene autoridad sobre el entorno.
IBM Sovereign Core permite a las organizaciones implementar y operar modelos de IA (listos para usar o suministrados por el cliente), servicios de inferencia, agentes y cargas de trabajo de aplicaciones dentro del límite soberano. El procesamiento de la IA y la ejecución de modelos pueden dirigirse para que se produzcan localmente, sin acceso de proveedores externos, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el gobierno, la responsabilidad y el control sobre los sistemas de IA que operan con datos sensibles.
La CPU, la GPU, las máquinas virtuales y los entornos de inferencia de IA se pueden aprovisionar utilizando plantillas estandarizadas y perfiles de configuración automatizados. La infraestructura y las cargas de trabajo se implementan como servicios gestionados dentro de las regiones soberanas, lo que ayuda a los equipos a mantener una configuración coherente alineada con los requisitos de soberanía y cumplimiento.
Para las organizaciones que pasan la IA de la experimentación a la producción, esto significa que las cargas de trabajo de IA pueden implementarse en entornos diseñados para la trazabilidad, la generación de pruebas y el control operativo desde el principio.
Las organizaciones deben incorporar software y servicios de IA, plataformas de datos y herramientas operativas que respalden su actividad sin comprometer la soberanía de la empresa.
IBM Sovereign Core incluye un catálogo extensible que las organizaciones pueden seleccionar para sus propios usuarios, con sus propias aplicaciones, o completarlo con software y servicios previamente examinados de IBM, de terceros y de código abierto de un ecosistema de socios de software e infraestructura que incluye: AMD , ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB y Palo Alto Networks.
El catálogo ayuda a las organizaciones a acelerar las cargas de trabajo tradicionales y con IA, manteniendo el control sobre los datos, las operaciones y la tecnología.
IBM Sovereign Core está diseñado para organizaciones que necesitan operar cargas de trabajo sensibles con mayor control, flexibilidad y evidencia.
En todos estos casos de uso, el objetivo es el mismo: ayudar a las organizaciones a innovar con la IA manteniendo una autoridad demostrable sobre los sistemas, los datos, las operaciones y las pruebas que más importan.
IBM Sovereign Core es una fundación de software soberana que ofrece un control operado por los clientes, pruebas de cumplimiento automatizadas, una IA gobernada y un ecosistema ampliable.
En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a implementar y operar entornos preparados para la IA con control, cumplimiento e independencia operativa a escala.