IBM reconocida como líder en IDC MarketScape:
Evaluación mundial de proveedores de aplicaciones de gestión de informes y cumplimiento ESG, 2025
IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (#US52995025, mayo de 2025).
El IDC MarketScape destaca los puntos fuertes de IBM en la adquisición de datos e integración, el cálculo de métricas ESG, la elaboración de informes facilitados y la garantía de cumplimiento.
IBM ofrece herramientas de adquisición e integración de datos ESG que consolidan la información de servicios, proveedores externos y sistemas empresariales internos, lo que ayuda a los clientes a automatizar la captura de datos y ofrecer conocimiento a escala.
En IBM® Envizi ESG Suite, IBM facilita el cálculo eficiente de una amplia gama de métricas ESG, incluidas las emisiones de carbono, a través de una amplia biblioteca de factores de emisión. Además, Envizi simplifica la divulgación de información ESG al admitir múltiples marcos, lo que permite la colaboración e integra análisis para la elaboración de informes personalizables.
IBM también ha sido reconocida por la empresa independiente de investigación y asesoramiento Verdantix en varios informes. En el Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, IBM se posicionó como líder y en Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, Verdantix destacó las capacidades diferenciadas de IBM en previsión de emisiones, modelado de riesgos de transición y planificación estratégica de descarbonización. Además, se elogió a IBM por su uso innovador de la IA en la previsión, integrando automáticamente presupuestos financieros y otros conjuntos de datos para refinar las previsiones con mayor precisión.
Creemos que estos reconocimientos tanto de IDC MarketScape como de Verdantix subrayan el papel de IBM como socio de confianza para las organizaciones que navegan por las complejidades de los informes y el cumplimiento de ESG, al tiempo que impulsan un progreso medible hacia los objetivos de sostenibilidad.
Más información sobre cómo IBM Envizi ESG Suite puede ayudar a su organización a optimizar la elaboración de informes ESG y acelerar los resultados de sostenibilidad.
Lea el extracto de IDC MarketScape
Acerca de IDC MarketScape: el modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una metodología de puntuación rigurosa basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que las ofertas de productos y servicios, capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de TI y telecomunicaciones pueden compararse significativamente. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.
Acerca de Verdantix: Verdantix es una empresa independiente de investigación y asesoramiento que atiende a una base de clientes global formada por las corporaciones, proveedores de tecnología y servicios e inversores más innovadores del mundo. Nuestros conocimientos y análisis forman la base de los datos más granulares disponibles en los mercados en los que prestamos servicio. Esto nos permite hacer previsiones de gran alcance muy precisas y predicciones generales de las que dependen los líderes empresariales cuando se proponen alcanzar sus objetivos más importantes. verdantix.com