Para nosotros, este reconocimiento pone de relieve la visión de IBM de ayudar a las organizaciones a gestionar la IA de forma responsable, así como su capacidad para adaptarse a medida que las capacidades y la tecnología evolucionan rápidamente.
Las empresas están acelerando la adopción de la IA para transformar las operaciones diarias, mejorar la experiencia del cliente y desbloquear nuevo valor empresarial. A medida que la IA se integra cada vez más en procesos empresariales críticos y en aplicaciones orientadas al cliente, las organizaciones enfrentan una presión creciente para gobernar la IA de forma responsable, gestionar riesgos y demostrar el cumplimiento de las normativas y estándares emergentes.
Hoy nos enorgullece anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms.
El primer Magic Quadrant or AI Governance Platforms de Gartner es un momento decisivo para una categoría de mercado que aún está tomando forma. A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la implementación a escala empresarial, IBM se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a definir el futuro del gobierno de la IA con un enfoque integral que reúne gobierno, riesgo, cumplimiento y supervisión operativa, vinculados con los resultados empresariales. En nuestra opinión, este reconocimiento subraya la visión de IBM de ayudar a las organizaciones a gestionar la IA de forma responsable y de la capacidad de ejecutar a medida que las capacidades y la tecnología evolucionan rápidamente.
A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la implementación a escala empresarial, el gobierno ya no puede confiar únicamente en puntos de control aislados o documentación. Las empresas necesitan tener una visión clara de dónde se utiliza la IA, cómo está evolucionando la exposición al riesgo y si se han establecido los controles adecuados en todos los modelos, proveedores y entornos de implementación.
En IBM, creemos que el gobierno de la IA debe combinarse con principios probados de GRC. Con watsonx.governance, las organizaciones pueden establecer visibilidad sobre activos y riesgos de IA, aplicar controles basados en las operaciones empresariales y las obligaciones regulatorias, y fomentar una responsabilidad independiente de la plataforma a lo largo del ciclo de vida de la IA.
A medida que la adopción de la IA se acelera, el mercado debería prestar atención a enfoques de gobierno que ofrezcan visibilidad, control y responsabilidad a escala empresarial para ayudar a las organizaciones a moverse más rápido manteniendo la confianza en sus sistemas de IA.
Creemos que el gobierno de la IA está evolucionando más allá de la simple supervisión del modelo hacia una disciplina empresarial más amplia. Las organizaciones necesitan tener visibilidad sobre sus casos de uso y aplicaciones de IA, los controles deben estar alineados con los requisitos empresariales y regulatorios, y necesitan una responsabilidad que se extienda a ecosistemas de IA cada vez más complejos. IBM está contribuyendo a definir esta nueva era del gobierno corporativo al combinar las capacidades de gobierno de la IA y de GRC en watsonx.governance, lo que permite a las organizaciones poner en práctica la visibilidad, el control y la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA.
El gobierno ya no es una cuestión de futuro, ya que una IA responsable es ahora una necesidad empresarial imperiosa. Las organizaciones necesitan visibilidad de los activos de IA, los modelos, los riesgos, los controles y las obligaciones de cumplimiento en entornos cada vez más complejos. IBM continúa invirtiendo en capacidades que ayudan a los clientes a lograr una visibilidad total y escalar los programas de gobierno de manera más efectiva.
De cara al futuro, la hoja de ruta de IBM incluye nuevas características como un gráfico de gobierno para centralizar los inventarios y el linaje de los activos de IA, capacidades de análisis prospectivo de IA para la monitorización regulatoria y agentes de incorporación de casos de uso diseñados para ayudar a automatizar los flujos de trabajo de riesgo y cumplimiento. Estas inversiones reflejan la estrategia de IBM para hacer que el gobierno de la IA sea más inteligente, proactivo e integrado en las operaciones empresariales cotidianas.
A medida que las organizaciones pasan de la fase experimental de la IA a su implementación en toda la empresa, el gobierno desempeñará un papel fundamental a la hora de generar confianza, gestionar los riesgos y facilitar una innovación sostenible a largo plazo.
Creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms de la IA refuerza nuestro compromiso de ayudar a los clientes a construir, implementar y gestionar la IA de forma responsable. A través de watsonx.governance, IBM seguirá proporcionando las capacidades que las organizaciones necesitan para gestionar la IA con confianza, cumplir con las expectativas normativas en constante evolución y acelerar la generación de valor empresarial a partir de la IA.
Acceda a la reimpresión del Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms
Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms. Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford. Miércoles 17 de junio de 2026
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Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.