IBM® Safer Payments presenta la generación de características de comportamiento con IA

La automatización de la generación de características aumenta la eficiencia y la escalabilidad en los flujos de trabajo de machine learning, reduciendo el esfuerzo manual y la posibilidad de errores humanos, a la vez que permite el descubrimiento de características novedosas y eficaces que los métodos manuales tradicionales a menudo pasan por alto.

Esta nueva capacidad va más allá de la automatización de procesos; aplica un algoritmo propietario de IA/ML que replica la experiencia humana en el dominio. El algoritmo genera y evalúa automáticamente características de comportamiento significativas (contadores o perfiles) que influyen directamente en el rendimiento del modelo de detección de fraudes. Al utilizar la IA no solo para el entrenamiento de modelos, sino también para la compleja tarea de creación de características, se mejora significativamente la calidad, la explicabilidad y la precisión predictiva de los modelos.

La creación tradicional de características es tediosa, lleva mucho tiempo y depende en gran medida de los conocimientos e intuición de los profesionales de los datos. La selección manual de características a menudo carece de estandarización, por lo que diferentes analistas, o incluso el mismo analista a lo largo del tiempo, pueden seleccionar diferentes conjuntos de características, lo que da lugar a modelos y resultados inconsistentes.

Con la automatización con IA, Safer Payments ofrece un enfoque estandarizado, reproducible e imparcial para la generación de características. El proceso reduce la variabilidad y garantiza resultados fiables, además de permitir a los equipos de fraude producir modelos de alto rendimiento más rápidamente, transformando el desarrollo de modelos de un arte manual en una ciencia inteligente y automatizada.