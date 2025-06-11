IBM reconocida como líder en la puntuación BARC 2025 en planificación integrada y análisis

11 de junio de 2025

IBM ha sido nombrada líder en la puntuación BARC 2025 en planificación integrada y análisis. Este reconocimiento refleja el enfoque incesante de IBM en dotar a las organizaciones de una plataforma de planificación unificada e inteligente, que no solo se mantenga al día con el cambio, sino que le ayude a mantenerse a la vanguardia.

Cómo IBM Planning Analytics cambia las reglas del juego

En un momento en el que la volatilidad es la nueva normalidad y los ciclos empresariales se mueven más rápido que nunca, la capacidad de planificar, adaptarse y actuar con decisión se ha convertido en una necesidad competitiva. Hoy en día, la planificación no funciona en muchas empresas: es demasiado lenta, demasiado desconectada y demasiado reactiva. IBM Planning Analytics cambia eso. Le contamos cómo:

  1. Diseñado para los responsables de la toma de decisiones, no solo para los procesadores de datos: En el corazón de IBM Planning Analytics se encuentra un motor en memoria (TM1) ultrarrápido que brinda a los líderes empresariales y equipos financieros el poder de crear y adaptar planes en tiempo real. Desde la elaboración de presupuestos hasta los modelos hipotéticos (what-if), obtendrá respuestas antes de que los competidores definan la pregunta.
  2. IA donde importa: BARC destaca la IA y el machine learning integrados de IBM que pueden predecir en múltiples escenarios, detectar anomalías y señalar incoherencias antes de que se conviertan en problemas. Esto significa más confianza en sus números y menos sorpresas.
  3. Diseñado para humanos: con una interfaz web recientemente modernizada, flujos de trabajo visuales intuitivos y un asistente con IA que responde al lenguaje natural, Planning Analytics hace que la planificación sofisticada sea accesible para todos sin sacrificar la profundidad.
  4. Adaptado a su negocio: a diferencia de las herramientas universales, IBM Planning Analytics se adapta a su modelo de negocio. Ya se trate de finanzas, cadena de suministro, personal o planificación de proyectos, usted crea lo que necesita o aprovecha la creciente biblioteca de contenido prediseñado de IBM y sus socios.
  5. Impleméntelo a su manera: IBM Planning Analytics le acompaña allá donde se encuentre hoy (en la nube, en las instalaciones o en un entorno híbrido) y escala con usted mañana. Está disponible a través de IBM Cloud, AWS y Azure.

Con la confianza de las empresas, reconocido por los analistas

Tanto si está replanteándose su estrategia de transformación financiera, ampliando la planificación de negocio integrada o intentando avanzar más rápido con menos pasos manuales, IBM Planning Analytics está diseñado para ayudarle a liderar con confianza.

Como describe BARC en el informe, "IBM Planning Analytics ofrece una gran flexibilidad para que los usuarios avanzados empresariales creen aplicaciones personalizadas de planificación, presupuestación y previsión, así como de análisis basadas en una base de datos en memoria escalable y de alto rendimiento". BARC también destaca nuestra inversión continua en UX, automatización de flujos de trabajo, IA e integraciones con plataformas como watsonx e ILOG CPLEX.

Redefinamos lo que la planificación puede hacer por su negocio. Vea cómo IBM Planning Analytics se compara con otras soluciones y experimente IBM Planning Analytics de primera mano.

Descargue el informe

Inicie una prueba sin coste

