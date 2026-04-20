IBM reconocida como Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year for Western Europe

En toda Europa Occidental, IBM y Adobe están ayudando a las empresas a abordar un desafío crítico en la experiencia del cliente: convertir la perspectiva en acción antes de que pase el momento.
Las expectativas de los clientes nunca han cambiado tan rápido. A medida que las interacciones se reducen a momentos y la IA remodela la forma en que los clientes interactúan con las marcas, las organizaciones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para actuar en función de la intención del cliente con rapidez, relevancia y confianza. Orquestar esos momentos a través de datos, recorridos y canales se ha vuelto esencial para ofrecer experiencias del cliente significativas.
Por eso IBM se enorgullece de haber sido nombrada como la 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year – Western Europe (blog)
Este premio reconoce la fortaleza de la asociación de más de dos décadas entre IBM y Adobe, así como el impacto cuantificable que ambas compañías están generando juntas en toda Europa Occidental. Al combinar las plataformas de experiencia del cliente de Adobe, líderes en el sector, con la amplia experiencia de IBM en consultoría, datos e inteligencia artificial, las organizaciones están mejor preparadas para pasar de interacciones fragmentadas a experiencias orquestadas de principio a fin que respondan a las necesidades de los clientes en tiempo real.
En toda Europa Occidental, IBM y Adobe están ayudando a las empresas a abordar un desafío crítico en la experiencia del cliente: convertir la perspectiva en acción antes de que pase el momento. Aunque las organizaciones recopilan grandes cantidades de datos de clientes, gran parte de ellos permanecen aislados. De hecho, una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV), en colaboración con Adobe, muestra que el 34 % de los datos de los clientes recopilados por las organizaciones nunca se utilizan para informar las decisiones sobre la experiencia del cliente, lo que limita el compromiso oportuno y personalizado.
El enfoque de IBM en la región se ha centrado en ayudar a los clientes a conectar los datos, la toma de decisiones y la activación en un modelo operativo continuo, de modo que las señales de los clientes puedan reconocerse, interpretarse y actuar de forma coherente en todos los canales. Cada vez más, esto también incluye el uso de herramientas de orquestación con IA, como watsonx Orchestrate, para ayudar a los equipos a coordinar el trabajo, automatizar las decisiones y mover más rápidamente de la perspectiva a la ejecución.
"En toda Europa occidental, estamos viendo cómo las organizaciones pasan de experimentar con mejoras en la experiencia del cliente a operacionalizarlas a escala", afirma Alison Webster, vicepresidenta de Organización Global de Socios de Adobe. "IBM destaca por cómo dan vida a las plataformas de Adobe, ayudando a las organizaciones a conectar recorridos, datos y ejecución de formas que crean un impulso real para el negocio".
Este reconocimiento también refleja una creencia compartida entre IBM y Adobe: aunque la IA es un poderoso facilitador, las relaciones duraderas con los clientes se construyen a través de experiencias bien orquestadas. La aplicación de la IA en todas las etapas del recorrido del cliente, respaldada por un gobierno, una transparencia y una coordinación adecuadas, permite a las organizaciones actuar con rapidez sin perder la confianza ni el control.
"La transformación de la experiencia del cliente ya no consiste en mejorar los puntos de contacto individuales, sino en cambiar la forma en que las organizaciones operan en torno al cliente", dijo Jay Trestain, socio, líder de transformación de marketing de EMEA y socio de clientes de IBM. "Este reconocimiento refleja cómo nuestros equipos están ayudando a los clientes a rediseñar sus modelos de experiencia del cliente para que puedan responder más rápido, trabajar de manera más efectiva en todas las funciones y ofrecer experiencias que se traduzcan en un valor empresarial significativo".
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