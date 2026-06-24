Simplificación de las operaciones empresariales gracias a la eficiencia de los inquilinos y a una resolución optimizada con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub 5.4 introduce el operador Software Hub Backup and Restore (BR) para simplificar y agilizar los procesos de copia de seguridad y recuperación, reduciendo la complejidad operativa y el esfuerzo manual. Al eliminar la necesidad de múltiples pasos y minimizar la dependencia del acceso directo del administrador, el operador ayuda a mejorar la eficiencia y la coherencia en todos los entornos. Además, en Tech Preview hemos mejorado la flexibilidad de restauración que permite a los equipos validar copias de seguridad en espacios de nombres aislados para proteger los entornos de producción y realizar actividades de recuperación con mayor confianza y reducción de la sobrecarga operativa.

Esta versión ofrece mejoras de rendimiento que reducen el tiempo de instalación, donde los componentes de la plataforma se pueden instalar hasta un 35 % más rápido en comparación con versiones anteriores. Estas optimizaciones también benefician las operaciones de actualización y restauración, ayudando a reducir el tiempo de inactividad.

Las mejoras en la gestión de accesos proporcionan una visibilidad más clara de los cambios en el acceso de los usuarios en toda la plataforma. Las actualizaciones aseguran que las adiciones y eliminaciones de acceso se capturen de forma más consistente y puedan rastrearse más fácilmente entre servicios, ayudando a los equipos de seguridad y cumplimiento a realizar reseñas con mayor confianza. Las mejoras de seguridad refuerzan aún más la plataforma con soporte para la autenticación basada en certificados, lo que mejora la forma en que se protegen las integraciones de correo electrónico.