IBM reconocida como líder en la puntuación BARC 2025 en planificación integrada y análisis

11 de junio de 2025
IBM ha sido nombrada líder en la puntuación BARC 2025 en planificación integrada y análisis. Este reconocimiento refleja el enfoque incesante de IBM en dotar a las organizaciones de una plataforma de planificación unificada e inteligente, que no solo se mantenga al día con el cambio, sino que le ayude a mantenerse a la vanguardia.
En un momento en el que la volatilidad es la nueva normalidad y los ciclos empresariales se mueven más rápido que nunca, la capacidad de planificar, adaptarse y actuar con decisión se ha convertido en una necesidad competitiva. Hoy en día, la planificación no funciona en muchas empresas: es demasiado lenta, demasiado desconectada y demasiado reactiva. IBM Planning Analytics cambia eso. Le contamos cómo:
Tanto si está replanteándose su estrategia de transformación financiera, ampliando la planificación de negocio integrada o intentando avanzar más rápido con menos pasos manuales, IBM Planning Analytics está diseñado para ayudarle a liderar con confianza.
Como describe BARC en el informe, "IBM Planning Analytics ofrece una gran flexibilidad para que los usuarios avanzados empresariales creen aplicaciones personalizadas de planificación, presupuestación y previsión, así como de análisis basadas en una base de datos en memoria escalable y de alto rendimiento". BARC también destaca nuestra inversión continua en UX, automatización de flujos de trabajo, IA e integraciones con plataformas como watsonx e ILOG CPLEX.
Redefinamos lo que la planificación puede hacer por su negocio. Vea cómo IBM Planning Analytics se compara con otras soluciones y experimente IBM Planning Analytics de primera mano.