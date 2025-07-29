Las soluciones diseñadas para proteger y simplificar grandes volúmenes de interacciones de misión crítica entre una organización y sus proveedores, clientes y otros socios comerciales optimizan estas interacciones y se integran de manera fluida en todos los sistemas y aplicaciones. Gracias a ello, han alcanzado un alto nivel de reconocimiento por sus capacidades avanzadas de supervisión, su adaptabilidad para satisfacer las necesidades de una organización y su resiliencia.

IBM también se distinguió por su flexibilidad en tiempo de ejecución a través de diferentes interfaces y un mayor grupo de expertos, lo que permite a los clientes aprovechar la solución de manera que se adapte a las necesidades de su empresa. De este modo, pueden trabajar con IBM como partner para superar los retos empresariales, lo que se traduce en numerosas implementaciones duraderas y una alta satisfacción de los clientes. El informe de IDC evaluó a 13 proveedores en 17 categorías, y destacó el liderazgo de IBM en soluciones de integración Middleware B2B.

Este reconocimiento de IDC se produce en un momento en que IBM está comprometida con sus clientes y con el desarrollo de capacidades para satisfacer la demanda del mercado. La visión de IBM para el middleware de integración B2B consiste en mejorar la experiencia de los usuarios mediante la nueva "superautopista de integración" y soluciones impulsadas por IA que mejorarán la posición de seguridad y agilizarán las interacciones críticas para el negocio. En última instancia, esta estrategia empoderará a los usuarios con conocimiento y agilidad, y permitirá una empresa resiliente, escalable y optimizada para el complejo panorama actual de necesidades empresariales en constante cambio, nuevas normas de seguridad y cumplimiento, y un volumen cada vez mayor de socios comerciales y transferencias de archivos.

