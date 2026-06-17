A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la implementación a escala empresarial, el gobierno ya no puede confiar únicamente en puntos de control aislados o documentación. Las empresas necesitan tener una visión clara de dónde se utiliza la IA, cómo está evolucionando la exposición al riesgo y si se han establecido los controles adecuados en todos los modelos, proveedores y entornos de implementación.

En IBM, creemos que el gobierno de la IA debe combinarse con principios probados de GRC. Con watsonx.governance, las organizaciones pueden establecer visibilidad sobre activos y riesgos de IA, aplicar controles basados en las operaciones empresariales y las obligaciones regulatorias, y fomentar una responsabilidad independiente de la plataforma a lo largo del ciclo de vida de la IA.

A medida que la adopción de la IA se acelera, el mercado debería prestar atención a enfoques de gobierno que ofrezcan visibilidad, control y responsabilidad a escala empresarial para ayudar a las organizaciones a moverse más rápido manteniendo la confianza en sus sistemas de IA.