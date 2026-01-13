Tras años de experimentación con la IA de uso general, muchas empresas están recurriendo a modelos especializados diseñados para ofrecer una mayor precisión y eficacia en ámbitos específicos.
En un informe reciente, Gartner examinó el mercado emergente de modelos de lenguaje de dominio específico (DSLM) e identificó a IBM como "la empresa más destacada" en la habilitación de DSLM a partir del 8 de diciembre de 2025, citando los modelos Granite de IBM y el portfolio de watsonx como principales diferenciadores.
Según el informe, “la combinación de los modelos Granite de nivel empresarial de IBM y las capacidades de su plataforma watsonx aborda los desafíos centrales en la creación y la adopción de DSLM, como la eficiencia de modelos pequeños, la apertura para la flexibilidad de implementación, la disponibilidad de datos de dominio de calidad listos para IA y el gobierno del modelo. Esto sitúa a IBM actualmente a la cabeza de la carrera por el DSLM para ofrecer un DSLM de nivel empresarial".
IBM cree que 2026 marcará un punto de inflexión para la IA empresarial, ya que las organizaciones priorizan cada vez más los modelos creados, personalizados y gobernados para dominios específicos. Los modelos de lenguaje pequeños (SLM), como IBM® Granite, proporcionan una base para este enfoque, lo que permite a las empresas personalizar de manera eficiente la IA para una amplia gama de casos de uso específicos del dominio.
Gartner define los DSLM como "modelos de IA generativa (IA gen) que se han creado u optimizado para las necesidades de sectores, funciones empresariales o clases de problemas específicos". Estos modelos están diseñados para mejorar la precisión y disminuir la dependencia de prompt engineering avanzado para un conjunto más limitado de casos de uso de alto valor.
Gartner observa que "los LLM genéricos y universales, aunque versátiles, no son rentables a gran escala y no satisfacen las necesidades de precisión, fiabilidad y control de las empresas".
A medida que maduran las iniciativas de IA, las empresas dejan de adaptar los procesos empresariales para ajustarse a modelos genéricos. En cambio, están especializando modelos para que se adapten a sus datos, flujos de trabajo y entornos normativos.
Los modelos de frontera están diseñados para ser capaces de realizar una amplia gama de tareas. Su gran cantidad de parámetros los hace potentes, pero caros de operar, difíciles de implementar e ineficaces de personalizar.
IBM adopta un enfoque diferente con la familia Granite de modelos de lenguaje pequeños (SLM) diseñados para escalar la IA empresarial de manera eficiente y responsable. En lugar de optimizar para obtener la máxima escala, Granite está diseñado para ser pequeño, eficiente y abierto, lo que hace que la personalización con datos de cualquier dominio sea mucho más fácil y rentable, sin que los modelos estén prediseñados para ningún dominio.
La variedad de la familia Granite permite a las organizaciones seleccionar el modelo adecuado para cada caso de uso y, cuando se personalizan, estos modelos pueden igualar o superar el rendimiento de los modelos de frontera para las tareas empresariales a una fracción del coste.
Los últimos modelos Granite 4.0 amplían aún más esta ventaja. Su arquitectura híbrida ofrece alta eficiencia y escalabilidad, lo que reduce los requisitos de memoria en más de un 70% en escenarios de contexto largo y varias sesiones, manteniendo a la vez la rapidez y la respuesta. Los modelos Granite 4.0 superan a muchos modelos en su clase de peso e incluso a modelos mucho mayores, en tareas críticas para la empresa como el seguimiento de instrucciones, la llamada a herramientas y la generación aumentada por recuperación (RAG).
Granite también está diseñado con los estándares de confianza y transparencia líderes del sector. Es la primera familia de modelos abiertos en lograr la certificación ISO 42001, lo que refuerza el compromiso de IBM con una IA responsable y gobernada. La familia también recibió recientemente la puntuación más alta jamás registrada en el Foundation Model Transparency Index de la Universidad de Stanford, con una puntuación de transparencia del 95 %, mientras que la mayoría de los demás desarrolladores de modelos disminuyeron año tras año.
Los DSLM aportan valor cuando se basan en datos empresariales, se implementan en flujos de trabajo reales y se rigen a lo largo de todo su ciclo de vida.
Watsonx es el portfolio de IA de IBM que trabaja en cualquier nube, aplicación, modelo, agente o tipo de datos, permitiendo a las organizaciones construir e implementar DSLM utilizando sus inversiones tecnológicas existentes en lugar de reemplazarlas.
Los DSLM son tan buenos como los datos en los que se basan. Con más del 90 % de los datos empresariales sin estructurar, watsonx ayuda a las organizaciones a acceder y preparar esos datos para la IA, permitiéndoles personalizar modelos como Granite para tareas específicas. Esos modelos personalizados pueden ponerse en funcionamiento, impulsando a los agentes que ejecutan el trabajo en toda la empresa. A lo largo de este ciclo de vida, watsonx proporciona el gobierno necesario para mantener los datos, los modelos y los agentes seguros y conformes a medida que escalan.
Juntos, Granite y watsonx proporcionan una base abierta, híbrida, integrada y responsable para la IA de dominios específicos, lo que permite a las empresas personalizar, implementar y gobernar los DSLM a escala.
IBM ha trabajado con miles de organizaciones de todos los sectores a medida que transforman su forma de operar con los datos y la IA. En muchos casos, ese trabajo se ha centrado en especializar modelos para tareas específicas y operacionalizarlos con watsonx.
En un ejemplo, una importante empresa de telecomunicaciones necesitaba analizar cientos de miles de transcripciones de llamadas de servicio de atención al cliente cada día. Inicialmente se basaron en un modelo de frontera masiva, lo que generó altos costes operativos. Al cambiar a un modelo Granite más pequeño y personalizado con los datos patentados de la empresa, la organización pudo reducir significativamente los costes al tiempo que mantenía el rendimiento necesario para el análisis de transcripciones a gran escala.
Del mismo modo, la UFC utiliza pipelines RAG basados en contenido específico del dominio con Granite y watsonx para impulsar su motor de conocimiento, una plataforma que permite a los usuarios hacer preguntas complejas sobre peleas y luchadores a través de una interfaz conversacional unificada.
En cada caso, la combinación de modelos Granite personalizados y watsonx permitió a las organizaciones pasar de capacidades de IA genéricas a sistemas de dominio específicos diseñados para la producción.
De cara al futuro, Gartner afirma que “la próxima fase de la carrera de modelos de IA no dependerá de la capacidad o escala bruta del modelo, sino de la eficacia con la que el proveedor pueda combinar el conocimiento y el razonamiento de un dominio específico, un gobierno sólido y la flexibilidad de implementación en un ecosistema coherente a través de DSLM”.
A medida que avanzamos hacia 2026, la especialización en dominios definirá cada vez más qué iniciativas de IA empresarial tendrán éxito. IBM cree que el éxito no dependerá de modelos independientes, sino de sistemas que permitan la personalización, la implementación flexible en entornos híbridos y el gobierno durante todo el ciclo de vida de la IA.
Modelos pequeños, eficientes y abiertos, combinados con datos de nivel empresarial, orquestación de datos y gobierno, serán cruciales para el éxito de iniciativas de IA en 2026 y más allá.
Más información sobre IBM Granite
Explore el portfolio de watsonx
Gartner. AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement. Roberta Cozza, Samantha Searle. 8 de diciembre de 2025.
GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de conocimientos y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, respecto a esta publicación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.