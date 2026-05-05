IBM Sovereign Core crea entornos soberanos preparados para la IA con control verificable

El auge de la IA está intensificando la presión para abordar la soberanía digital, al tiempo que está remodelando lo que las organizaciones exigen de ella.

Durante años, las conversaciones sobre soberanía se centraron en dónde residen los datos. Aunque la residencia de los datos sigue siendo de una importancia crítica, la soberanía se ha ampliado a un conjunto más amplio de preocupaciones: quién opera la plataforma, quién controla el acceso, qué dependencias tecnológicas existen... Esto se ha visto agravado por consideraciones de IA: qué modelos se utilizan, dónde se ejecutan los modelos, cómo se rige la inferencia y cómo se puede demostrar el cumplimiento de forma continua.

IBM Sovereign Core ya está disponible para ayudar a abordar estas preocupaciones. IBM Sovereign Core permite a las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios implementar y operar entornos soberanos preparados para la IA con control total del cliente sobre los datos, las operaciones y el gobierno.