IBM® Safer Payments presenta la generación de características de comportamiento con IA

IBM Safer Payments presenta Feature Generator con IA, que replica la experiencia humana en el ámbito para crear, evaluar y optimizar automáticamente las características de comportamiento.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Con la versión 6.9, IBM Safer Payments presenta Feature Generator, con IA que replica la experiencia humana en el ámbito para crear, evaluar y optimizar automáticamente las características de comportamiento a través de un proceso iterativo y evolutivo que permite modelos de detección del fraude más rápidos, precisos y explicables. 

En la prevención del fraude en los pagos, la calidad de un modelo depende de la calidad de sus características, los perfiles de comportamiento que capturan cómo actúan las entidades a lo largo del tiempo. Los métodos tradicionales de ingeniería de características, como la combinación, la agregación o la transformación de los datos existentes, son útiles pero limitados; no crean las características de perfil de comportamiento en las que se basan los expertos en fraude para detectar patrones de ataque complejos y en evolución. 

La creación de estas características de comportamiento siempre ha sido el paso más lento y dependiente de la experiencia en el desarrollo de modelos.

Automatización con IA que eleva la calidad del modelo 

La automatización de la generación de características aumenta la eficiencia y la escalabilidad en los flujos de trabajo de machine learning, reduciendo el esfuerzo manual y la posibilidad de errores humanos, a la vez que permite el descubrimiento de características novedosas y eficaces que los métodos manuales tradicionales a menudo pasan por alto. 

Esta nueva capacidad va más allá de la automatización de procesos; aplica un algoritmo propietario de IA/ML que replica la experiencia humana en el dominio. El algoritmo genera y evalúa automáticamente características de comportamiento significativas (contadores o perfiles) que influyen directamente en el rendimiento del modelo de detección de fraudes. Al utilizar la IA no solo para el entrenamiento de modelos, sino también para la compleja tarea de creación de características, se mejora significativamente la calidad, la explicabilidad y la precisión predictiva de los modelos. 

La creación tradicional de características es tediosa, lleva mucho tiempo y depende en gran medida de los conocimientos e intuición de los profesionales de los datos. La selección manual de características a menudo carece de estandarización, por lo que diferentes analistas, o incluso el mismo analista a lo largo del tiempo, pueden seleccionar diferentes conjuntos de características, lo que da lugar a modelos y resultados inconsistentes. 

Con la automatización con IA, Safer Payments ofrece un enfoque estandarizado, reproducible e imparcial para la generación de características. El proceso reduce la variabilidad y garantiza resultados fiables, además de permitir a los equipos de fraude producir modelos de alto rendimiento más rápidamente, transformando el desarrollo de modelos de un arte manual en una ciencia inteligente y automatizada. 

Cómo funciona: Feature Generator con IA en 4 sencillos pasos  

La nueva capacidad está convenientemente integrada en “Model Factory” de IBM Safer Payments, el conjunto de herramientas que permite a los usuarios entrenar, probar e implementar rápidamente modelos y reglas de machine learning personalizados para combatir las amenazas emergentes. 

Mediante una interfaz intuitiva, la nueva capacidad permite a los usuarios:

  1. Seleccionar conjuntos de datos: defina los datos para el entrenamiento, la validación y la verificación. 
  2. Definir las dimensiones de perfilado: elija qué atributos de datos se pueden incluir en la generación de nuevas características. 
  3. Establecer los parámetros del algoritmo: seleccione los dos parámetros principales del algoritmo de selección de características, como el número de iteraciones y el número de características candidatas evaluadas en cada iteración.          
  4. Aplicar convenciones de nomenclatura: seleccione la convención de nomenclatura utilizada para definir claramente las características generadas.          

Se utilizan diversas técnicas de análisis de datos para generar una población de características candidatas mediante el análisis del conjunto de datos de entrenamiento. En un proceso evolutivo iterativo, el algoritmo simula, evalúa y puntúa cada candidato para determinar su importancia predictiva y su impacto global en el rendimiento del modelo. En cada iteración, se conservan las características de mayor rendimiento, mientras que los candidatos de menor rendimiento se sustituyen por nuevas variaciones mediante selección, cruce y mutación. Una vez completado el proceso, las características evaluadas se presentan con puntuaciones y estadísticas detalladas que ilustran su relevancia, su capacidad de detección y su contribución a la reducción de falsos positivos.

Por qué es importante: automatización de principio a fin

Al integrar la automatización con IA directamente en el proceso de creación de modelos, IBM Safer Payments permite a los equipos de lucha contra el fraude reaccionar al instante ante nuevos patrones de ataque, lo que mejora la precisión de la detección, reduce los falsos positivos y disminuye el esfuerzo operativo. 

Esta capacidad no solo acelera el desarrollo de modelos, sino que completa la automatización integral de la creación de modelos de fraude, conectando la ingesta de datos, la generación de características y el entrenamiento de modelos en un flujo de trabajo continuo dentro de Model Factory. Los analistas de fraude ahora pueden crear, probar e implementar modelos sofisticados y explicables sin depender de recursos externos de ciencia de datos ni de la intervención de proveedores. 

El resultado es un ecosistema de prevención del fraude más ágil, transparente y autosuficiente que permite a las instituciones responder más rápidamente a las amenazas emergentes, garantizar la confianza regulatoria y mejorar continuamente la calidad de los modelos a escala. 

Ahora disponible para su implementación

AI Assisted Feature Generation se incluye en IBM Safer Payments v6.9, ya disponible para su implementación.  

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation, IBM Software

IBM

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM