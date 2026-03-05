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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Safer Payments presenta sistemas de detección de fraudes basados en IA agéntica

Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, manteniendo al mismo tiempo la precisión, la transparencia y el control requeridos en los entornos de pago regulados.

Publicado el 5 de marzo de 2026

La prevención del fraude en los pagos se ve obligada a funcionar a la velocidad de las máquinas. Los ataques de fraude son cada vez más adaptables y automatizados, mientras que muchos de los sistemas de fraude existentes siguen limitados por reglas estáticas y flujos de trabajo predefinidos. Esta brecha ha creado la necesidad de sistemas de IA agéntica que pueden razonar, planificar y actuar dinámicamente, y que se basan en inteligencia de fraude confiable y en tiempo real.  

Para abordar este desafío, IBM Safer Payments está introduciendo el Model Context Protocol (MCP) Server, que permite la detección del fraude habilitada por IA agéntica. A través de MCP, los agentes de IA pueden consultar de forma segura las API de IBM Safer Payments directamente, basando su razonamiento en inteligencia de fraude en tiempo real a medida que evalúan transacciones, alertas y patrones de amenazas emergentes.  

Acelerar la detección, la investigación y la respuesta con la IA agéntica

IBM Safer Payments MCP se presenta como una capacidad de vista previa independiente que permite a los clientes y socios conectar la IA agéntica con las implementaciones existentes de Safer Payments. Esto se ofrece sin coste adicional ni cambios de plataforma para las implementaciones existentes de IBM Safer Payments. En esta fase, MCP proporciona una base segura del lado del servidor para los flujos de trabajo basados en agentes, con demostraciones prácticas y funciones adicionales previstas para futuras versiones.

Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, manteniendo al mismo tiempo la precisión, la transparencia y el control requeridos en los entornos de pago regulados. Los agentes de IA compatibles con MCP ya no están limitados a un solo sistema y pueden operar entre fuentes de datos confiables, manteniéndose gobernados y auditables.

Además de consultar IBM Safer Payments para obtener información sobre el fraude en tiempo real, los agentes pueden correlacionar estas perspectivas con señales procedentes de otros sistemas y fuentes de datos autorizados, lo que permite un razonamiento más amplio y contextualizado, sin dejar de cumplir con las normas, ser auditable y basarse en datos fiables sobre el fraude.

Cómo funciona: flujos de trabajo agénticos impulsados por MCP

Esta arquitectura permite que los agentes de IA compatibles con MCP se muevan con fluidez entre los datos de fraude sin necesidad de consultas manuales de los analistas, comprimiendo los ciclos de investigación de minutos u horas a segundos.  

El servidor MCP actúa como una interfaz segura entre IBM Safer Payments y los modelos de lenguaje de gran tamaño compatibles con MCP y los agentes de IA compatibles con MCP. A través de MCP, los agentes pueden:

  • Consultar información sobre fraudes en tiempo real: recupere evaluaciones de riesgos de transacciones en directo, alertas y contexto conductual directamente desde IBM Safer Payments.
  • Razonar a través de múltiples señales: combine datos de transacciones, perfiles de comportamiento y patrones históricos para tomar decisiones contextuales.
  • Planificar y ejecutar acciones de forma dinámica: adapte los flujos de trabajo de forma dinámica priorizando alertas, escalando investigaciones o activando acciones defensivas a medida que evolucionan las amenazas.
  • Basarse siempre en datos fiables: asegúrese de que el razonamiento de los agentes se base en información sobre fraudes precisa y fidedigna, en lugar de en suposiciones o entradas obsoletas.

Por qué es importante: tomar las decisiones correctas aún más rápido

Al integrar la inteligencia de IBM Safer Payments de forma nativa en el razonamiento de los agentes, el servidor MCP garantiza que los agentes de IA operen con los mismos datos precisos, oportunos y contextuales en los que confían los analistas humanos, desbloqueando tanto la velocidad como la precisión a escala para:

  • Reducir falsos positivos y clasificar alertas. Los agentes de IA se pueden diseñar para cotejar al instante las alertas con la información sobre fraude real y separar los pagos genuinos de los fraudulentos. Esto reduce los falsos positivos y evita que los analistas desperdicien ciclos en actividades irrelevantes.
  • Investigar el fraude de forma automatizada: los agentes de IA pueden diseñarse para analizar los datos de fraude sin consultar manualmente a los analistas. Llegan a la conclusión correcta con el contexto de apoyo adecuado en cuestión de segundos.
  • Priorizar la corrección de vulnerabilidades: con la información en tiempo real, se pueden diseñar agentes de IA para identificar qué vulnerabilidades se explotan activamente en comparación con los riesgos teóricos. Los equipos de seguridad pueden parchear lo que se está atacando en el momento, alineando recursos a amenazas reales.
  • Reforzar el equipo de analistas, no sustituirlos: los agentes de IA pueden diseñarse para redactar informes, resumir la información y resaltar anomalías, proporcionando a los analistas borradores de calidad para que puedan centrarse en las decisiones de juicio. Esto reduce el agotamiento y permite a los equipos de prevención del fraude escalar de forma eficaz.

Ahora disponible como capacidad de vista previa

Esta presentación preliminar describe MCP y su integración en IBM Safer Payments como capa fundamental de habilitación para la IA agéntica. Las capacidades de previsualización se proporcionan únicamente con fines de evaluación y feedback, y no están disponibles para su uso en entornos de producción. La funcionalidad, la disponibilidad y los plazos pueden cambiar a medida que evoluciona la capacidad.  

Explore las capacidades de IBM Safer Payments

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software