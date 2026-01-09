IBM reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant para plataformas de análisis y gobierno de datos

Creemos que este reconocimiento refleja el continuo enfoque de IBM en ofrecer soluciones innovadoras y completas que permiten a las organizaciones gobernar datos e IA a escala empresarial, a través de entornos híbridos, sectores regulados y ecosistemas de datos cada vez más diversos.
Creemos que este reconocimiento refleja el continuo enfoque de IBM en ofrecer soluciones innovadoras y completas que permiten a las organizaciones gobernar datos e IA a escala empresarial, a través de entornos híbridos, sectores regulados y ecosistemas de datos cada vez más diversos.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los requisitos de gobierno aumentan. Los datos ya no se limitan a sistemas estructurados o equipos centralizados. Abarca contenidos no estructurados, productos de datos y modelos de IA que evolucionan continuamente. El gobierno debe adaptarse a esa realidad.
La estrategia de gobierno de datos y análisis de IBM se centra en watsonx, la plataforma abierta e integrada de datos e IA de IBM diseñada para entornos híbridos. Dentro del portfolio de watsonx, watsonx.data intelligence proporciona una base unificada para gobernar los activos de datos, mientras que watsonx.governance amplía el gobierno a los modelos y flujos de trabajo de IA.
En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a aplicar un gobierno coherente tanto en datos como en IA, apoyando la confianza, la transparencia y el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida.
Con watsonx.data intelligence, IBM reúne capacidades de gobierno preintegradas (incluyendo catalogación de datos, linaje y gestión de productos de datos) en una experiencia cohesiva.
La capa de metadatos compartidos con watsonx.governance permite a las organizaciones gestionar el gobierno de los datos estructurados y no estructurados, así como de los activos de IA, mediante políticas y controles coherentes. Este enfoque unificado es cada vez más importante a medida que los sistemas de IA pasan de la experimentación a la producción.
IBM está aplicando IA agéntica para ayudar a simplificar y escalar las operaciones de gobierno. Las capacidades de watsonx.data intelligence admiten agentes con IA que ayudan a los usuarios a encontrar, comprender y utilizar datos fiables a través de interacciones en lenguaje natural, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.
Estas experiencias impulsadas por agentes ayudan a los consumidores de datos a trabajar de forma más independiente, al tiempo que reducen la carga operativa de los equipos de gobierno e ingeniería. Gartner destacó la innovación de IBM en este ámbito, incluyendo asistentes agénticos, soporte para la conservación y linaje de datos no estructurados, y detección avanzada de anomalías mediante comprobaciones históricas de estabilidad.
La mayoría de los marcos de gobierno de la IA están diseñados para condiciones ideales. IBM está diseñada para organizaciones que operan bajo constante escrutinio regulatorio, donde el gobierno debe soportar la presión real en datos, análisis e IA.
Con watsonx, los controles de gobierno están integrados, automatizados y son auditables, no son manuales y no se añaden ni se aplican a posteriori. Las políticas, el linaje y la supervisión se integran directamente en la forma en que se crean, gestionan y utilizan los datos y la IA.
Este enfoque ayuda a transformar el cumplimiento normativo de una actividad esporádica en una capacidad operativa continua. El gobierno pasa a formar parte de los flujos de trabajo cotidianos, en lugar de una interrupción provocada por auditorías o incidentes.
Para los clientes, esto se traduce en resultados tangibles. Los equipos dedican menos tiempo a prepararse para las auditorías y más tiempo a aportar valor empresarial. El riesgo se aborda antes, evitando que se convierta en un hallazgo, una escalada o un titular.
IBM sigue invirtiendo en la curación autónoma de productos de datos, el gobierno impulsado por IA y la gestión unificada de datos estructurados y no estructurados. Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases fiables para los datos y la IA hoy y en el futuro.
