IBM reconocida como líder en la evaluación PEAK Matrix de servicios de transformación de marketing de Everest Group 2026

Las organizaciones cuentan con más tecnología de marketing, más datos y más capacidades de IA que nunca antes. Sin embargo, muchos siguen trabajando para traducir esas inversiones en mejores experiencias del cliente, mayor eficiencia y resultados empresariales medibles.

Al mismo tiempo, el sector está entrando en una nueva fase de adopción de la IA. Las organizaciones buscan monetizar la IA generativa e ir más allá de los pilotos. Pero la mayoría de los CMO tienen dificultades para definir el recorrido correcto. A medida que los presupuestos se mantienen estancados o limitados, los líderes de marketing están sometidos a un escrutinio cada vez mayor para demostrar un impacto empresarial medible de cada inversión en marketing, MarTech e IA.

En este contexto, IBM ha sido reconocida como líder en la evaluación PEAK Matrix de servicios de transformación de marketing de Everest Group 2026. El reconocimiento refleja la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar los modelos operativos de marketing, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la adopción de las capacidades de marketing con IA. Según Everest Group, los líderes demuestran sólidas capacidades en la transformación de marketing de principio a fin, combinando la estrategia, la experiencia, los datos, la tecnología y la IA para obtener resultados empresariales medibles.