IBM reconocida como líder en la evaluación PEAK Matrix de servicios de transformación de marketing de Everest Group 2026

Esto subraya la visión de IBM de ayudar a los clientes a transformar el marketing para la era de la IA y convertir la innovación en valor empresarial.
Las organizaciones cuentan con más tecnología de marketing, más datos y más capacidades de IA que nunca antes. Sin embargo, muchos siguen trabajando para traducir esas inversiones en mejores experiencias del cliente, mayor eficiencia y resultados empresariales medibles.
Al mismo tiempo, el sector está entrando en una nueva fase de adopción de la IA. Las organizaciones buscan monetizar la IA generativa e ir más allá de los pilotos. Pero la mayoría de los CMO tienen dificultades para definir el recorrido correcto. A medida que los presupuestos se mantienen estancados o limitados, los líderes de marketing están sometidos a un escrutinio cada vez mayor para demostrar un impacto empresarial medible de cada inversión en marketing, MarTech e IA.
En este contexto, IBM ha sido reconocida como líder en la evaluación PEAK Matrix de servicios de transformación de marketing de Everest Group 2026. El reconocimiento refleja la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar los modelos operativos de marketing, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la adopción de las capacidades de marketing con IA. Según Everest Group, los líderes demuestran sólidas capacidades en la transformación de marketing de principio a fin, combinando la estrategia, la experiencia, los datos, la tecnología y la IA para obtener resultados empresariales medibles.
Las organizaciones hoy necesitan conectar estrategia, operaciones, experiencia del cliente, datos, tecnología e IA para crear resultados empresariales medibles. IBM ayuda a los clientes a abordar estas prioridades mediante una combinación de consultoría, tecnología y experiencia en el sector.
IBM ayuda a los clientes a acelerar la transformación de marketing mediante capacidades como:
IBM también ha aplicado muchas de estas capacidades dentro de su propia organización de marketing, proporcionando experiencia de primera mano para ayudar a los clientes a pasar de la experimentación a la adopción a escala empresarial.
Las organizaciones que hoy generan mayor valor no están tratando la IA como una iniciativa independiente. La están integrando en los flujos de trabajo, las decisiones y las experiencias que dan forma a la manera en que interactúan con los clientes y operan su negocio.
Para los líderes de marketing, la oportunidad es ir más allá de los casos de uso aislados y centrarse en cómo funciona el marketing como un sistema, alineando la experiencia del cliente, las operaciones, los datos, la tecnología y la IA en torno a objetivos empresariales compartidos.
Aquí es donde IBM está ayudando a los clientes a avanzar. Al combinar consultoría, IA, datos y capacidades tecnológicas para modernizar las operaciones de marketing y la experiencia del cliente. El objetivo no es simplemente implementar nuevas capacidades, sino ayudar a las organizaciones a crear un valor empresarial significativo a partir de ellas.
Descubra cómo IBM Consulting ayuda a las organizaciones a transformar el marketing y la experiencia del cliente para crear un mayor valor empresarial en la era de la IA.