IBM reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant para plataformas de análisis y gobierno de datos

IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant para plataformas de análisis y gobierno de datos.

Creemos que este reconocimiento refleja el continuo enfoque de IBM en ofrecer soluciones innovadoras y completas que permiten a las organizaciones gobernar datos e IA a escala empresarial, a través de entornos híbridos, sectores regulados y ecosistemas de datos cada vez más diversos.

A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los requisitos de gobierno aumentan. Los datos ya no se limitan a sistemas estructurados o equipos centralizados. Abarca contenidos no estructurados, productos de datos y modelos de IA que evolucionan continuamente. El gobierno debe adaptarse a esa realidad.