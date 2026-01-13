Los modelos de frontera están diseñados para ser capaces de realizar una amplia gama de tareas. Su gran cantidad de parámetros los hace potentes, pero caros de operar, difíciles de implementar e ineficaces de personalizar.

IBM adopta un enfoque diferente con la familia Granite de modelos de lenguaje pequeños (SLM) diseñados para escalar la IA empresarial de manera eficiente y responsable. En lugar de optimizar para obtener la máxima escala, Granite está diseñado para ser pequeño, eficiente y abierto, lo que hace que la personalización con datos de cualquier dominio sea mucho más fácil y rentable, sin que los modelos estén prediseñados para ningún dominio.

La variedad de la familia Granite permite a las organizaciones seleccionar el modelo adecuado para cada caso de uso y, cuando se personalizan, estos modelos pueden igualar o superar el rendimiento de los modelos de frontera para las tareas empresariales a una fracción del coste.

Los últimos modelos Granite 4.0 amplían aún más esta ventaja. Su arquitectura híbrida ofrece alta eficiencia y escalabilidad, lo que reduce los requisitos de memoria en más de un 70% en escenarios de contexto largo y varias sesiones, manteniendo a la vez la rapidez y la respuesta. Los modelos Granite 4.0 superan a muchos modelos en su clase de peso e incluso a modelos mucho mayores, en tareas críticas para la empresa como el seguimiento de instrucciones, la llamada a herramientas y la generación aumentada por recuperación (RAG).

Granite también está diseñado con los estándares de confianza y transparencia líderes del sector. Es la primera familia de modelos abiertos en lograr la certificación ISO 42001, lo que refuerza el compromiso de IBM con una IA responsable y gobernada. La familia también recibió recientemente la puntuación más alta jamás registrada en el Foundation Model Transparency Index de la Universidad de Stanford, con una puntuación de transparencia del 95 %, mientras que la mayoría de los demás desarrolladores de modelos disminuyeron año tras año.