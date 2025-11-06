IBM reconocida como líder en IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services

Creemos que IBM se diferencia por su enfoque holístico de la protección de datos, la privacidad y el gobierno. Como socio estratégico de confianza para transformaciones empresariales a gran escala, IBM reúne una profunda experiencia en el dominio, tecnología líder del sector y un enfoque incesante en los resultados empresariales. Desde nuestra estrategia cibernética y gobierno hasta nuestras prácticas de seguridad de datos, vamos más allá de las soluciones puntuales, ofreciendo estrategias integrales adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Las principales fortalezas destacadas en el informe IDC MarketScape incluyen:
- Prestación de servicios centrada en el valor empresarial: IBM proporciona enfoques sistemáticos y programáticos para la transformación de la seguridad de datos que ayudan a los clientes a evitar el error común de "ignorar/o subestimar el impacto empresarial de los controles". IBM pone un énfasis significativo en la gestión del cambio y la colaboración de gobierno entre las distintas partes interesadas y las funciones empresariales para una transformación eficaz de la seguridad de datos.
- Excelencia en el gobierno de la IA y la evaluación de riesgos: en la encuesta de servicios de protección y gobierno de datos de agosto de 2025 de IDC (n = 1,018), IBM recibió grandes calificaciones de los clientes para áreas como la gestión del ciclo de vida de los datos, el cifrado y la tokenización de los datos, el linaje y la procedencia de los datos, el diseño del programa de privacidad y el mapeo y la evaluación de la privacidad. Este reconocimiento destaca las sólidas capacidades de privacidad de datos de IBM junto con la protección de seguridad de datos. Especialmente por las capacidades de gobierno de la IA y servicios de evaluación de riesgos de datos de IA, IBM recibió una calificación excelente, lo que representa su sólido posicionamiento competitivo en estas áreas.
- Innovación de DLP de IA multiagente: esto representa una gran innovación en los servicios de protección de datos a través de sistemas inteligentes de gestión de alertas que reducen la sobrecarga operativa y aceleran la respuesta a incidentes. El enfoque multiagente de IBM transforma las implementaciones DLP reactivas tradicionales en sistemas proactivos y de autoaprendizaje que proporcionan recomendaciones de respuesta automatizadas y reducen las tasas de falsos positivos que suelen abrumar a los equipos de operaciones de seguridad.
- Liderazgo en criptografía poscuántica: IBM Research proporciona un valor significativo, basándose en las contribuciones a los algoritmos poscuánticos estandarizados por el NIST. Esta capacidad quantum-safe, combinada con el enfoque de criptoagilidad de IBM, permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los nuevos estándares criptográficos a medida que surgen, posicionando a IBM por delante de la demanda del mercado, pero garantizando estrategias de protección de datos preparadas para el futuro.
El enfoque de IBM se basa en anticiparse al cambio, ya sea en tecnología, normativa o amenazas. Con una base sólida en el gobierno de la IA, la criptografía avanzada y los modelos de servicio alineados con el negocio, IBM permite a las organizaciones proteger lo que más importa, ahora y en el futuro.