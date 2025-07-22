IBM reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

22 de julio de 2025
IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc #US53615325, junio de 2025).
Creemos que este reconocimiento subraya las capacidades integrales, el sólido conjunto de características y la visión estratégica de IBM® OpenPages para ayudar a las organizaciones a navegar por el mundo cada vez más complejo del gobierno, el riesgo y el cumplimiento.
"IBM OpenPages demuestra una capacidad excepcional en la gestión integrada de riesgos, con especial fortaleza en el análisis basado en inteligencia artificial y la automatización del cumplimiento normativo", afirma Phil Harris, director de investigación de GRC Services and Software. "Su visión estratégica y su ejecución los han posicionado como líderes en el espacio empresarial de GRC".
El riguroso marco de evaluación de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva de terceros en la que las organizaciones pueden confiar a la hora de tomar decisiones sobre la tecnología GRC:
Según el informe:
"OpenPages de IBM proporciona una capacidad GRC integral entre organizaciones con todas las características que una organización GRC madura puede utilizar. OpenPages también incluye la integración con watsonx.ai, el marco de IA generativa y machine learning de IBM que la empresa está integrando de forma agresiva en toda la plataforma para ayudar a simplificar las tareas de los usuarios finales, generar conocimientos únicos, aumentar la objetividad y generar resultados prácticos.
La funcionalidad de IA permite a los usuarios generar resultados como resúmenes de riesgos, narrativas de control e informes de evaluación con una mínima entrada manual, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para las tareas rutinarias de documentación. La arquitectura de la plataforma admite la creación rápida de prototipos y la implementación de nuevos casos de uso, con la capacidad de configurar y operacionalizar flujos de trabajo en cuestión de días. Esto es especialmente relevante en entornos regulados, donde la transparencia, la auditabilidad y la trazabilidad de los contenidos generados por IA son críticos".
Las principales organizaciones de servicios financieros, sanidad y otros sectores regulados están aprovechando OpenPages para:
En el dinámico panorama de riesgos actual, tener a un líder como IBM a su lado significa anticiparse a los cambios normativos y optimizar sus procesos de gestión de riesgos. Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape valida el compromiso continuo de IBM con la innovación en este espacio crítico.
Descubra cómo IBM OpenPages puede transformar su enfoque de gobierno, riesgo y cumplimiento. Lea un extracto del informe aquí y vea de primera mano por qué los analistas del sector Continuar reconociendo a IBM como líder en soluciones GRC.