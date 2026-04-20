IBM reconocida como Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year for Western Europe

Las expectativas de los clientes nunca han cambiado tan rápido. A medida que las interacciones se reducen a momentos y la IA remodela la forma en que los clientes interactúan con las marcas, las organizaciones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para actuar en función de la intención del cliente con rapidez, relevancia y confianza. Orquestar esos momentos a través de datos, recorridos y canales se ha vuelto esencial para ofrecer experiencias del cliente significativas.

Por eso IBM se enorgullece de haber sido nombrada como la 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year – Western Europe (blog)

Este premio reconoce la fortaleza de la asociación de más de dos décadas entre IBM y Adobe, así como el impacto cuantificable que ambas compañías están generando juntas en toda Europa Occidental. Al combinar las plataformas de experiencia del cliente de Adobe, líderes en el sector, con la amplia experiencia de IBM en consultoría, datos e inteligencia artificial, las organizaciones están mejor preparadas para pasar de interacciones fragmentadas a experiencias orquestadas de principio a fin que respondan a las necesidades de los clientes en tiempo real.