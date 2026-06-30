La próxima evolución de la soberanía digital con IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 se basa en nuestra visión de soberanía digital con innovaciones que refuerzan el cumplimiento normativo, la preparación de la IA y el control del cliente
Cuando IBM lanzó Sovereign Core en THINK 2026, abordamos lo que los clientes nos dicen que más necesitan: control local de datos y operaciones, pruebas continuas de cumplimiento y la capacidad de ejecutar IA donde residen sus datos. Basado en una arquitectura abierta y modular, Sovereign Core proporciona neutralidad de proveedores, portabilidad y multiarrendamiento, lo que reduce las dependencias externas y ayuda a las organizaciones a escalar la IA dentro de sus límites soberanos.
Hoy nos complace anunciar la disponibilidad de la versión 1.1 con nuevas mejoras que refuerzan las capacidades únicas de Sovereign Core para ofrecer una solución integral de soberanía digital.
Sovereign Core ofrece capacidades de cumplimiento líderes en el sector, con evaluación continua del cumplimiento, seguimiento en tiempo real y generación automatizada de pruebas para auditores y reguladores. Con la versión 1.1, casi hemos duplicado el número de marcos de cumplimiento integrados, ampliando la cobertura a 235 marcos.
Esta cobertura ampliada ayuda a las organizaciones a acelerar iniciativas de cumplimiento, reducir el esfuerzo de auditoría y obtener una mejor visibilidad del riesgo con mayor confianza mediante la generación y monitorización continua de evidencias. En lugar de confiar en evaluaciones puntuales, los clientes pueden demostrar su cumplimiento con pruebas continuas y verificables. Al integrar estas capacidades directamente en la plataforma, Sovereign Core transforma el cumplimiento de un proceso manual en una capacidad automatizada y siempre activa.
La soberanía de la IA es una capacidad fundamental de Sovereign Core, entregada a través de modelos gobernados, agentes y servicios de inferencia que operan dentro del límite soberano. Proporciona una base escalable para construir, implementar y operar cargas de trabajo de IA combinando operaciones automatizadas, servicios contenedores y capacidades multicliente, de modo que las organizaciones puedan desarrollar y escalar rápidamente aplicaciones de IA manteniendo el control soberano. Para acelerar aún más la implementación de la IA, la versión 1.1 introduce PostgreSQL como servicio de plataforma base, disponible como vista previa técnica.
Más allá de proporcionar una base de datos de nivel empresarial de confianza, PostgreSQL incluye soporte para la extensión pgvector, lo que permite la búsqueda de similitud vectorial para aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG). Esto permite a las organizaciones recuperar conocimiento empresarial relevante antes de que un modelo de IA genere una respuesta, mejorando la precisión, relevancia y confiabilidad de las experiencias de búsqueda, asistentes y respuestas a preguntas con IA.
A medida que las organizaciones trasladan las cargas de trabajo de IA a la producción, la eficiencia operativa se vuelve cada vez más importante. Sovereign Core 1.1 introduce orientación y capacidades que ayudan a los clientes a reducir los costes de inferencia de IA a través del particionamiento NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).
La tecnología MIG permite dividir de forma segura una única GPU en varias instancias aisladas, lo que permite que varias cargas de trabajo de IA se ejecuten simultáneamente manteniendo la separación de las cargas de trabajo. Este enfoque mejora la utilización de la GPU, reduce los costes de infraestructura y permite una prestación más eficiente de servicios de IA multicliente en entornos soberanos.
Sovereign Core está diseñado para la soberanía operativa controlada por el cliente, lo que le otorga autoridad directa sobre sus entornos. La versión 1.1 amplía la visibilidad operativa con capacidades de medición mejoradas que proporcionan a los administradores de clientes visibilidad a nivel de uso y de inquilino en todo el plano de control de Sovereign Core.
Estas mejoras proporcionan a los administradores perspectivas más profundas del consumo de plataformas y la actividad de los inquilinos, ayudando a las organizaciones a mejorar el gobierno, reforzar la supervisión operativa y optimizar la asignación de recursos entre entornos soberanos.
Los requisitos de soberanía digital no se detienen. Las regulaciones continúan ampliándose. Las expectativas de gobierno de la IA continúan madurando. La resiliencia operativa y la independencia de la cadena de suministro son ahora prioridades a nivel de consejo, y las empresas esperan mayor flexibilidad, portabilidad y libertad de elección en sus entornos de tecnología.
El valor de las mejoras incorporadas en la versión 1.1 de Sovereign Core va más allá de las propias capacidades individuales. En conjunto, refuerzan el compromiso de IBM de ofrecer una plataforma integral de soberanía basada en la apertura, el control operativo y el cumplimiento verificable.
Desde la evidencia continua de cumplimiento y la ampliación de la cobertura regulatoria hasta los servicios de IA regulados y las operaciones controladas por el cliente, Sovereign Core 1.1 ayuda a las organizaciones a escalar la transformación digital y la adopción de la IA, manteniendo el control de sus datos, tecnología, operaciones y flujos de trabajo de IA.
A medida que evolucione el panorama de la soberanía, también lo hará Sovereign Core.