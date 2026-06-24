Simplificación de las operaciones empresariales gracias a la eficiencia de los inquilinos y a una resolución optimizada con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub Premium 5.4 se basa en el enfoque de la plataforma en la escalabilidad, la claridad operativa y la preparación empresarial.
Esta versión introduce mejoras específicas en la gestión de plataformas, operaciones asistidas por IA y gobierno de recursos, reflejando los comentarios de clientes que ejecutan Software Hub en múltiples equipos y entornos. Las actualizaciones de la versión 5.4 están diseñadas para permitir la adopción de plataformas compartidas, simplificar la administración diaria y reforzar la seguridad y la fiabilidad a medida que aumenta el uso.
IBM Software Hub Premium 5.4 introduce el multiarrendamiento para ayudar a las organizaciones a gestionar varios equipos o unidades de negocio en una única plataforma, manteniendo los datos, los usuarios y las configuraciones claramente separados. Esto permite una incorporación más rápida y un uso más eficiente de servicios e infraestructuras compartidos como watsonx.ai y Datastage, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el gobierno esperados en entornos empresariales.
Con soporte integrado para la gestión a nivel de cuenta, la visibilidad y la atribución de costes, el multiarrendamiento ofrece a los propietarios de plataformas una mejor supervisión y a los equipos la independencia que necesitan para moverse rápidamente. Esto facilita escalar plataformas compartidas de forma responsable sin añadir mayor complejidad operativa.
La versión 5.4 de la IA introduce avances en sus capacidades, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia en todas las capacidades clave. El nuevo agente de resolución de problemas hace que la gestión de los problemas sea más estructurada y transparente, con opciones predefinidas, planes de investigación visibles y ejecución controlada.
Además, el MCP Gateway se introduce como un punto de entrada centralizado que permite al asistente de IA de Software Hub acceder a las herramientas desde varios servidores MCP internos y de terceros, lo que permite una mayor integración y extensibilidad.
La configuración del asistente de IA permite ahora el autoalojamiento del LLM y de los modelos integrados que impulsan el asistente de IA en una implementación totalmente local, lo que garantiza una mayor seguridad y cumplimiento normativo.
Las mejoras en el plano de datos remoto mejoran la gestión de las cargas de trabajo de Spark en los entornos distribuidos. Los límites de recursos definidos ayudan a las organizaciones a evitar el uso excesivo, reducir la contención y mantener un rendimiento predecible, a la vez que siguen apoyando los modelos de implementación híbridos y multinube.
IBM Software Hub 5.4 introduce el operador Software Hub Backup and Restore (BR) para simplificar y agilizar los procesos de copia de seguridad y recuperación, reduciendo la complejidad operativa y el esfuerzo manual. Al eliminar la necesidad de múltiples pasos y minimizar la dependencia del acceso directo del administrador, el operador ayuda a mejorar la eficiencia y la coherencia en todos los entornos. Además, en Tech Preview hemos mejorado la flexibilidad de restauración que permite a los equipos validar copias de seguridad en espacios de nombres aislados para proteger los entornos de producción y realizar actividades de recuperación con mayor confianza y reducción de la sobrecarga operativa.
Esta versión ofrece mejoras de rendimiento que reducen el tiempo de instalación, donde los componentes de la plataforma se pueden instalar hasta un 35 % más rápido en comparación con versiones anteriores. Estas optimizaciones también benefician las operaciones de actualización y restauración, ayudando a reducir el tiempo de inactividad.
Las mejoras en la gestión de accesos proporcionan una visibilidad más clara de los cambios en el acceso de los usuarios en toda la plataforma. Las actualizaciones aseguran que las adiciones y eliminaciones de acceso se capturen de forma más consistente y puedan rastrearse más fácilmente entre servicios, ayudando a los equipos de seguridad y cumplimiento a realizar reseñas con mayor confianza. Las mejoras de seguridad refuerzan aún más la plataforma con soporte para la autenticación basada en certificados, lo que mejora la forma en que se protegen las integraciones de correo electrónico.
IBM Software Hub 5.4 refuerza la capacidad de la plataforma para dar soporte a la adopción a escala empresarial mejorando el rendimiento, simplificando las operaciones y mejorando el gobierno. Juntas, estas actualizaciones ayudan a las organizaciones a ejecutar plataformas compartidas de manera más eficiente, reducir la sobrecarga operativa y ofrecer experiencias más fiables y seguras a medida que las cargas de trabajo de IA y datos continúan expandiéndose.
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