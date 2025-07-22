IBM reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

Según el informe:

"OpenPages de IBM proporciona una capacidad GRC integral entre organizaciones con todas las características que una organización GRC madura puede utilizar. OpenPages también incluye la integración con watsonx.ai, el marco de IA generativa y machine learning de IBM que la empresa está integrando de forma agresiva en toda la plataforma para ayudar a simplificar las tareas de los usuarios finales, generar conocimientos únicos, aumentar la objetividad y generar resultados prácticos.

La funcionalidad de IA permite a los usuarios generar resultados como resúmenes de riesgos, narrativas de control e informes de evaluación con una mínima entrada manual, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para las tareas rutinarias de documentación. La arquitectura de la plataforma admite la creación rápida de prototipos y la implementación de nuevos casos de uso, con la capacidad de configurar y operacionalizar flujos de trabajo en cuestión de días. Esto es especialmente relevante en entornos regulados, donde la transparencia, la auditabilidad y la trazabilidad de los contenidos generados por IA son críticos".