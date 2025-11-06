IBM reconocida como líder en IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services

Nos enorgullece anunciar que IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973625, octubre de 2025). Creemos que este reconocimiento destaca el compromiso de IBM de ofrecer soluciones de vanguardia que ayuden a las organizaciones de todo el mundo a proteger sus datos, fortalecer la privacidad y cumplir continuamente con los estándares de gobierno en evolución.

Para los ejecutivos de negocios y seguridad, seleccionar el socio adecuado es crucial, no solo para el cumplimiento, sino para construir organizaciones resilientes, orientadas al riesgo e impulsadas por el valor. Creemos que la evaluación de IDC MarketScape subraya las capacidades de IBM como asesor estratégico, innovador de confianza y socio de implementación altamente cualificado, lo que permite a los clientes mantenerse a la vanguardia en un panorama normativo y de amenazas complejo y en rápida evolución.