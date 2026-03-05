IBM® Safer Payments presenta sistemas de detección de fraudes basados en IA agéntica

IBM Safer Payments MCP se presenta como una capacidad de vista previa independiente que permite a los clientes y socios conectar la IA agéntica con las implementaciones existentes de Safer Payments. Esto se ofrece sin coste adicional ni cambios de plataforma para las implementaciones existentes de IBM Safer Payments. En esta fase, MCP proporciona una base segura del lado del servidor para los flujos de trabajo basados en agentes, con demostraciones prácticas y funciones adicionales previstas para futuras versiones.

Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, manteniendo al mismo tiempo la precisión, la transparencia y el control requeridos en los entornos de pago regulados. Los agentes de IA compatibles con MCP ya no están limitados a un solo sistema y pueden operar entre fuentes de datos confiables, manteniéndose gobernados y auditables.

Además de consultar IBM Safer Payments para obtener información sobre el fraude en tiempo real, los agentes pueden correlacionar estas perspectivas con señales procedentes de otros sistemas y fuentes de datos autorizados, lo que permite un razonamiento más amplio y contextualizado, sin dejar de cumplir con las normas, ser auditable y basarse en datos fiables sobre el fraude.