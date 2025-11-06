IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (#US52995025, mayo de 2025).

El IDC MarketScape destaca los puntos fuertes de IBM en la adquisición de datos e integración, el cálculo de métricas ESG, la elaboración de informes facilitados y la garantía de cumplimiento.

IBM ofrece herramientas de adquisición e integración de datos ESG que consolidan la información de servicios, proveedores externos y sistemas empresariales internos, lo que ayuda a los clientes a automatizar la captura de datos y ofrecer conocimiento a escala.